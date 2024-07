Kultowy serial powróci w nowej odsłonie. Wreszcie jakieś wieści na temat wyczekiwanego rebootu

"Prison Break", znany w naszym kraju również jako "Skazany na śmierć", opowiada historię Michaela Scofielda, który pozoruje napad na bank, aby trafić do tego samego więzienia, co oczekujący na egzekucję jego brat. Jego ciała pokrywają tatuaże z planami zakładu karnego, bo wraz z osadzonym planuje z niego uciec. Przygotował w tym celu brawurowy plan.



"Prison Break" był hitem na całym świecie. W naszym kraju zyskał sławę nie tylko ze względu na wciągającą fabułę, ale również zabawne tłumaczenie tytułu. "Skazanego na śmierć" oglądali wszyscy, przez co serial zmienił się w prężnie działającą franczyzę. Doczekał się nie tylko 5. sezonów, ale również magazynu, książki, komiksów, gry wideo, a nawet interaktywnej atrakcji. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się natomiast, że dostanie reboot.