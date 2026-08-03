Supergirl zadziera pelerynę i leci do VOD. Premiera już zaraz

Filmy o superbohaterach mają sporą widownię, co wiąże się jednocześnie ze sporymi oczekiwaniami. "Supergirl" tym oczekiwaniom nie do końca sprostała. O tyle, o ile rola Milly Alcock spotkała się z pozytywnym odzewem, tak słaby scenariusz, niewyraźne CGI i chaotyczna fabuła zostały przez krytyków wypunktowane. Stąd ocena 52 proc. na Rotten Tomatoes właśnie od tej grupy.

Oceny "Supergirl" mogą zniechęcać, ale nie muszą - widzowie mają na przykład nieco inne zdanie na ten temat. Teraz można przekonać się, z czego to wynika. "Supergirl" już lada chwila pojawi się VOD.

Supergirl - gdzie obejrzeć online? Premiera w VOD już zaraz

"Supergirl" zmierza do VOD. Informacja ta pojawiła się w takich serwisach jak Prime Video i Apple TV, gdzie produkcję będzie można zakupić za 64,99 zł w ramach preorderu. Sama premiera "Supergirl" w VOD zaplanowana jest na 10 sierpnia. Na ten moment istnieje wyłącznie taka opcja - najnowszego filmu od DC nie można ani wypożyczyć, ani obejrzeć w ramach abonamentu. Nie powinno to nikogo dziwić, bo w końcu od premiery "Supergirl" nie minęły nawet 2 miesiące.

Jedno jest pewne - za jakiś czas "Supergirl" będzie można obejrzeć bez dodatkowych opłat w serwisie HBO Max. To właśnie tam trafiają tytuły z uniwersum DC. Kiedy to nastąpi? Premiery Warner Bros. zwykle pojawiają się na platformie między 70 a 120 dniami od premiery kinowej. Dla przykładu: "Superman" zadebiutował w polskich kinach 11 lipca, a już 19 września można go było obejrzeć bez dodatkowych opłat. W związku z tym można spekulować, że "Supergirl", która miała premierę 26 czerwca, trafi do HBO Max na początku września lub w październiku 2026 roku.

"Supergirl" koncentruje się na Karze Zor-El (Milly Alcock), znanej również jako Supergirl, która łączy siły ze swoim zaskakującym towarzyszem, kiedy bezwzględny przeciwnik rozpoczyna swój nieoczekiwany atak. Tak rozpoczyna się wyjątkowa międzygalaktyczna podróż, w której Kara będzie szukać nie tylko zemsty, ale również sprawiedliwości.

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