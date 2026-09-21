Kiedy kolejne odcinki Strefy gangsterów? Pełen harmonogram emisji
"Strefa gangsterów" właśnie powróciła. Na SkyShowtime już rozpoczął się 2. sezon genialnego serialu gangsterskiego z Tomem Hardym w roli głównej. Kiedy należy spodziewać się kolejnych odcinków?
To jest pytanie, które obecnie zadają sobie wszyscy polscy fani "Strefy gangsterów". 2. sezon hitowego serialu gangsterskiego z Tomem Hardym rozpoczął się przecież wybuchowo. Pierwszy odcinek dzisiaj pojawił się na SkyShowtime. Skłamie każdy, kto po jego obejrzeniu stwierdzi, że nie ma ochoty na więcej. W końcu akcja mocno się zagęściła, dając przedsmak nadchodzących atrakcji.
2. sezon "Strefy gangsterów" to będzie ostra jazda bez trzymanki. Jak już wiadomo, choćby z materiałów promocyjnych, w nowych odcinkach zobaczymy prawdziwy chaos. Rozpęta go przeciwnik, który dopiero się pojawił, w samej końcówce pierwszego epizodu. To on rzuci wyzwanie granemu przez Toma Hardy'ego bohaterowi, doprowadzając go do punktu krytycznego. Jak to się dokładnie odbędzie? O tym dopiero się przekonamy.
Strefa gangsterów: 2. sezon - kiedy kolejne odcinki?
Z 2. sezonem "Strefy gangsterów" przyjdzie nam spędzić jeszcze mnóstwo tygodni. W końcu dopiero się zaczął. Do zakończenia daleko. Nowa odsłona - tak jak poprzednia - składa się bowiem łącznie z 10 odcinków. Sukcesywnie będą one debiutować na SkyShowtime w nadchodzące poniedziałki.
Pełen harmonogram emisji 2. sezonu "Strefy gangsterów":
- odc. - już dostępny
- odc. - 28 września
- odc. - 5 października
- odc. - 12 października
- odc. - 19 października
- odc. - 26 października
- odc. - 2 listopada
- odc. - 9 listopada
- odc. - 16 listopada
- odc. - 23 listopada
Dziewięć - tyle odcinków jeszcze nas czeka. Oznacza to, że nie musimy się martwić o plany na poniedziałki aż do 23 listopada. Bo wtedy właśnie na SkyShowtime zadebiutuje finałowy odcinek 2. sezonu "Strefy gangsterów". A co potem? Cóż, obyśmy nie musieli długo czekać na kolejne epizody.
Tak, to wiadomo już od jakiegoś czasu. Na 2. sezonie "Strefa gangsterów" się nie skończy. Serial został już przedłużony o kolejną, 3. odsłonę.
Więcej o "Strefie gangsterów" poczytasz na Spider's Web:
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