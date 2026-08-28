Kto był Szeptaczem? Wyjaśniamy zakończenie hitu Netfliksa

"Szeptacz" to jeden z wielu filmów, których szkielet ma książkowe pochodzenie - tu mowa o powieści Alexa Northa, wydanej w 2019 roku. Oprócz reżyserującego film Jamesa Ashcrofta, warto zauważyć, że w roli producentów projektu znaleźli się bracia Russo. Biorąc pod uwagę ich talent do niskiej jakości projektów spoza MCU, można było się obawiać, że "Szeptacz" zostanie dopisany do ich listy porażek, ale na szczęście tak się nie stało.



Uwaga, spoilery.

Szeptacz - kim jest tytułowy bohater? Kto porwał Jake'a?

Tom Kennedy (Adam Scott) to pisarz kryminałów i wdowiec - niedawno nagle zmarła jego żona i zarazem matka Jake'a. Obaj przenoszą się do Garretton - rodzinnego miasteczka kobiety, w którym chcą rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Niedługo potem w rodzinie dochodzi do kolejnej tragedii - chłopiec zostaje porwany w tajemniczych okolicznościach. Jako, że sytuacja jest ekstremalna, Tom prosi o pomoc Petera Willisa (Robert De Niro) emerytowanego detektywa, a co ważniejsze w tej historii - ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktu. Wkrótce coraz mocniej odzywa się mroczna przeszłość miasta, w którym przed laty seryjny morderca, tytułowy Szeptacz, pozbawił życia kilku chłopców.

UWAGA: w dalszej części tekstu można znaleźć duże spoilery dotyczące fabuły "Szeptacza".

Co do tożsamości oryginalnego Szeptacza, film nie trzyma nas zbyt długo w tajemnicy. Praktycznie na starcie dowiadujemy się, że nosicielem tej nazwy oryginalnie jest Frank Carter (Michael Keaton), morderca, który wiele lat temu dopuścił się zbrodni i w brutalny sposób odebrał życie kilku chłopcom. Obecnie (zgodnie z timelinem filmu) jest on osadzony w więzieniu i odbywa tam karę, więc fizycznie nie ma szans, by w jakikolwiek sposób "powrócił po latach przerwy". To nie daje spokoju detektyw Amandzie Beck (Michelle Monaghan), która prowadzi śledztwo w tej sprawie i zwraca się o radę do Pete'a Willisa (Robert De Niro) - śledczego, który ujął oryginalnego Szeptacza.

Wszystko zdaje się wskazywać bowiem na to, że mamy do czynienia z naśladowcą.

I rzeczywiście, Szeptacz 2.0. jest tak naprawdę...w jak najbardziej dosłownym sensie, Szeptaczem 2.0. Z biegiem czasu dowiadujemy się, że nowym mordercą dzieci w Garretton był nie kto inny, jak Francis Jr. - syn Franka Cartera.

"Oryginalny", osadzony przez Willisa w pudle morderca przez lata mordował chłopców, w ten sposób odsuwając od siebie jedyną szczerze trawiącą go żądzę - popełnienie zbrodni względem własnego syna. Frank, osadzony w więzieniu, miał kontakt z kolekcjonerem Normanem (Hamish Linklater), zainicjowany przez drugiego z mężczyzn. Można powiedzieć, że obaj poszli na układ - Norman zapłacił Carterowi za dostęp do ostatniej, nieodnalezionej ofiary nie pieniędzmi, a skontaktowaniem go z potomkiem, Francisem Jr.

Trudno jednak stwierdzić, że jakkolwiek go kochał - Frank gardził swoim synem, uważał za słabego, nieudolnego w popełnianiu zbrodni. Mimo tego trzymał go blisko siebie, przez co (oraz przez "zepsute geny") prawdopodobnie zainspirował do tego, by poszedł tą samą ścieżką - traktował morderczą ścieżkę Francisa jako "powrót do domu". Słowa, które wypowiedział pod koniec rozmowy z Beck i Willisem, dotyczące mitologizowania przez dzieci własnych rodziców, zwłaszcza tych, których nie było w ich życiu, i chęci bycia takimi jak oni, okazały się kluczowe dla zrozumienia, że to właśnie Francis jest naśladowcą swojego ojca.

Można powiedzieć, że w przypadku Carterów koło się zamknęło - po zneutralizowaniu Szeptacza 2.0 trafił on - zgodnie z układem Petera i Franka - do tego samego więzienia, w którym osadzono jego ojca. Nie da się jednak mówić tutaj o pozytywnym końcu czy rodzinnym zjednoczeniu - Frank zrobił to, czego podświadomie zawsze chciał. Willis tym samym upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu - dowiedział się, gdzie jest jego wnuk i (technicznie rzecz biorąc) uwolnił społeczeństwo od nowego Szeptacza.

"Szeptacz" jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie".

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej na Spider's Web:

Ładowanie...