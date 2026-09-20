Najlepsze seriale kryminalne Prime Video. Ranking hitów

Za oknem coraz częściej widać oznaki jesieni, do której kalendarzowo już niewiele zostało. To oznacza dużo chłodniejsze klimaty, niż dotychczas. W świecie seriali to ważny moment - praktycznie idealny na to, by wypuszczać kolejne kryminalne produkcje, zabierające nas w mroczne zakamarki i za kulisy zbrodni. To idealna pora na to, by widz sam stał się detektywem i w towarzystwie kubka herbaty oraz koca rozwiązywał zagadki. Prime Video to platforma, która ma sporo nadających się do tego seriali, w swojej ofercie. Prezentujemy najlepsze, które można tam obejrzeć.

REKLAMA

Prime Video: najlepsze seriale kryminalne. TOP 16 produkcji

REKLAMA

Harlan Coben: Schronienie

Lata emisji: 2023

2023 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Harlan Coben, Charlotte Coben

Harlan Coben, Charlotte Coben Obsada: Jaden Michael, Constance Zimmer, Adrian Greensmith

Harlan Coben nieironicznie powinien się doczekać własnego gatunku. Produkcje oparte na jego książkach to zwykle powykręcane fabularnie zawijasy, które gwarantują sporo zwrotów akcji i intensywne emocje. "Schronienie" opowiada historię Mickey'a Bolitara (Michael), który po śmierci ojca musi rozpocząć nowe życie na przedmieściach New Jersey. Gdy znika nowa uczennica, Mickey czuje się uwikłany w sieć tajemnic. Z pomocą nowych przyjaciół odkrywa mroczne podziemia, które mogą przynieść odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

REKLAMA

Lazarus

Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Harlan Coben, Danny Brocklehurst

Harlan Coben, Danny Brocklehurst Obsada: Sam Claflin, Bill Nighy, Alexandra Roach

No i znów Coben...Psychiatra sądowy dr Joel „Laz” Lazarus (Claflin) zmuszony jest zmierzyć się z długo skrywanymi demonami po tym, jak jego ojciec, dr L (Nighy), umiera w podejrzanych okolicznościach. Główny bohater jest początkowo pewny, że śmierć ojca była samobójstwem. Z czasem jednak okazuje się, że prawda wygląda nieco inaczej. Laz zostaje wciągnięty w świat morderczych spisków i wyścig z czasem, by odnaleźć zabójcę, kierując się przy tym osobliwymi wizjami osób, co do których śmierci jest przekonany.

REKLAMA

Scarpetta

Lata emisji: 2026–

2026– Liczba sezonów: 1

1 Twórca: Elizabeth Sarnoff

Elizabeth Sarnoff Obsada: Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker

Kay Scarpetta (Kidman) jest uznaną patolożką sądową. To do niej trafiają zwłoki, ona je bada, szuka tropów i współpracuje z kim trzeba, by rozwiązywać sprawy. Wraz z Petem Marino (Canavale) i będącym obecnie jej mężem Bentonem Wesleyem (Baker) z FBI przed ponad 20 laty rozwiązała sprawę seryjnego mordercy kobiet. Tak się przynajmniej wydawało. Scarpetta po długiej przerwie decyduje się wrócić do zawodu, a w jej ręce trafia ofiara bliźniaczo podobnej zbrodni. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by się domyślić, że to nie przypadek, a głównej bohaterce mocno skomplikuje to życie, zwłaszcza, że to właśnie na tej sprawie zbudowała karierę.

REKLAMA

Mentalista

Lata emisji: 2008–2015

2008–2015 Liczba sezonów: 7

7 Twórca: Bruno Heller

Bruno Heller Obsada: Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang

Skoro już wspomnieliśmy o Simonie Bakerze, nie sposób nie przytoczyć "Mentalisty" - serialu, który de facto przyniósł mu największy rozgłos. Aktor wciela się w tytułową postać, Patricka Jane'a, który po stracie córki i żony zabitych przez seryjnego mordercę, znanego jako Red John, zostaje konsultantem pracującym dla Kalifornijskiego Biura Śledczego (CBI). Mężczyzna ma na swoim koncie wyjątkowe osiągnięcia w rozwiązywaniu przestępstw, a wykorzystuje jedynie swoją doskonałą umiejętność obserwacji i znajomość technik manipulacji.

REKLAMA

Carnival Row

Lata emisji: 2019–2023

2019–2023 Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Travis Beacham, René Echevarria

Travis Beacham, René Echevarria Obsada: Orlando Bloom, Cara Delevingne, Simon McBurney

Dwusezonowa, rozgrywająca się w czasach wiktoriańskich historia z gwiazdorską obsadą. Świat przedstawiony w serialu zamieszkują mityczne stworzenia. Ludzie się ich boją, nie wolno im żyć, kochać i latać na wolności, co dla owych istot oznacza społeczny ucisk. Detektyw Rycroft Philostrate (Bloom) i wróżka Vignette (Delevingne) łączą siły, by zbadać serię makabrycznych morderstw i z czasem odkrywają niewyobrażalnego i odrażającego potwora stojącego za tymi zbrodniami.

Luther

Lata emisji: 2010–2019

2010–2019 Liczba sezonów: 5

5 Twórca: Neil Cross

Neil Cross Obsada: Idris Elba, Ruth Wilson, Steven Mackintosh

John Luther (nieoceniony, jak zwykle, Idris Elba) to detektyw londyńskiego wydziału ds. poważnych przestępstw. Nikt tak jak on nie potrafi zrozumieć psychologicznych zależności między mordercą a ofiarą - nie byłoby dalekie od prawdy stwierdzenie, że Luther jest najlepszy w tym, co robi. Równocześnie zmaga się jednak z własnymi, osobistymi problemami, przez które pogrąża się w autodestrukcji. W pierwszym sezonie jesteśmy świadkami, jak główny bohater powraca do czynnej służby kilka miesięcy po załamaniu nerwowym i rozwiązuje podwójne zabójstwo, odkrywając dziwne zachowanie córki zamordowanej pary, Alice Morgan (Wilson).

Cross

Lata emisji: 2024–

2024– Liczba sezonów: 2

2 Twórca: Ben Watkins

Ben Watkins Obsada: Aldis Hodge, Isaiah Mustafa, Ryan Eggold, Alona Tal, Matthew Lillard

Póki co w "liczbie sezonów" figuruje liczba 2, ale już dziś wiadomo, że "Cross" pojawi się na Prime Video po raz trzeci. W najnowszym sezonie tytułowy bohater, Alex Cross (Hodge), detektyw i zarazem psycholog sądowy, mający unikalną zdolność wejścia do umysłu zabójców i ich ofiar, staje przed nowym wyzwaniem. Jest nim tajemniczy i bezwzględny zabójca, który poluje na skorumpowanych, amerykańskich miliarderów. Jednym z nich, bojącym się o swoje bezpieczeństwo, jest Lance Durand (Lillard), który zwraca się do FBI o ochronę. Cross, wraz z agentką Craig (Tal) podejmują się tego zadania, a także robią wszystko, by wytropić zabójcę.

Bosch

Lata emisji: 2014–2021

2014–2021 Liczba sezonów: 7

7 Twórca: Eric Overmyer

Eric Overmyer Obsada: Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino, Jason Gedrick

Serial, którego "ojcem" jest Michael Connelly, autor książek o tytułowym bohaterze, a także Mickeyu Hallerze, którego subskrybenci Netfliksa znają z serialu "Prawnik z lincolna". W pierwszym sezonie Harry Bosch (Welliver) bada sprawę morderstwa 12-letniego chłopca, którego kości znaleziono w Hollywood Hills. W tym samym czasie detektyw zmaga się z zagrożeniem dla swojego życia i kariery - jest bowiem sądzony za zastrzelenie podejrzanego w samoobronie. Podczas gdy Bosch dąży do odkrycia prawdy w obu sprawach, krzyżuje swoje ścieżki z seryjnym mordercą, Raynardem Waitsem (Gedrick).

Diabelska godzina

Lata emisji: 2022–

2022– Liczba sezonów: 2

2 Twórca: Tom Moran

Tom Moran Obsada: Jessica Raine, Peter Capaldi, Nikesh Patel

Serial de facto stworzony z różnych gatunkowych elementów - kryminału, thrillera, dramatu. Lucy Chambers (Raine) jest pracownicą socjalną, która zmaga się z problemami rodzinnymi i związkowymi. Kobieta budzi się każdej nocy dokładnie o 3:33 nad ranem. Z czasem okazuje się, że Lucy jest w niewytłumaczalny sposób powiązana z serią brutalnych morderstw w okolicy, a jej ścieżki krzyżują się z tajemniczym przestępcą, Gideonem Shepherdem (Capaldi).

Batman: Mroczny mściciel

Lata emisji: 2024–

2024– Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Bruce Timm, J.J. Abrams, Matt Reeves

Bruce Timm, J.J. Abrams, Matt Reeves Obsada: Hamish Linklater, Jason Watkins, Michele C. Bonilla, Cedric Yarbrough.

Nowa, animowana, noirowa interpretacja losów Człowieka-Nietoperza, będąca efektem współpracy znakomitych twórców, w tym Matta Reevesa, reżysera "Batmana" z Robertem Pattinsonem. W "Mrocznym mścicielu" Bruce Wayne (Linklater) jest Batmanem dopiero od niedawna. Toczy walkę z szerzącą się korupcją i przestępczością w mieście. Naprzeciw siebie ma zarówno skorumpowaną policję, która chce go zdemaskować, jak i gangi, które trzęsą miastem i chcą pozbyć się zagrożenia dla swoich interesów.

Jack Ryan

Lata emisji: 2018–2023

2018–2023 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Carlton Cuse, Graham Roland

Carlton Cuse, Graham Roland Obsada: John Krasinski, Wendell Pierce, Abbie Cornish, Ali Suliman

Analityk CIA Jack Ryan (Krasinski) i jego nowy szef James Greer (Pierce) podążąją tropem podejrzanych transakcji. Wplątują się w groźną zabawę w kotka i myszkę w Europie oraz na Bliskim Wschodzie z Suleimanem (Suliman), zyskującym poparcie przywódcą terrorystów. Ten zaś przygotowuje się do potężnego ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

Młody Sherlock

Lata emisji: 2026–

2026– Liczba sezonów: 1

1 Twórca: Guy Ritchie

Guy Ritchie Obsada: Hero Fiennes Tiffin, Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes

Guy Ritchie powrócił w tym roku do świata Holmesa i zrobił to z naprawdę wysoką jakością. Sherlock (Fiennes Tiffin) jeszcze nie jest najsłynniejszym detektywem świata - to młody, nieokiełznany i bezpośredni mężczyzna lubujący się w wybrykach, pozbawiony dyscypliny. Chłopak trafia na Oxford, gdzie wkrótce dochodzi do morderstwa. Gdy zostaje wplątany w tę sprawę, decyduje się ją rozwiązać, co z czasem prowadzi go do śladów spisku o globalnym zasięgu, ale również odkrycia rodzinnych tajemnic.

REKLAMA

Spider-Noir

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Oren Uziel, Steve Lightfoot

Oren Uziel, Steve Lightfoot Obsada: Nicolas Cage, Lamorne Morris, Li Jun Li, Brendan Gleeson

Jeszcze parę lat temu raczej mało kto spodziewał się, że dostaniemy czarno-biały kryminał osadzony w uniwersum Spider-Mana - a tu proszę! Ben Reilly (fantastyczny Cage) jest zmęczonym życiem prywatnym detektywem, którego los pozbawił ukochanej. Po tragicznej śmierci kobiety Ben porzucił swoją drugą tożsamość lokalnego superbohatera o pseudonimie Pająk. Gdy podejmuje się nowej sprawy, okazuje się ona mieć wystarczająco mocne powiązania, by Reilly musiał znów włożyć strój i zawalczyć o sprawiedliwość.

REKLAMA

Sherlock

Lata emisji: 2010–2017

2010–2017 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Mark Gatiss, Steven Moffat

Mark Gatiss, Steven Moffat Obsada: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs, Andrew Scott

Legendarna już właściwie, rozgrywająca się współcześnie, adaptacja przygód Sherlocka Holmesa, która na zawsze ugruntowała popkulturową pozycję Benedicta Cumberbatcha (Holmes), Martina Freemana (Watson) i Andrew Scotta (Moriarty). Sherlock w tej wersji jest detektywem i zarazem konsultantem londyńskiej policji, któremu pomaga jego nowy współlokator i przyjaciel, wojenny weteran, John Watson. Choć każdy odcinek premierowego sezonu przynosi różne przygody, równocześnie obaj bohaterowie prowadzą śledztwo w sprawie serii zgonów, początkowo uznanych za samobójstwa.

REKLAMA

Reacher

Lata emisji: 2021–

2021– Liczba sezonów: 4

4 Twórca: Nick Santora

Nick Santora Obsada: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald

W momencie pisania tego tekstu dobiegł końca 4. sezon serialu o bohaterze, w którego wcześniej wcielał się Tom Cruise. W 2022 roku został on "zastąpiony" przez wyraźnie różniącego się posturą od niego, Alana Ritchsona. Tym samym dostaliśmy nowe wcielenie kultowej postaci, które jest niemal niemożliwe do pokonania w fizycznej walce, a przy tym - piekielnie inteligentne i przenikliwe. W pierwszym sezonie poznaliśmy Reachera, gdy bez bagażu przybywa do małej miejscowości Margrave w stanie Georgia. Niespodziewanie, niedługo potem zostaje aresztowany za morderstwo. Gdy detektyw Finlay (Goodwin) i policjantka Roscoe (Fitzgerald) przekonują się, że jest niewinny, Reacher decyduje się pomóc im w ściganiu autora zbrodni.

REKLAMA

Fargo

Lata emisji: 2014–2024

2014–2024 Liczba sezonów: 5

5 Twórca: Noah Hawley

Noah Hawley Obsada: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman, Colin Hanks, Patrick Wilson, Kirsten Dunst

Antologiczna produkcja, stworzona przez znanego z "Obcy: Ziemia" Noaha Hawleya, nawiązująca do kultowego filmu braci Coenów z 1996 roku. W pierwszym sezonie głównym bohaterem jest Lester Nygaard (Freeman), agent ubezpieczeniowy z małego miasteczku w Minnesocie. Mężczyzna wiedzie zwykłe życie, aż do momentu przybycia tajemniczego Lorne Malvo (Thornton). Każdy sezon opowiada inną historię, z udziałem innych bohaterów. Dla przykładu, druga odsłona rozgrywa się w 1979 roku po tym, jak barze mlecznym dochodzi do strzelaniny, w której giną trzy osoby, w tym pani sędzia. Nieznane są motywy sprawcy, ani gdzie ukrył się morderca. Detektywi nie wiedzą, że w sprawę jest zamieszana Peggy Blumquist (Dunst).

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.