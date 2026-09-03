Nowy thriller z Gal Gadot podbija Prime Video. Ogląda się go dla beki
Nowy thriller z Gal Gadot ledwo wczoraj trafił na Prime Video, a już jest hitem. Okazuje się jednak, że wcale się użytkownikom nie podoba. Według licznych wpisów w mediach społecznościowych, "Biegaczkę" można obejrzeć tylko dla beki.
"Biegaczka" to thriller psychologiczny, w którym Gal Gadot wciela się w błyskotliwą prawniczkę z Londynu. Podczas porannego biegu Maia otrzymuje telefon. Jej syn został porwany, a żeby go uratować musi biec. I biec. I jeszcze raz biec, wykonując w międzyczasie kolejne polecenia. Każda kolejna scena pokazuje, jak daleko matka może się posunąć, żeby uratować swoje dziecko, niezamierzenie rozbawiając użytkowników Prime Video do łez.
"Biegaczka" wczoraj, 2 września trafiła na Prime Video. Już wtedy mogliśmy podejrzewać, że nie jest to zbyt udany thriller. Gdy tylko spadło embargo na recenzje, wynik na Rotten Tomatoes nie napawał optymizmem. Film z Gal Gadot ma bowiem 9 proc. pozytywnych opinii od krytyków. Użytkownicy platformy Amazona szybko potwierdzili, że jest to raczej produkcja niskich lotów.
Biegaczka - opinie o thrillerze z Gal Gadot
Nie wskazują na to jednak wyniki oglądalności. "Biegaczka" już dzień po swojej premierze stała się hitem. Obecnie zajmuje drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Na innych rynkach musi być podobnie, bo w mediach społecznościowych zaroiło się od opinii na temat filmu. Bynajmniej nie są one pozytywne.
Nie żartuje, gdy mówię, że powinniście obejrzeć "Biegaczkę"... jeśli szukacie czegoś tak złego, że aż śmiesznego. Gra aktorska Gal Gadot jest okropna jak zwykle, ale prawdziwymi gwiazdami filmu są: głupie zakończenie i najgorszy, a zarazem najśmieszniejszy montaż jaki w życiu widziałem. 2/10, ale polecam dla beki
Oglądam "Biegaczkę" z Gal Gadot i będę z wami szczery... to jest straszie głupie
OMG, wytrzymałem 11 minut zanim wyłączyłem. Nowy film Prime Video "Biegaczka". Jest okropny. Gal Gadot jest okropna. Oglądasz na własną odpowiedzialność
- czytamy na X (dawny Twitter).
W kontekście ostatniego wpisu warto zaznaczyć, że "Biegaczka" ma jedynie 84 minuty. Jeśli obejrzenie go zajęło komuś 4 godziny, wyobraźcie sobie, jak zły musi być to film. Jedynym wyjściem jest nie podchodzić do niego jak do thrillera, tylko komedii. Wygląda na to, że wtedy ogląda się go szybciej i całkiem nieźle się przy tym bawi.
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