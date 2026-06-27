Na Prime Video nie ma gorętszego kryminału. Użytkownicy beczą z radości

"Sprawiedliwość owiec" wpadła w ogóle do streamingu niecałe dwa miesiące po swojej kinowej premierze. Na wielkich ekranach zadebiutowała bowiem 8 maja, a od zeszłej środy możemy ją już obejrzeć na Prime Video. Użytkownicy platformy Amazona chętnie dają się ponieść tej szalonej kryminalnej przygodzie z Hugh Jackmanem. Znany z roli Wolverine'a aktor nie jest jednak głównym bohaterem. Wciela się on jedynie w pasterza, który szybko ginie.



Tak się składa, że przed swoją śmiercią grany przez Hugh Jackman pasterz zacieśnia więzy z owcami. Co wieczór czyta im kryminały, choć wcale nie wierzy, że coś z tego rozumieją. Ale jego podopieczne nie tylko wszystko rozumieją. Długo też dyskutują, próbując zgadnąć, kto jest zabójcą. Dlatego, gdy ich opiekun pada trupem, od razu postanawiają rozwiązać zagadkę morderstwa na własną rękę. A raczej racicy.

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Prime Video - co obejrzeć?

Być może opis "Sprawiedliwości owiec" brzmi absurdalnie, ale ewidentnie się sprawdza. Użytkownicy Prime Video nie mogą oderwać się od tego dziwacznego kryminału. Oglądają go na potęgę, dzięki czemu od czwartku nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Wszystkie inne produkcje poszły w odstawkę. Nawet horror, którym subskrybenci zachwycali się jeszcze do niedawna.

Chwilę zanim "Sprawiedliwość owiec" zajęła pierwsze miejsce, topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video zdominowała "Wyspa umarłych". To już film, który akurat ominął polskie kina. Trafił od razu na VOD, a potem do oferty platformy Amazona, gdzie możemy go obejrzeć bez dodatkowych opłat. A ponieważ zebrał całkiem niezłe opinie, oglądaliśmy go bez opamiętania. Ale to się skończyła.

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"Wyspa zmarłych" nie tyle nawet zleciała z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Ona z tego zestawienia spadła z hukiem. Obecnie nie znajduje się nawet na podium. Zajmuje dopiero czwarte miejsce, bo użytkownicy zamiast Daisy Ridley walczącej z zombie wolą oglądać letnie romanse. Nawet jeśli już je dobrze znają.

Ani "Off Campus", ani "Każdy kolejny rok" nie są gorącymi nowościami. W ofercie Prime Video goszczą już od jakiegoś czasu i wciąż się świetnie oglądają. Jeszcze parę tygodni temu na zmianę królowały w topce tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. I nawet jeśli wydawało się, że obejrzał je już każdy, kto obejrzeć chciał, to wciąż nie wylatują poza podium zestawienia. To są więc hity z prawdziwego zdarzenia.

Nie powinno to zresztą nikogo dziwić. Pogoda za oknem sprzyja oglądaniu takich opowieści. Oba seriale są bowiem utrzymane w duchu young adult, dzięki czemu pozwalają użytkownikom Prime Video powspominać pierwsze romanse, lub z bohaterką "Każdego kolejnego roku" wracać do swojej wakacyjnej miłości. Dzięki temu produkcje wyrastają na największe przeboje platformy Amazona tego lata. A przynajmniej jego początku.

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Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:

Sprawiedliwość owiec Off Campus Każdy kolejny rok Wyspa umarłych Legenda Vox Machiny Twoja wina: Londyn Farma Clarksona Spider-Noir Possessor The Boys

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.