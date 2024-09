„Skazany na śmierć” zestarzał się jak wino. Co z kolejną porcją?

Na tym jednak koniec, przynajmniej jeśli chodzi o postać Michaela Scofielda. Wynika to z faktu, iż ten licealny crush wspomnianej na wstępie koleżanki, a także wielu jej rówieśniczek, dokonał w 2013 r. coming-outu jako homoseksualista, a do tego w 2020 r. ogłosił, że nie wróci już do grania heteroseksualnych postaci. Zamknęło to drogę twórcom do tego, by dopisywać z czasem kolejne rozdziały historii obu braci, w których udział braliby wszyscy pierwszoplanowi aktorzy.