Jest zwiastun 4. sezonu LOL: Kto się śmieje ostatni. Popłaczesz się

"LOL: Kto się śmieje ostatni" to program na którym trudno powstrzymać się od śmiechu. Szczerzyć zęby mogą jednak tylko widzowie - osoby, które występują w formacie, czyli aktorzy, komicy, artyści czy celebryci, muszą zachować kamienną twarz. W związku z tym, kiedy uczestnicy pajacują i starają się rozbawić innych (w poprzednich sezonach okazali się być oni bardzo pomysłowi), a ci nie mogą nawet unieść kącika ust, "LOL" staje się jeszcze bardziej zabawny.

Nie inaczej będzie w 4. sezonie. Prime Video pokazał już zajawkę nadchodzącej odsłony i ujawnił datę premiery. To już zaraz.

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LOL: Kto się śmieje ostatni - kiedy premiera 4. sezonu w Prime Video?

Prime Video pokazał zwiastun 4. sezonu "LOL: Kto się śmieje ostatni" i poinformował, że zadebiutuje on 10 lipca, czyli już niebawem. Oto oficjalny opis i pierwsze spojrzenie na nadchodzącą odsłonę:

Dziesięcioro gwiazd świata rozrywki ponownie zmierzy się w wyjątkowym wyzwaniu pełnym gagów i "pułapek śmiechu", próbując rozśmieszyć się nawzajem, jednocześnie powstrzymując własny śmiech. Nad całością, jak zawsze, czuwa gospodarz programu - legenda polskiej komedii, niezawodny "Wujek Czarek" - Cezary Pazura, który z właściwym sobie humorem prowadzi uczestników przez kolejne etapy rywalizacji.

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Wśród uczestników 4. sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" pojawią się: Tomasz Karolak, Katarzyna Bujakiewicz, Tomasz Kot, Ewa Kasprzyk, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Kacper Ruciński, Vanessa Aleksander, Mariusz Kałamaga i Jano.

Zasady formatu "LOL: Kto się śmieje ostatni", który powstał na bazie japońskiego show, są proste: gwiazdy, które biorą w nim udział, przez kilka godzin pozostają w jednym pomieszczeniu, gdzie próbują się nawzajem rozśmieszyć. Wygra ten, kto zaśmieje się jako ostatni, co mimo wszystko okazało się nie być aż tak łatwe. O tym, jak poradzą sobie nowi uczestnicy, będzie można przekonać się już niebawem.

4. sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" zadebiutuje w Prime Video 10 lipca. Tego dnia w serwisie pojawią się 3 odcinki, a finałowe 3 trafią na platformę tydzień później.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.