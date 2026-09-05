Mamy The Pitt w domu. Tak wygląda SOR, nowy polski serial medyczny

„The Pitt” to już instytucja. Serial został obsypany nagrodami, zdobył uznanie widzów, a nawet doczekał się swojego własnego fandomu. Powody popularności są dwa. Pierwszy jest oczywisty: to po prostu dobra produkcja, ze świetnym scenariuszem, bardzo dobrą obsadą i gigantycznym doświadczeniem twórców w tym gatunku. Drugi powód jest bardzo prozaiczny i trochę koniunkturalny – widzowie po prostu uwielbiają seriale medyczne.

To zresztą bardzo wdzięczny gatunek. Szpital sam w sobie jest miejscem, gdzie może spotkać się miłość, śmierć, zagadka kryminalna i w zasadzie wszystkie doświadczenia graniczne, a także ludzie z każdej możliwej grupy społecznej. A, i jeszcze jedno: to zwykle seriale tanie w realizacji, bo akcja może rozgrywać się w zasadzie w jednym miejscu z kilkoma lokacjami pomocniczymi.

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SOR – nowy polski serial medyczny

Nie dziwi więc, że seriale medyczne wyrastają jak grzyby po deszczu. „The Pitt” od HBO Max już czeka na kolejny sezon. Netflix w tym roku ma pokazać „Znieczulenie” z Leszkiem Lichotą jako cenionym neurochirurgiem, który przenosi się do małego szpitala w Polsce powiatowej. No i Prime Video na spółkę z TVP robią „SOR”.



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Opis produkcji jest bardzo standardowy, bo mówi on, że serial:

(…) przeniesie widzów w sam środek szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie każdego dnia życie spotyka się ze śmiercią, a lekarze muszą działać szybciej, niż pozwalają im na to własne emocje – czytamy w komunikacie TVP

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Opowieść skupiać się będzie na Piotrze Hajduku (Sebastian Dela) i Kasi Zawadzkiej (Sonia Mietielica). Ostatni raz spotkali się wiele lat temu, byli innymi ludźmi i pewnie coś ich (wiecie, co to było) łączyło. Teraz po latach spotkają się w szpitalu. Tak prezentuje się plakat serialu:

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SOR: kiedy premiera?

„SOR” ma pojawić się na ekranach jesienią tego roku, a konkretnie 20 października. Serial nie będzie tasiemcem, bo dostaniemy zaledwie 12 odcinków, które widzowie będą mogli obejrzeć w TVP VOD, serwisie Prime Video, a także w linearnej telewizji, czyli w TVP 2.

Serial wyreżyserowały Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak, a za scenariusz odpowiadają Maciej Sobczyk i Zbigniew Zborowski.

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Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.