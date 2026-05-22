Kiedy 6. sezon Emily w Paryżu? To koniec serialu Netfliksa

Ładowanie...

Subskrybenci Netfliksa wiedzieli, że ten moment będzie musiał w końcu nadejść, ale i tak niektórym pewnie zakręciła się łezka w oku. "Emily w Paryżu" był jednym z najpopularniejszych seriali streamingowego giganta, który doczekał się zarówno zachwytów, jak i krytyki. To była produkcja, którą po prostu trzeba było zaakceptować taką jaka jest - z wyidealizowanym światem, bohaterką, której wszystko spada z nieba i recyklingowaniem romantycznych relacji. Niekiedy mogło to irytować, ale ostatecznie miało to swój urok.

Teraz wiadomo już, że to naprawdę koniec. Netflix ogłosił, że 6. sezon, który jest obecnie na etapie realizacji, będzie tym ostatnim. Kiedy widzowie będą mogli pożegnać się z Emily Cooper?

REKLAMA

Emily w Paryżu, 6. sezon - kiedy premiera? Netflix ogłosił finał

Obecnie w Grecji trwają zdjęcia do 6. sezonu "Emily w Paryżu". W międzyczasie Netflix zdecydował się poinformować swoich subskrybentów, że mogą przygotować się na pożegnanie z uroczą bohaterką i jej perypetiami.

Darren Star, twórca serialu, ogłosił to następującą informacją:

Praca nad "Emily w Paryżu" z tą niezwykłą obsadą i ekipą była podróżą życia. Wkraczając w finałowy sezon, jestem niezmiernie wdzięczny Netfliksowi, Paramountowi i, co najważniejsze, fanom, którzy odbyli z nami tę niesamowitą podróż. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się z Wami tym ostatnim rozdziałem. Dziękujemy, że pozwoliliście nam być częścią Waszego życia, inspirując Wasze marzenia o podróżach i miłość do Paryża. Zawsze będziemy mieli "Emily w Paryżu!".

REKLAMA

O finale fanów poinformowała również Lily Colliins, odtwórczyni roli Emily Cooper:

Sezon 6. przyniesie wam wszystko, co kochacie w serialu i będzie ostatnim rozdziałem w życiowej przygodzie Emily. Cała nasza obsada i ekipa wkładają całe serce w to, aby ten fantastyczny sezon pożegnalny, który właśnie kręcimy, był wyjątkowy. Nie mogę się doczekać całej tej magii, która nas czeka, i świętowania naszego ostatniego sezonu z wami w najbardziej szykowny sposób, jaki kiedykolwiek widziałam.

REKLAMA

Kiedy w takim razie 6. sezon zadebiutuje na Netfliksie?

Biorąc pod uwagę, że jest on już w trakcie realizacji, wydarzy się to niebawem. Większość poprzednim sezonów debiutowało z około rocznym odstępem w jesienno-zimowym okresie (tylko 4. odsłona się wyłamała i została pokazana latem). 5. sezon można było oglądać natomiast w grudniu ubiegłego roku, co oznacza, że 6. odsłona najpewniej pojawi się właśnie pod koniec 2026 roku.

W 5. sezonie "Emily w Paryżu" główna bohaterka przeżywała przygody nie tylko w stolicy Francji, ale również w Rzymie. Mimo że w połowie 5. sezonu Emily wróciła do Paryża, to wiadomo już, że nie zagrzeje tam miejsca. W ubiegłym miesiącu produkcja ogłosiła, że bohaterka będzie miała okazję zawitać do Grecji i Monako. Przypomnijmy, że w finale 5. sezonu Gabriel (Lucas Bravo), ukochany Emily, wysłał jej pocztówkę z zaproszeniem na grecki wypad, sugerując możliwość ponownego spotkania. Szczegóły na temat fabuły są jednak na ten moment trzymane w ścisłej tajemnicy.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 22.05.2026 12:21

Ładowanie...

REKLAMA