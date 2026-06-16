Shrek 5 z nowym zwiastunem. Komentarze wyłączone

Studio Universal Pictures podzieliło się nowym zwiastunem filmu "Shrek 5", na który fani czekają od kilku dobrych lat. Wcześniejsze spojrzenia na nadchodzącą animację ostudziły jednak ich zapał - wygląd Shreka, Fiony, Osła i innych bohaterów znacznie różnił się bowiem od tego, do czego wszyscy widzowie zdążyli się już przyzwyczaić. Nie jest to coś, z czego są zadowoleni, co najpewniej zostało zauważone przez twórców. Można to wywnioskować za sprawą zwiastuna produkcji - komentarze pod filmem zostały wyłączone.

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Tak wygląda Shrek 5. Jest zwiastun i data premiery

W nowym zwiastunie "Shreka 5" pojawiają się Shrek i Fiona (dubbingują ich Mike Myers i Cameron Diaz), a także ich dzieci - córka Felicia (w roli głosowej Zendaya) oraz synowie Fergus i Farkle (Marcello Hernandez i Skyler Gisondo). Widać również Osła (Eddie Murphy) oraz Ciastka. Nie wiadomo na ten moment, na czym dokładnie będzie skupiała się fabuła, choć można już wywnioskować, że uwielbiani bohaterowie wyruszą w podróż do baśniowej krainy, co przysporzy im sporo kłopotów.

Do tej pory pojawiały się niejednoznaczne informacje na temat daty premiery (Zbigniew Zamachowski wspominał, że "piątka" zadebiutuje jeszcze w tym roku). Kiedy zatem odbędzie się premiera? Na końcu zwiastuna widnieje informacja, że "Shrek 5" zadebiutuje latem 2027 roku. Oznacza to, że widzowie będą musieli jeszcze chwilę na niego poczekać.

Niestety, internauci nie mogą skomentować wideo, co mówi już samo za siebie. Przypomnijmy, że poprzednie spojrzenia na nadchodzącą produkcję nie wzbudziły sympatii fanów, którzy narzekali na to, jak wygląda uwspółcześniona animacja. Na szczęście mogą oni wyrazić swoje zdanie za pośrednictwem innych platform społecznościowych i chętnie z tego korzystają.

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Piszą tak:

Dlaczego, do cholery, osioł wygląda jak uzależniony od cracku?

Nie wyglądają nawet jak Shrek i Osioł. Znowu jestem rozczarowany.

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Wygląda na to, że fabuła jest niezła, ale animacja już niekoniecznie.

Modele postaci nadal wyglądają fatalnie.

W Polsce widzowie zastanawiają się nie tylko nad tym, jak będzie wyglądała nachodząca animacja, ale również, kto po śmierci Jerzego Stuhra przejmie rolę głosową Osła. Widzowie twierdzą, że idealnym kandydatem byłby syn zmarłego aktora, Maciej Stuhr. Początkowo spekulowano nawet, że być może skorzystanie z AI byłoby dobrym pomysłem - gdyby aktor wspomagał się podkręcającą głos sztuczną inteligencją, mógłby uzyskać on pożądany przez widzów efekt końcowy. W ubiegłym roku aktor rozwiał jednak spekulacje i potwierdził, że nie może jeszcze wypowiadać się na ten temat.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.