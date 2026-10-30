Genialny serial o bogaczach wreszcie w Polsce. Jest lepszy od Sukcesji

W "The Audacity" Jonathan Glatzer przenosi dynamikę władzy, chciwości i psychologicznych gierek "Sukcesji" do Doliny Krzemowej i świata Big Techów. W centrum przedstawianej rzeczywistości znajduje się arogancki prezes firmy, która zajmuje się pozyskiwaniem i analizą danych. Za wszelką cenę dąży on do pomnożenia swoich wpływów i zysków. Dzięki temu mroczny komediodramat stawia pytania o granice prywatności i etykę nowych technologii.

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Już sam skrót fabuły sugeruje, że dostajemy bardzo aktualny serial. Pewnie dlatego tak rezonuje on z widzami. Do naszego kraju "The Audacity" dopiero wchodzi, ale w Stanach Zjednoczonych zadebiutował jeszcze w kwietniu. Najpierw pokochali go krytycy, bo na Rotten Tomatoes serial ma aż 77 proc. pozytywnych recenzji. Potem zachwycili się nim widzowie, którzy nie szczędzą mu pochwał w mediach społecznościowych.

The Audacity - genialny serial wreszcie w Polsce

Amerykańscy widzowie sami z siebie przyznają, że potrafili z "The Audacity" spędzić cały weekend. Oglądali serial ciurkiem. Czemu tak ich wciągnął? Scenarzysta "Sukcesji" musiał przecież wiedzieć, jak schwytać ich za gardło. I wychodzi na to, że tym razem zrobił to nawet mocniej niż przy okazji hitu HBO.

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"The Audacity" jest 100 razy lepsze niż "Sukcesja"



Spędziłem cały długi weekend bindżując "The Audacity"



Ktoś jeszcze ogląda "The Audacity"? Jest takie dobre - czytamy na X (dawny Twitter).

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Śmiałym jest twierdzenie, że nowy serial Jonathana Glatzera przebija "Sukcesję". To przecież jedna z najbardziej znanych, uznanych i cenionych produkcji HBO. Jeśli jest cień szansy, że "The Audacity" rzeczywiście jest lepsze, to nie ma wyjścia. Trzeba je obejrzeć. I wreszcie możemy to zrobić.

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Jeszcze do niedawna polscy miłośnicy seriali mogli jedynie czytać, jak dobre jest "The Audacity". Po wielu miesiącach wyczekiwań produkcja w końcu pojawi się w naszym kraju. Zadebiutuje dokładnie w najbliższy poniedziałek o 22:00. To wtedy na antenie AMC będziemy mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki. Kolejne będą pojawiać się z tydzień po tygodniu.

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