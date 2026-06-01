Shrek 5 trafi do kin dużo szybciej. Co z dubbingiem Osła?

W lipcu miną 2 lata od oficjalnego ogłoszenia piątej części "Shreka", choć doniesienia na temat długo wyczekiwanej animacji pojawiły się już nieco wcześniej. Po pierwszym dziwacznym zwiastunie i fali spekulacji na temat fabuły podano w końcu planowaną datę premiery - "Shrek 5" w reżyserii Walt Dohrna i Conrada Vernona, z oryginalną amerykańską obsadą w rolach głosowych, ma zadebiutować w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, dokładnie 30 czerwca.

Do pewnego momentu informacja na ten temat była dla polskich widzów ekscytująca - w końcu nie ma drugiej takiej animacji, którą Polacy cytowaliby na potęgę. Wszystko zmieniło się po śmierci Jerzego Stuhra, wybitnego aktora, który w polskiej wersji językowej podkładał głos Osła. Od tej pory rozpoczęły się spekulacje na temat tego, kto może przejąć jego ikoniczną rolę głosową. W tym temacie wypowiedział się niedawno Zbigniew Zamachowski, który ujawnił również, że "Shrek 5" pojawi się w kinach szybciej niż wszyscy myśleliśmy.

Zbigniew Zamachowski ujawnił, że Shrek 5 będzie szybciej. Kto będzie dubbingował Osła?

Zamachowski był niedawno gościem w cyklu TVN "Zza kadru". W rozmowie z Aleksandrą Czajkowską ujawnił, że "Shrek 5" może zadebiutować szybciej, niż wszyscy się spodziewają. I to dużo szybciej, bo premiera najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w tym roku.

Wczoraj mój agent zadzwonił, że zabieramy się za podkładanie głosu do trailera i prawdopodobnie te anonse, które pojawiły się w internecie, że najnowszy piąty już "Shrek" pojawi się w okolicach Bożego Narodzenia 2026, czyli obecnego roku, mogą się spełnić. Tak mniemam, skoro już zabieramy się do tego zwiastuna, to nie po to, żeby film się nie pojawił - ujawnił.

Widzowie zastanawiają się również, kto po śmierci Stuhra przejmie dubbingową rolę Osła. Na ten temat Zamachowski również się wypowiedział, choć on sam nie posiada informacji, jaki aktor będzie podkładał głos uwielbianemu bohaterowi:

Już nie mogę się doczekać, ale nie mam wiedzy, co będzie z osłem. Sam jestem niezmiernie ciekaw, kto wejdzie w rolę Jerzego Stuhra, a nie będzie to łatwe, jeśli chodzi o postać osła, jakże kluczową przecież w tym filmie. Ale ja niezwykle się cieszę, że znów z dużym zielonym ogrem się spotkam i już jestem ciekaw, jakie tam wysmażono jego nowe przygody.

Widzowie twierdzą, że idealnym kandydatem do przejęcia dubbingu Osła byłby Maciej Stuhr, syn Jerzego Stuhra. Początkowo spekulowano nawet, że być może skorzystanie z AI byłoby dobrym pomysłem - gdyby aktor wspomagał się podkręcającą głos sztuczną inteligencją, mógłby uzyskać on pożądany przez widzów efekt końcowy. W ubiegłym roku aktor rozwiał jednak spekulacje i potwierdził, że nie może jeszcze wypowiadać się na ten temat.

Anna Bortniak 01.06.2026 18:39

