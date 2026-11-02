W Strefie gangsterów wybucha wojna. Dostaliśmy najlepszy odcinek w historii

Jest to bardzo wysoko postawiona poprzeczka. "Strefa gangsterów" nie bez powodu stała się hitem. Krytycy przyjęli serial bardzo entuzjastycznie, przewidując reakcję widzów. Publiczność wprost nie mogła się oderwać od perypetii gangsterskiej rodziny, o którą dba grany przez Toma Hardy'ego Harry Da Souza. 2. sezon był więc nieunikniony. I zaczął się na ostro.

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W 2. sezonie "Strefy gangsterów" pojawiło się nowe zagrożenie dla Harriganów. Choć szybko stało się jasne, że największym zagrożeniem dla Harriganów są Harriganowie. W dotychczasowych odcinkach twórcy skupiali się na atakach ze strony szalonego Frankiego Coopera, jednocześnie eskalując konflikty w samej gangsterskiej rodzinie. Aż w końcu doszło do ataku na jej posiadłość. O ile w poprzednim epizodzie lizali rany, o tyle teraz Harry Da Souza przechodzi do kontrataku.

Strefa gangsterów - najlepszy odcinek genialnego serialu?

Dużo się dzieje w nowym odcinku "Strefy gangsterów", który właśnie dzisiaj zawitał na SkyShowtime. Mówiąc skrótowo i na tyle ogólnikowo, żeby nikomu nie psuć zabawy, Frankie szykuje zasadzkę na Harry'ego, ale ten obmyśla, jak się z niej wykaraskać. Na razie pokazuje pazury, dając nam sygnał, że czas na pieszczoty się skończył. Ewidentnie przechodzi do kontrataku. Dlatego siódmy epizod 2. sezonu tak przypadł fanom do gustu.

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"STREFĘ GANGSTERÓW" OBEJRZYSZ NA:

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O ile w naszym kraju nowy odcinek "Strefy gangsterów" pojawił się dopiero dzisiaj, 2 listopada, o tyle w Stanach Zjednoczonych zadebiutował już w zeszły piątek, 30 listopada. Od tamtej pory media społecznościowe zalewają pochwały serialu, koło których nie da się przejść obojętnie.

Najlepszy dotychczas odcinek "Strefy gangsterów"? Tak, tak mi się wydaje



Ten nowy odcinek "Strefy gangsterów" to dotychczas najlepszy. Sposób, w jaki Harry pograł z Frankiem jest inspirujący



7. odcinek 2. sezonu "Strefy gangsterów" może być najlepszym, jaki dotychczas powstał



- czytamy na X (dawny Twitter).

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Jeszcze tu jesteście? Po takich opiniach już dawno powinniście odpalić najnowszy odcinek "Strefy gangsterów". Dostarcza tak mocnych wrażeń, że będziecie po nim z niecierpliwością wyczekiwać kolejnych odcinków. Szykuje się rozpierducha, która wbije fanów w fotel.

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