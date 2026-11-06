Twórcy Heweliusza robią serial o brutalnej zbrodni. Trafi na Netfliksa

2026 rok jest niebywale płodny, jeśli chodzi o seriale, których fabuła opiera się na prawdziwych, często mrożących krew w żyłach wydarzeniach lub życiorysach osób. Lada moment na HBO Max trafi "Wśród nocnej ciszy", w którego centrum jest zbrodnia połaniecka, dokonana w Boże Narodzenie 1976. Niedługo później w ofercie Netfliksa znajdzie się "Prawo bestii", nawiązujące do okrutnych, szokujących czynów, jakich dopuścił się Mariusz Trynkiewicz. Czerwono-czarna platforma jednak dopiero się rozpędza.

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Netflix opowie o "łowcach skór". Twórcy Heweliusza powracają z mocnym tematem

Netflix zapowiedział właśnie w swoich mediach społecznościowych powstanie nowego serialu kryminalnego. "Skóry" skupią się na jednej z najsłynniejszych afer w Polsce XXI wieku, dotyczącej zabijania pacjentów przez pracowników łódzkiego pogotowia ratunkowego, a następnie sprzedawania zakładom pogrzebowym informacji o zgonach. Sprawa została ujawniona w 2002 roku przez Tomasza Patorę, Marcina Stelmasiaka (obaj "Gazeta Wyborcza" i Przemysława Witkowskiego ("Radio Łódź"). Po kilku latach czterech pracowników łódzkiego pogotowia uznano winnych. Sanitariuszy skazano na wieloletnie kary więzienia za zabójstwa pacjentów, a pomagających im lekarzy - na kilka lat pozbawienia wolności i 10-letnie zakazy wykonywania zawodu. Wszystkich uznano także winnymi handlu ciałami pacjentów.

Netflix póki co dość oszczędnie ujawnia informacje o "Skórach", natomiast to, co wiemy, już i tak rozpala emocje. Platforma ujawniła bowiem, że za serial będą odpowiadać Jan Holoubek oraz Kasper Bajon, a zatem prawdopodobnie jeden z najlepszych obecnie twórczych duetów polskiej telewizji, a może nawet kina. Panowie mają długą historię owocnej współpracy z Netfliksem - stworzyli bowiem seriale, które polska publiczność pokochała, takie jak m.in. "Wielka woda", czy "Heweliusz". O czym dokładnie opowie serial Holoubka i Bajona, poświęcony "łowcom skór"? Oto opis fabuły "Skór":

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Po wyjściu z więzienia Bundzior, niespełniony zapaśnik skazany za handel narkotykami, rozpoczyna pracę w łódzkim pogotowiu, gdzie odkrywa kulisy nielegalnego handlu informacjami o zgonach oraz procederu zabijania pacjentów. Wciągnięty w sieć korupcji i bezwzględnych układów, musi zdecydować, czy dalej czerpać zyski z procederu, czy zaryzykować wszystko, by ujawnić prawdę.

Na ten moment nie wiadomo, kto wcieli się w główną rolę, ani w pozostałe - platforma będzie ujawniać informacje na ten temat w późniejszym terminie. Pewne jest, że "Skóry" będą osadzone w gatunku thrillera psychologicznego i będą łącznie liczyły 6 odcinków. Zdjęcia do produkcji właśnie ruszyły, a premiera serialu zaplanowana jest na 2028 rok.

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Nie ma co owijać w bawełnę - afera "łowców skór" to jedna z najmocniejszych spraw we współczesnej Polsce, która wstrząsnęła opinią publiczną: wywołała szum zarówno w świecie medycznym, mediach, jak i całym społeczeństwie. Dotychczas powstało już kilka prób podjęcia tego tematu - w 2003 roku powstał film sensacyjny "Łowcy skór" (w którym wystąpili m.in. Piotr Adamczyk, Tomasz Bednarek, Sławomir Orzechowski i Jarosław Boberek), pięć lat później nakręcono w Szwecji dokument poświęcony "łowcom skór", zaś w 2023 roku Tomasz Patora, dziennikarz zaangażowany w tę sprawę, wydał o niej książkę. Temat wciąż jest żywy, a społeczeństwo go pamięta, zatem "Skóry" z pewnością wzbudzą ogromne emocje.

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