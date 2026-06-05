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Polka zagra w finale Roland Garros 2026. Gdzie obejrzeć turniej?

Tegoroczny finał turnieju Rolanda Garrosa będzie dla polskich widzów wyjątkowy. Na ostatnim etapie rozgrywek o tytuł zwyciężczyni w finale singla kobiet będzie walczyć Polka - w tę sobotę Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Finał singla mężczyzn odbędzie się natomiast w niedzielę. Gdzie oglądać rozgrywki?

Anna Bortniak
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roland garros 2026 gdzie obejrzec final maja chwalinska
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Roland Garros, nazywany również French Open, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie. Wchodzi on w skład Wielkiego Szlema i co roku odbywa się na kortach ziemnych w Paryżu. W tym roku rozgrywki rozpoczęły się 24 maja, a finał zaplanowany jest na 7 czerwca. Oznacza to, że zwycięzców poznamy już w tę niedzielę. W związku z tym, że finał singla kobiet rozegra Maja Chwalińska, wielu widzów z pewnością będzie chciało zobaczyć, jak Polka poradzi sobie z Rosjanką Mirrą Andriejewą. Podpowiadamy, gdzie będzie można obejrzeć finał singla kobiet i mężczyzn.

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Roland Garros 2026 - gdzie obejrzeć finał z Mają Chwalińską i Mirrą Andriejewą? W TV i online

Maja Chwalińska i Mirra Andriejewa zmierzą się ze sobą w wielkim finale. To dla Polki wielkie wydarzenie - jest ona pierwszą w erze Open zawodniczką, która dotarła do finału jako tenisistka z kwalifikacji. Finał odbędzie się w tę sobotę, 6 czerwca, o godzinie 15:00. Rozgrywkę będzie można obejrzeć w kilku miejscach - nie tylko w telewizji, ale również online.

Finał Chwalińska kontra Andriejewa na korcie im. Philippe'a Chatriera będzie przede wszystkim transmitowany na kanale TVN, co oznacza, że większość osób będzie mogła je bez problemu obejrzeć. Dodatkowe transmisje pojawią się również na Eurosport 1. Ci, którzy nie mają dostępu do tych kanałów, mogą obejrzeć spotkanie na żywo online - z tej opcji mogą skorzystać subskrybenci Playera oraz HBO Max. Od godziny 14:00 na Eurosport 1, Playerze oraz HBO Max będzie można oglądać również studio. Finał skomentują Justyna Kostyra i Lech Sidor.

Finał singla mężczyzn odbędzie się natomiast dzień później, 7 czerwca, o godzinie 15:00. Tę rozgrywkę również będzie można oglądać na Eurosporcie 1 i online - na Playerze i HBO Max. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kto zawalczy o zwycięstwo - wciąż bowiem trwają półfinały, w których zmierzą się ze sobą Czech Jakub Mensik i Niemiec Alexander Zverev oraz Włosi - Matteo Arnaldim i Flavio Cobollim.

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Anna Bortniak
05.06.2026 13:38
Tagi: EurosportHBO MaxPlayerSport
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