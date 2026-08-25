7 tytułów podobnych do Pojmania El Chapo. Nawet mocniejszych
"Pojmanie El Chapo" prędko stało się hitem Netfliksa. Nie jest to dziwne - ten film bardzo sprawnie opowiada słynną, intensywną i pełną napięcia historię. Postanowiliśmy znaleźć tytuły podobne klimatem do nowej meksykańskiej produkcji serwisu.
El Chapo, czyli Joaquin Guzman Loera, to jeden z największych zbirów w historii Meksyku - legendarny przestępca, handlarz narkotykami, jeden z założycieli i liderów kartelu z Sinaloi. To właśnie jego trzecia i ostatnia zarazem ucieczka stanowi podstawy dla nowego filmu Netfliksa. Jego bohaterami są dwaj funkcjonariusze policji federalnej - Arturo Carmona i Hector Rosales - którzy w trakcie zmiany natykają się na samochód, którym szef kartelu ucieka w bezpieczne miejsce. Po zatrzymaniu El Chapo, policjanci głowią się, co zrobić i drżą o swoje życie.
Tytuły podobne do Pojmania El Chapo. TOP 7 najlepszych
Narcos
- Lata emisji: 2015–2017
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Chris Brancato, Carlo Bernard, Doug Miro
- Obsada: Wagner Moura, Pedro Pascal, Boyd Holbrook
Na początek kultowy tytuł, który zapisał się w historii seriali jako jedna z najważniejszych współczesnych pozycji. Jak nietrudno się domyśleć, dotyczy on losów słynnego barona narkotykowego, kolumbijskiej szychy z kartelu, czyli Pablo Escobara (Moura) we własnej osobie. Serial przybliża losy tej postaci od początków jej zaangażowania w działalność przestępczą, a także Steve'a Murphy'ego (Holbrook) i Javiera Peny (Pascal) - śledczych, których zadaniem jest zneutralizowanie Escobara i jego władzy. Warto wspomnieć, że serial doczekał się kontynuacji w postaci "Narcos: Meksyk", w którym agent DEA Kiki Camarena (Michael Pena) z rosnącym zaangażowaniem gromadzi informacje na temat Félixa Gallardo (Diego Luna), przywódcy kartelu z Guadalajary.
Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.
Miasto jest nasze
- Lata emisji: 2022
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: George Pelecanos, David Simon
- Obsada: Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector
Centralną postacią tej produkcji jest Wayne Jenkins (Bernthal), stojący na czele specjalnego oddziału policji z Baltimore. Powołano go, by oczyścić ulice z broni, ująć brutalnych przestępców i zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Z czasem jednak zaczynają wychodzić na jaw szerokie nadużycia, których dopuszczali się funkcjonariusze.
Produkcja dostępna do obejrzenia na HBO Max.
Kontratak
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 85 minut
- Reżyser: Chava Cartas
- Obsada: Luis Alberti, Noé Hernández, Luis Curiel
Inna, również akcyjna i opowiadająca o zmaganiach służb, produkcja w reżyserii Chavy Cartasa. Głównym bohaterem filmu jest kapitan Armando Guerrero (Alberti) z wojskowych sił specjalnych. Ratuje on dwie kobiety ze szponów budzącego strach Josefa „El Aguijóna” Uríasa (Hernandez, Rosales z "Pojmania..."), szefa zabójców z kartelu El Enjambre. Kapitan i jego oddział zyskują w ten sposób okrutnego i potężnego wroga oraz zostają zmuszenie do wzięcia kilku dni wolnego przed ważną misją. Niestety podczas podróży ku granicy wpadają w zasadzkę Uriasa. Armando i jego towarzysze znajdują się w niesprzyjającym im terenie, otoczeni przez kilkudziesięciu uzbrojonych gangsterów. Jeśli jednak będą działać jak jeden organizm, będą mieli cień szansy na przetrwanie i rozprawienie się z zagrożeniem raz na zawsze.
Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.
Dope
- Lata emisji: 2017–2019
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Chris Lent, Ralph Perring
- Obsada: Ronan Summers, Michael Beach
Jedyny przedstawiciel dokumentalnego kina w tym zestawieniu. To rozbity na trzy sezony serial, który jest poświęcony narkotykom - ich produkcji, logistyce, sprzedaży i zażywaniu. "Dope" przedstawia wojnę narkotykową z kilku perspektyw - policji, dilerów, a także osób zażywających. Mocna pozycja.
Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.
El Chapo
- Lata emisji: 2017–2018
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Ernesto Contreras, Carlos Moreno, Silvana Aguirre, Carlos Contreras
- Obsada: Marco de la O, Humberto Busto, Diego Vásquez
Nie mogło zabraknąć serialu, który wprost odnosi się do El Chapo. Produkcja ta przedstawia Joaquina Guzmana jako szeregowego członka gangu, który mimo sprzeciwu szefa wchodzi w układ z kolumbijskim bossem Pablo Escobarem. Dzięki ekspresowemu przeszmuglowaniu tony narkotyków do USA zyskuje uznanie legendarnego gangstera, a następnie zaczyna piąć się wyżej w hierarchii kartelu. Wkrótce staje się jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w Stanach Zjednoczonych.
Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.
Sicario
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 121 minut
- Reżyser: Denis Villeneuve
- Obsada: Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin
Zanim Denis Villeneuve na dobre odleciał na planetę Arrakis, nakręcił jeden ze współczesnych klasyków kina kryminalnego, a co ciekawe, zrobił to do pary z Taylorem Sheridanem, który odpowiada za scenariusz. Kate Macer (Blunt) to młoda agentka, która przyłącza się do supertajnej, nadzorowanej przez Matta Gravera (Brolin) akcji CIA mającej na celu pojmanie szefa wielkiego meksykańskiego kartelu narkotykowego.
Produkcja dostępna do obejrzenia na Prime Video.
Cela 211
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Gerardo Naranjo, Jaime Reynoso
- Obsada: Diego Calva, Noé Hernández, Gerardo Taracena
Druga już na tej liście produkcja, w której występuje Noe Hernandez, wcielający się w "Pojmaniu El Chapo" w Rosalesa. Tym razem mamy do czynienia z serialem, którego główną postacią jest Juan (Calva) - prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, który przybywa do więzienia, aby porozmawiać z klientem. Tam wybuchają jednak zamieszki, przez co Juan nie może dotrzeć do wyjścia. Musi udawać jednego z więźniów, aby uniknąć wzięcia na zakładnika. Mężczyzna poznaje sytuację osadzonych i stopniowo staje na jednym froncie z nimi.
Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.