REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę

Już od lat mówi się o reboocie kultowego serialu, który swego czasu wszyscy śledziliśmy z zapartym tchem. Nowy "Skazany na śmierć" (znany też pod oryginalnym tytułem "Prison Break") dostał wreszcie zielone światło. Po pilocie Hulu zamówiło już cały sezon.

Rafał Christ
skazany na śmierć reboot disney prison break
REKLAMA

Od premiery "Skazanego na śmierć" minęło już jakieś 20 lat. Kultowe "Prison Break" doczekało się czterech sezonów, a w 2017 roku dostało jeszcze odcinkowy sequel. Wciąż jednak jest żywe w pamięci widzów i zdobywa nowych fanów. Widzowie ciągle go odkrywają i w mediach społecznościowych nie mogą się go nachwalić. Nic więc dziwnego, że od dawna mówi się o planowanym reboocie.

Informacje o nowej wersji "Skazanego na śmierć" zaczęły napływać jeszcze w 2023 roku. W temacie nieraz zapadała długa cisza, ale od dłuższej chwili mówi się o nim coraz głośniej. Szczególnie przez to, że w grudniu minionego roku dostał zamówienie na pilota. Na jego podstawie Hulu miało podjąć decyzję, czy jest zainteresowane całym sezonem. I właśnie to zrobiło.

"SKAZANEGO NA ŚMIERĆ" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
SKAZANY NA ŚMIERĆ
Disney+
REKLAMA

Prison Break - nadchodzi reboot kultowego serialu

Twórcą nowego "Skazanego na śmierć" jest Elgin James (m.in. współtwórca "Mayans M.C."), który pełni również rolę scenarzysty, showrunnera i producenta wykonawczego. Jakby tego było mało, sam wyreżyserował pilotażowy odcinek. Jak podaje Variety, spodobał on się na tyle, że Hulu zamówiło właśnie cały sezon reboota "Prison Break".

Nie wiadomo co prawda ile odcinków będzie liczyła nadchodząca odsłona serialu. Właściwie nowe "Prison Break" wciąż owiane jest tajemnicą. Choć z całą pewnością możemy stwierdzić, że nie będzie to klasyczny reboot, a opowieść osadzona w tym samym uniwersum co oryginał. Fabuła zamiast na braciach Lincolnie Burrowsie i Michaelu Scofieldzie skupia się na strażniczce najniebezpieczniejszego więzienia w Ameryce, która pokazuje, jak daleko posunie się dla kogoś, kogo kocha.

W główną rolę wciela się Emily Browning. Choć część obsady już ogłoszono, wśród wymienionych nazwisk nie ma gwiazd oryginału. Co więcej, nie należy się ich spodziewać. Już parę lat temu Wentworth Miller (Michael Scoffield) napisał w mediach społecznościowych, że nie ma zamiaru wracać do świata "Skazanego na śmierć". Szacunek dla tej decyzji wyraził Dominic Purcell (Lincoln Burrows), dając do zrozumienia, że sam również nie będzie w nadchodzący serial zaangażowany.

REKLAMA

Data premiery nowego "Skazanego na śmierć" nie jest jeszcze znana.

Więcej o "Skazanym na śmierć" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
21.10.2025 11:05
Tagi: Co obejrzeć?DisneySkazany na śmierć
Najnowsze
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
7:01
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial gladiatorach?
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA