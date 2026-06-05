Ile będzie trwał Spider-Man: Całkiem nowy dzień? Nie pijcie za dużo

„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” to ostatni bastion Marvela w kinach. Po umiarkowanym przyjęciu poprzednich filmów i seriali, superbohaterski świat przeżywa na pewno kryzys tożsamości. Włodarze Disneya przez dłuższy czas nie byli pewni, co robić z franczyzą. Z jednej strony bowiem posypały im się plany z wielkim wydarzeniem skupionym w pobliżu Kanga, a z drugiej nie było jeszcze ostatecznej decyzji, na ile wracać do starych, sprawdzonych bohaterów i aktorów.

W tym przejściowym momencie najjaśniejszym punktem, łącznikiem między kolejnymi fazami był właśnie Spider-Man.

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Spider-Man: Całkiem nowy dzień – ile będzie trwał?

Wygląda na to, że długaśne filmy to już standard. Jeszcze tego lata dostaniemy 3 blockbustery, które będą trwały grubo ponad 2 godziny. Będzie to „Odyseja” Christophera Nolana, która potrwa 172 minuty i „Dzień objawienia” Stevena Spielberga liczący aż 155 minut. Na tym tle „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” nie wygląda może aż tak imponująco, ale jego czas trwania robi wrażenie.

Na nowym Spider-Manie w kinie spędzimy 145 minut, czyli prawie dwie i pół godziny.

Czas trwania kolejnych filmów z Tomem Hollandem jako Człowiekiem-Pająkiem prezentuje się następująco:

Spider-Man: Homecoming – 133 minuty

Spider-Man: Daleko od domu – 149 minut

Spider-Man: Bez drogi do domu – 150 minut

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – 145 minut

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Spider-Man: Całkiem nowy dzień – kiedy premiera?

„Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zadebiutuje w kinach 31 lipca 2026, a więc 5 lat po poprzedniej części. „Spider-Man: Bez drogi do domu” zostawił Petera Parkera w bardzo trudnym położeniu. Stracił on najbliższą sobie osobę, a jego przyjaciele nie pamiętają w ogóle o jego istnieniu. Choć z pewnością film nie będzie pozbawiony humoru, to niemal pewne jest, że będzie to najmroczniejsza część z dotychczasowych.

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Konrad Chwast 05.06.2026 10:49

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