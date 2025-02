Mamy pierwszy (dziwny) zwiastun Shreka 5. Fani są wściekli

"Shrek 5" to jedna z najbardziej wyczekiwanych animacji. Prace nad filmem rozpoczęły się już w kwietniu 2023 r. i od tego czasu w sieci zaczęły pojawiać się nowe informacje. A to, że Eddie Murphy powróci do roli głosowej Osła, a to, że wspomniany Osioł dostanie swój spiin-off, a w końcu to, że premiera prawdopodobnie będzie miała miejsce w 2025 r. - w kwietniu 2023 r. datę debiutu przypadkowo zdradził pracownik NBCUniversal (właściciel Illumination), który na swoim profilu na LinkedInie udostępnił informację o premierze "Shreka 5".