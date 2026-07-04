Pojedynek za kulisami Supergirl. James Gunn wyszedł na hipokrytę

Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że DC Studios zorganizowało wewnętrzny „pojedynek” dwóch konkurencyjnych wersji filmu. Jedną przygotował reżyser Craig Gillespie, drugą - sam James Gunn. Trudno więc pogodzić to z wcześniejszymi zapewnieniami Gunna, że nie ingeruje twórczo w projekty innych reżyserów rozwijających DCU. Jasne, po obejrzeniu wersji Gillespiego mógł być tak zniesmaczony, że zmienił zdanie - co nie zmienia faktu, że nie tak to wszystko miało wyglądać.

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Supergirl: James Gunn wyszedł na hipokrytę

Wygląda na to, że los „Supergirl” został przesądzony już na wczesnym etapie. Gunn i Gillespie mieli podobno skrajnie odmienne wizje artystyczne dotyczące kierunku filmu, a napięcia między nimi utrzymywały się aż do premiery - tak wynika z relacji licznych źródeł cytowanych przez THR.

Stwierdzenie, że nie byli zgodni pod względem kreatywnym, to bardzo uprzejmy sposób opisania sytuacji - powiedział jeden z informatorów.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji warto przypomnieć, że zdjęcia do „Supergirl” zakończono w maju 2025 r., a już jesienią Gunn i Gillespie mieli poważne wątpliwości co do jakości filmu. Po pokazie testowym w grudniu Gunn postanowił przejąć kontrolę nad postprodukcją i - jak opisuje THR - „sam stworzyć własną wersję montażową”. Zatrudnił również nowego scenarzystę, Jeremy'ego Slatera, który pomógł przygotować materiał do dziewięciu dni dokrętek. Do projektu dołączył także nowy montażysta, a w trakcie postprodukcji nad filmem pracowało trzech różnych kompozytorów.

Jedno ze źródeł twierdzi, że wersja Gillespiego była o 11 minut dłuższa i znacznie mocniej eksponowała głównego antagonistę - Krema, granego przez Matthiasa Schoenaertsa. Ostatecznie studio zdecydowało się jednak na wersję przygotowaną przez Gunna, która trafiła do kin i zawierała także wybraną przez niego piosenkę wykorzystaną podczas finałowej sceny akcji.



W materiale THR pojawia się wiele informacji, o których pisano już wcześniej, ale ogólny obraz pozostaje niezmienny: „Supergirl” od początku pełna była red-flagów. Wszystko wskazywało na problemy produkcyjne, a z najnowszego raportu wynika, że James Gunn nie wypada jako tak bardzo przyjazny innym filmowcom, jak sam wcześniej deklarował. Tak czy inaczej: skończyło się artystyczną i komercyjną wtopą.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).