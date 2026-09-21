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Kiedy kolejne odcinki Strefy gangsterów? Pełen harmonogram emisji

"Strefa gangsterów" właśnie powróciła. Na SkyShowtime już rozpoczął się 2. sezon genialnego serialu gangsterskiego z Tomem Hardym w roli głównej. Kiedy należy spodziewać się kolejnych odcinków?

Rafał Christ
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To jest pytanie, które obecnie zadają sobie wszyscy polscy fani "Strefy gangsterów". 2. sezon hitowego serialu gangsterskiego z Tomem Hardym rozpoczął się przecież wybuchowo. Pierwszy odcinek dzisiaj pojawił się na SkyShowtime. Skłamie każdy, kto po jego obejrzeniu stwierdzi, że nie ma ochoty na więcej. W końcu akcja mocno się zagęściła, dając przedsmak nadchodzących atrakcji.

2. sezon "Strefy gangsterów" to będzie ostra jazda bez trzymanki. Jak już wiadomo, choćby z materiałów promocyjnych, w nowych odcinkach zobaczymy prawdziwy chaos. Rozpęta go przeciwnik, który dopiero się pojawił, w samej końcówce pierwszego epizodu. To on rzuci wyzwanie granemu przez Toma Hardy'ego bohaterowi, doprowadzając go do punktu krytycznego. Jak to się dokładnie odbędzie? O tym dopiero się przekonamy.

"STREFĘ GANGSTERÓW" OBEJRZYSZ NA:
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Strefa gangsterów: 2. sezon - kiedy kolejne odcinki?

Z 2. sezonem "Strefy gangsterów" przyjdzie nam spędzić jeszcze mnóstwo tygodni. W końcu dopiero się zaczął. Do zakończenia daleko. Nowa odsłona - tak jak poprzednia - składa się bowiem łącznie z 10 odcinków. Sukcesywnie będą one debiutować na SkyShowtime w nadchodzące poniedziałki.

Pełen harmonogram emisji 2. sezonu "Strefy gangsterów":

  1. odc. - już dostępny
  2. odc. - 28 września
  3. odc. - 5 października
  4. odc. - 12 października
  5. odc. - 19 października
  6. odc. - 26 października
  7. odc. - 2 listopada
  8. odc. - 9 listopada
  9. odc. - 16 listopada
  10. odc. - 23 listopada
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Dziewięć - tyle odcinków jeszcze nas czeka. Oznacza to, że nie musimy się martwić o plany na poniedziałki aż do 23 listopada. Bo wtedy właśnie na SkyShowtime zadebiutuje finałowy odcinek 2. sezonu "Strefy gangsterów". A co potem? Cóż, obyśmy nie musieli długo czekać na kolejne epizody.

Tak, to wiadomo już od jakiegoś czasu. Na 2. sezonie "Strefa gangsterów" się nie skończy. Serial został już przedłużony o kolejną, 3. odsłonę.

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Więcej o "Strefie gangsterów" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ
Redaktor

W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.

Tagi:
Co obejrzeć?filmy gangsterskieSkyShowtimeTom Hardy
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