Holland chciał przesunąć premierę Spider-Mana. Wszystko przez Odyseję

W tym roku Tom Holland wystąpi w dwóch ważnych filmach, których premiera odbędzie się latem. Jeden to epicka "Odyseja" Christophera Nolana, a drugi to "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destina Daniela Crettona. Pojawił się jednak problem - okazało się, że terminy zdjęć do tych produkcji ze sobą kolidują, Holland postanowił interwieniować.

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Tom Holland poprosił szefa Sony o przesunięcie premiery Spider-Mana, aby mógł nakręcić Odyseję

W najnowszym artykule dla magazynu GQ Holland wspominał, jak musiał zadzwonić do dyrektora generalnego Sony Pictures, Toma Rothmana, ponieważ chciał przekonać go do przesunięcia produkcji "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", aby mógł najpierw nakręcić "Odyseję". Daty zdjęć ze sobą kolidowały.

Powiedziałem Chrisowi: "Słuchaj, chcę zrobić ten film, ale jeśli to zrobię, będę musiał zadzwonić do Sony i odbyć bardzo niewygodną rozmowę".

Rothman na szczęście przystał na propozycję Hollanda i zgodził się na przesunięcie premiery.

Myślę, że jednym z powodów, dla których Sony chętnie się na to zgodziło, jest to, że Chris ma reputację: "Ten film nie potrwa pięć miesięcy, a my tak naprawdę nie stracimy Toma na dwa lata". Dla każdego innego reżysera rozmowa mogłaby wyglądać nieco inaczej.

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Ostatecznie "Odyseja" zakończyła się 9 dni przed terminem. Co ciekawe, dodatkowy czas pozwolił na zatrudnienie na stanowisko reżysera Crettona. Holland podkreślił, że "Odyseja prawie uratowała Spider-Mana":

Odyseja prawie uratowała Spider-Mana, ponieważ nie mielibyśmy Destina. Nie byłby gotowy do nakręcenia filmu, kiedy my byliśmy gotowi. Nie mielibyśmy sześciu miesięcy na opracowanie scenariusza z Destinem i doprowadzenie go do obecnego stanu. Naprawdę wierzę, że stworzyliśmy najlepszą wersję filmu o Spider-Manie. Choć Sony miało z tym problem, z perspektywy czasu myślę, że są bardzo wdzięczni, że tak się stało.

Premiera "Odysei" zaplanowana jest na 17 lipca, a "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zadebiutuje 31 lipca.

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