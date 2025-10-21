Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę

Ładowanie...

Od premiery "Skazanego na śmierć" minęło już jakieś 20 lat. Kultowe "Prison Break" doczekało się czterech sezonów, a w 2017 roku dostało jeszcze odcinkowy sequel. Wciąż jednak jest żywe w pamięci widzów i zdobywa nowych fanów. Widzowie ciągle go odkrywają i w mediach społecznościowych nie mogą się go nachwalić. Nic więc dziwnego, że od dawna mówi się o planowanym reboocie.



Informacje o nowej wersji "Skazanego na śmierć" zaczęły napływać jeszcze w 2023 roku. W temacie nieraz zapadała długa cisza, ale od dłuższej chwili mówi się o nim coraz głośniej. Szczególnie przez to, że w grudniu minionego roku dostał zamówienie na pilota. Na jego podstawie Hulu miało podjąć decyzję, czy jest zainteresowane całym sezonem. I właśnie to zrobiło.

Prison Break - nadchodzi reboot kultowego serialu

Twórcą nowego "Skazanego na śmierć" jest Elgin James (m.in. współtwórca "Mayans M.C."), który pełni również rolę scenarzysty, showrunnera i producenta wykonawczego. Jakby tego było mało, sam wyreżyserował pilotażowy odcinek. Jak podaje Variety, spodobał on się na tyle, że Hulu zamówiło właśnie cały sezon reboota "Prison Break".

Nie wiadomo co prawda ile odcinków będzie liczyła nadchodząca odsłona serialu. Właściwie nowe "Prison Break" wciąż owiane jest tajemnicą. Choć z całą pewnością możemy stwierdzić, że nie będzie to klasyczny reboot, a opowieść osadzona w tym samym uniwersum co oryginał. Fabuła zamiast na braciach Lincolnie Burrowsie i Michaelu Scofieldzie skupia się na strażniczce najniebezpieczniejszego więzienia w Ameryce, która pokazuje, jak daleko posunie się dla kogoś, kogo kocha.

W główną rolę wciela się Emily Browning. Choć część obsady już ogłoszono, wśród wymienionych nazwisk nie ma gwiazd oryginału. Co więcej, nie należy się ich spodziewać. Już parę lat temu Wentworth Miller (Michael Scoffield) napisał w mediach społecznościowych, że nie ma zamiaru wracać do świata "Skazanego na śmierć". Szacunek dla tej decyzji wyraził Dominic Purcell (Lincoln Burrows), dając do zrozumienia, że sam również nie będzie w nadchodzący serial zaangażowany.

Data premiery nowego "Skazanego na śmierć" nie jest jeszcze znana.



21.10.2025

