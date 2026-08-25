7 tytułów podobnych do Pojmania El Chapo. Nawet mocniejszych

El Chapo, czyli Joaquin Guzman Loera, to jeden z największych zbirów w historii Meksyku - legendarny przestępca, handlarz narkotykami, jeden z założycieli i liderów kartelu z Sinaloi. To właśnie jego trzecia i ostatnia zarazem ucieczka stanowi podstawy dla nowego filmu Netfliksa. Jego bohaterami są dwaj funkcjonariusze policji federalnej - Arturo Carmona i Hector Rosales - którzy w trakcie zmiany natykają się na samochód, którym szef kartelu ucieka w bezpieczne miejsce. Po zatrzymaniu El Chapo, policjanci głowią się, co zrobić i drżą o swoje życie.

Tytuły podobne do Pojmania El Chapo. TOP 7 najlepszych

Narcos

Lata emisji: 2015–2017

Liczba sezonów: 3

Twórcy: Chris Brancato, Carlo Bernard, Doug Miro

Obsada: Wagner Moura, Pedro Pascal, Boyd Holbrook

Na początek kultowy tytuł, który zapisał się w historii seriali jako jedna z najważniejszych współczesnych pozycji. Jak nietrudno się domyśleć, dotyczy on losów słynnego barona narkotykowego, kolumbijskiej szychy z kartelu, czyli Pablo Escobara (Moura) we własnej osobie. Serial przybliża losy tej postaci od początków jej zaangażowania w działalność przestępczą, a także Steve'a Murphy'ego (Holbrook) i Javiera Peny (Pascal) - śledczych, których zadaniem jest zneutralizowanie Escobara i jego władzy. Warto wspomnieć, że serial doczekał się kontynuacji w postaci "Narcos: Meksyk", w którym agent DEA Kiki Camarena (Michael Pena) z rosnącym zaangażowaniem gromadzi informacje na temat Félixa Gallardo (Diego Luna), przywódcy kartelu z Guadalajary.

Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

Miasto jest nasze

Lata emisji: 2022

Liczba sezonów: 1

Twórcy: George Pelecanos, David Simon

Obsada: Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector

Centralną postacią tej produkcji jest Wayne Jenkins (Bernthal), stojący na czele specjalnego oddziału policji z Baltimore. Powołano go, by oczyścić ulice z broni, ująć brutalnych przestępców i zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Z czasem jednak zaczynają wychodzić na jaw szerokie nadużycia, których dopuszczali się funkcjonariusze.

Produkcja dostępna do obejrzenia na HBO Max.

Kontratak

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 85 minut

Reżyser: Chava Cartas

Obsada: Luis Alberti, Noé Hernández, Luis Curiel

Inna, również akcyjna i opowiadająca o zmaganiach służb, produkcja w reżyserii Chavy Cartasa. Głównym bohaterem filmu jest kapitan Armando Guerrero (Alberti) z wojskowych sił specjalnych. Ratuje on dwie kobiety ze szponów budzącego strach Josefa „El Aguijóna” Uríasa (Hernandez, Rosales z "Pojmania..."), szefa zabójców z kartelu El Enjambre. Kapitan i jego oddział zyskują w ten sposób okrutnego i potężnego wroga oraz zostają zmuszenie do wzięcia kilku dni wolnego przed ważną misją. Niestety podczas podróży ku granicy wpadają w zasadzkę Uriasa. Armando i jego towarzysze znajdują się w niesprzyjającym im terenie, otoczeni przez kilkudziesięciu uzbrojonych gangsterów. Jeśli jednak będą działać jak jeden organizm, będą mieli cień szansy na przetrwanie i rozprawienie się z zagrożeniem raz na zawsze.

Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

Dope

Lata emisji: 2017–2019

Liczba sezonów: 3

Twórcy: Chris Lent, Ralph Perring

Obsada: Ronan Summers, Michael Beach

Jedyny przedstawiciel dokumentalnego kina w tym zestawieniu. To rozbity na trzy sezony serial, który jest poświęcony narkotykom - ich produkcji, logistyce, sprzedaży i zażywaniu. "Dope" przedstawia wojnę narkotykową z kilku perspektyw - policji, dilerów, a także osób zażywających. Mocna pozycja.

Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

El Chapo

Lata emisji: 2017–2018

Liczba sezonów: 3

Twórcy: Ernesto Contreras, Carlos Moreno, Silvana Aguirre, Carlos Contreras

Obsada: Marco de la O, Humberto Busto, Diego Vásquez

Nie mogło zabraknąć serialu, który wprost odnosi się do El Chapo. Produkcja ta przedstawia Joaquina Guzmana jako szeregowego członka gangu, który mimo sprzeciwu szefa wchodzi w układ z kolumbijskim bossem Pablo Escobarem. Dzięki ekspresowemu przeszmuglowaniu tony narkotyków do USA zyskuje uznanie legendarnego gangstera, a następnie zaczyna piąć się wyżej w hierarchii kartelu. Wkrótce staje się jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w Stanach Zjednoczonych.

Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

Sicario

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 121 minut

Reżyser: Denis Villeneuve

Obsada: Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin

Zanim Denis Villeneuve na dobre odleciał na planetę Arrakis, nakręcił jeden ze współczesnych klasyków kina kryminalnego, a co ciekawe, zrobił to do pary z Taylorem Sheridanem, który odpowiada za scenariusz. Kate Macer (Blunt) to młoda agentka, która przyłącza się do supertajnej, nadzorowanej przez Matta Gravera (Brolin) akcji CIA mającej na celu pojmanie szefa wielkiego meksykańskiego kartelu narkotykowego.

Produkcja dostępna do obejrzenia na Prime Video.

Cela 211

Lata emisji: 2025

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Gerardo Naranjo, Jaime Reynoso

Obsada: Diego Calva, Noé Hernández, Gerardo Taracena

Druga już na tej liście produkcja, w której występuje Noe Hernandez, wcielający się w "Pojmaniu El Chapo" w Rosalesa. Tym razem mamy do czynienia z serialem, którego główną postacią jest Juan (Calva) - prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, który przybywa do więzienia, aby porozmawiać z klientem. Tam wybuchają jednak zamieszki, przez co Juan nie może dotrzeć do wyjścia. Musi udawać jednego z więźniów, aby uniknąć wzięcia na zakładnika. Mężczyzna poznaje sytuację osadzonych i stopniowo staje na jednym froncie z nimi.

Produkcja dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

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