Dramatyczny zwiastun 3. odcinka Rodu Smoka. Przykro mi, Rhaenyro

W 2. odcinku 3. sezonu „Rodu Smoka” mogliśmy oglądać prawdziwą zamianę okopów. Rhaenyra dostała to, czego chciała. Stolica jest jej. Czy to oznacza koniec wojny? W żadnym razie, choć rzeczywiście obie strony potrzebują czasu, aby zebrać siły, przegrupować się i uświadomić sobie, że… to jeszcze nie koniec. Właśnie to, jeśli wierzyć zwiastunowi, będziemy oglądać w 3. odcinku.

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Ród Smoka: zwiastun 3. odcinka 3. sezonu

Po zdobyciu tronu i Królewskiej Przystani Rhaenyra musi wziąć na barki nowy ciężar. Doskonale zdaje sobie sprawę, że sposób przejęcia tronu i jej płeć sprawiają, iż będzie musiała starać się dwa razy bardziej niż jej poprzednicy.



Daemon nie byłby sobą, gdyby nie przypomniał, że czeka ją jeszcze krwawa rozprawa z innymi pretendentami do tronu. Dla każdego, kto zna wojny o koronę (bez względu na to, czy są to światy fantastyczne, czy prawdziwe), jasne jest, że jeśli będą pretendenci, to znajdą się również siły, które zechcą ich wspierać.



Z tej krótkiej zapowiedzi dowiadujemy się, że nowa władczyni Królewskiej Przystani nie do końca wie, na co się pisze. Alicent, jej dawna przyjaciółka, mówi jej, że nosząc koronę, trzeba będzie podjąć trudne decyzje. Możemy się domyślać, jaka będzie ich waga.



Zwróćcie również uwagę na jadącego godnie Ormunda Hightowera. To kuzyn Alicent i bratanek Otta. To w jego rękach znajduje się aktualnie Stare Miasto, a więc bogate zaplecze i świeżą, bitną, a także doskonale uzbrojoną armię. Najpewniej będzie rozgrywającym w kolejnych odcinkach.



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Tu pełny zwiastun:

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Czytaj więcej o RODZIE SMOKA w Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.