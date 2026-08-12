Aktor z sequela Yellowstone wkurzył twórcę serialu. „Może się zamknąć”

Właśnie jesteśmy świadkami zakulisowej dramy najlepszego sequela "Yellowstone". Nie pierwszej zresztą. Jeszcze przed premierą "Rancza Duttonów" dowiedzieliśmy się, że z serialu odchodzi jego twórca Chad Feehan. W 2. sezonie zastąpi go ktoś inny - na razie nie wiadomo kto. Jakby nie było to wystarczającym problemem, parę tygodni temu okazało się, że w trakcie pracy nad produkcją odejść chciał jeden z jej gwiazdorów.



W "Ranczu Duttonów" Ed Harris wciela się w nową postać w uniwersum "Yellowstone". Gra weterynarza Everetta McKinneya. Jest to istotny fabularnie bohater, aczkolwiek podczas prac na planie aktor czuł, że nie jest właściwie wykorzystywany. A przecież gdy podpisywał kontrakt obiecano mu - w jego odczuciu - więcej czasu ekranowego. Dlatego właśnie chciał się wypisać z produkcji w samym środku zdjęć.

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Ranczo Duttonów - gwiazdor wkurzył twórcę Yellowstone

Kryzys na planie "Rancza Duttonów" zażegnano. Obiecano Edowi Harrisowi, że w 2. sezonie dostanie więcej czasu ekranowego. Aczkolwiek wypowiedź aktora poniosła się viralem. Dotarła do Taylora Sheridna, któremu bardzo się nie spodobała. Twórca "Yellowstone" miał się bardzo wkurzyć. Tak twierdzi anonimowy informator portalu Daily Mail.

Ed Harris pozostanie w serialu, a jego rola stanie się jeszcze większa. Dostanie więcej nawet jeśli swoją wypowiedzią wkurzył Taylora Sheridana. Ale Taylor dotrzymuje słowa, obietnica to obiernica. Da Edowi więcej czasu ekranowego, tak jak obiecał. Więc Ed może się już zamknąć - mówi informator przywołanego portalu.

Informator dodaje, że Ed Harris może i ma ogromne ego, a nawet zachowuje się chamsko, ale jest świetnym aktorem. Możemy założyć, że właśnie dlatego wywalczył sobie to, na co w swoim mniemaniu zasłużył i w 2. sezonie "Rancza Duttonów" będzie go znacznie więcej.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dostaniemy nowe odcinki "Rancza Duttonów". 1. sezon sequela "Yellowstone" niedawno się zakończył. Ekipa jeszcze nie wróciła na plan. Możemy jedynie być pewni, że kolejnej odsłony serialu należy w naszym kraju wypatrywać na SkyShowtime.

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