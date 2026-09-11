Skazany na śmierć wraca. Nowy Prison Break ma pierwszą zapowiedź

O nowym "Skazanym na śmierć" mówiło się już od lat. Kiedy platforma Hulu zamówiła odcinek pilotażowy w 2024 roku, jeszcze nic nie było pewne. Dopiero w 2025 roku podjęto decyzję o zamówieniu całego sezonu. Dla fanów kultowego serialu jest to z pewnością ekscytująca wiadomość, ponieważ produkcja będzie rozgrywała się w tym samym świecie, co oryginał, ale wprowadzi zupełnie nowych bohaterów. Oznacza to, że nie będzie to klasyczny reboot.

Lakoniczne informacje na temat nowego "Skazanego na śmierć" nie przeszkadzają jednak widzom w ekscytowaniu się nadchodzącą produkcją odcinkową i snuciu spekulacji na jej temat. Tym bardziej będą oni zadowoleni, że Hulu pokazało pierwszą zapowiedź serialu, która nie ujawnia wiele, ale część fanów może zaintrygować.

REKLAMA

Hulu pokazało zapowiedź rebootu Skazanego na śmierć. Co już wiadomo na temat serialu?

Trzeba przyznać, że z zapowiedzi niewiele się na ten moment można dowiedzieć. Na krótkim wideo pojawia się przerażona kobieta, która w panice uderza mlecznobiałą szybę okna. W pewnym momencie widać zbliżenie na dłoń blondynki. Można wówczas dostrzec tatuaż w formie liter na każdym palcu, który układa się w napis "love less". Końcówka zapowiedzi informuje, że serial zadebiutuje już niebawem.

Przypomnijmy, że oryginalny serial, który był emitowany w latach 2005-2009, skupiał się na Michaelu Scofieldzie (Wentworth Miller), który postanowił wyciągnąć z więzienia swojego niesłusznie skazanego brata, Lincolna Burrowsa (Dominic Purcell). W tym celu wytatuował sobie na ciele plan ucieczki. Tym razem w centrum fabuły znajdzie się ktoś zupełnie inny.

REKLAMA

Eligin James, twórca i showrunner rebootu, zdecydował, że nowa wersja "Skazanego na śmierć" będzie koncentrowała się na strażniczce więziennej, Cassidy Collins (Emily Browning). Kobieta, która nie tylko pracuje w więzieniu, ale jest również byłą żołnierką, postanawia pomóc w ucieczce zza krat bliskiej osobie. Wskazówką na temat serialu może być również drugi człon tytułu, "Black Creek", który sugeruje miejsce akcji.

W obsadzie oprócz Browning znaleźli się również: Margot Martindale, Lili Taylor, Lukas Gage, Drake Rodger, Ray McKinnon i Donal Logue. Twórca oryginalnego serialu, Paul T. Scheuring, będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Co ciekawe, być może wyprodukuje on nie tylko jeden sezon - z sugestii Browning wynika, że może być ich nawet 3, ale oficjalne informacje będziemy musieli jeszcze jakiś czas poczekać.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.