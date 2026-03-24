Nowy Spider-Man z historycznym rekordem. A to dopiero zwiastun

Najnowszy "Spider-Man" jeszcze nawet nie zadebiutował na wielkich ekranach, a już bije pierwsze rekordy. Na ten moment dotyczą one zwiastuna - najpierw kilka dni temu pojawiła się informacja, że w ciągu 24 godzin od premiery zapowiedzi materiał przekroczył barierę 718,6 mln wyświetleń, a teraz pojawiły się pierwsze doniesienia na temat kolejnego rekordowego wyniku, który zapisze się w historii kina.

Zwiastun filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień z historycznym rekordem

Długo wyczekiwany zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pojawił się w sieci 18 marca. Pierwszy rekord padł po 8 godzinach, następny po jednej dobie, a kolejny już po około 4 dniach. Serwis Variety doniósł, że według WaveMetrix zapowiedź filmu do tej pory została wyświetlona już ponad 1,1 mld razy, co czyni ją najchętniej oglądanym zwiastunem w historii.

Wcześniej zwiastun nowego "Spider-Mana" pobił dotychczasowego rekordzistę, czyli film "Deadpool & Wolverine", który w ciągu 24 godzin od premiery na Super Bowl 2024 zdobył 65 mln wyświetleń. Zdetronizowany został również zwiastun gry "Grand Theft Auto VI", któremu wystarczyła doba, by zebrać z 475 mln odsłon.

W nadchodzącym "Spider-Manie" w reżyserii Destina Daniela Crettona Peter Parker (Tom Holland) usiłuje poukładać swoje życie na nowo, walcząc jednocześnie z przestępcami. Podziwiany superbohater wydaje się być jednocześnie bardzo osamotniony, do czego doprowadziły jego poświęcenie i chęć uratowania świata. Wiadomo, że jego losy zetkną się z Punisherem (Jon Bernthal), tajemniczą postacią (Sadie Sink), a także z profesorem Bannerem (Mark Ruffalo), którego pomocy będzie bardzo potrzebował.

W obsadzie znaleźli się: Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man, Zendaya jako MJ, Jacob Batalon jako Ned Leeds, Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk, Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion, Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone, Sadie Sink, Liza Colon-Zayas oraz Tramell Tillman.

Premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Anna Bortniak 24.03.2026 20:22

