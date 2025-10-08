Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem

Ładowanie...

Oczywiście jest to jedno z nieoczywistych porównań. W końcu trudno przykładać serial Prime Video do "Gry o tron". "Hazbin Hotel" jest bowiem animacją dla dorosłych, która z adaptacją prozy George'a R.R. Martina ma tylko tyle wspólnego, że nie wstydzi się wyuzdanego seksu i przemocy. Nie jest jednak tak poważna, a do tego jej bohaterowie lubią sobie pośpiewać częściej niż księżniczki Disneya. I bardzo dobrze, bo każda z piosenek, jakie usłyszycie w trakcie seansu 1. sezonu, z miejsca trafi na wasze playlisty.



"Hazbin Hotel" zabiera nas do piekła. W dodatku przeludnionego. Z tego właśnie względu anioły regularnie urządzają w nim masakrę. Córka samego Lucyfera ma tego dość, więc znajduje bardziej pokojowy sposób na rozwiązanie problemu. Otwiera hotel rehabilitacyjny, gdzie najgorsi odmieńcy mają zyskać szansę na odkupienie. Mieszkańcom nieba nie za bardzo się to jednak podoba.

"HAZBIN HOTEL" OBEJRZYSZ NA: HAZBIN HOTEL Prime Video

REKLAMA

Hazbin Hotel - serial Prime Video lepszy niż Gra o tron?

Koncept "Hazbin Hotel", choć stosunkowo prosty, okazał się nad wyraz chwytliwy. Jak inaczej wytłumaczyć 78 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes? Krytycy nie są w swych zachwytach odosobnieni, bo przecież produkcja cieszyła się na Prime Video wystarczającą popularnością, żeby platforma zamówiła 2. sezon. I nie jest to ten przypadek, że wszyscy serial oglądali, ale niekoniecznie im się podobał. W mediach społecznościowych wystawiają mu przecież najwyższe noty (10/10), a do tego nazywają go "najlepszą animacją wszech czasów".

Co tu dużo mówić. "Hazbin Hotel" po prostu zawróciło widzom w głowach. Według fanów jest bezkonkurencyjny. Stąd też pewnie biorą się te wszystkie porównania do "Gry o tron".

"Hazbin Hotel" jest znacznie lepsze niż ta gówniana "Gra o tron"



"Hazbin Hotel" jeszcze zostanie uznane najlepszą animacją wszech czasów. Zapamiętajcie moje słowa



Kocham "Hazbin Hotel". To najlepszy serial - czytamy na X (dawny Twitter).

Biorąc pod uwagę powyższe opinie, rzeczywiście można się ekscytować nadchodzącym 2. sezonem. Jeśli jednak nie dołączyliście jeszcze do grona fanów "Hazbin Hotel" wciąż macie czas, aby do premiery nowych odcinków nadrobić pierwszą odsłonę. W końcu kolejne epizody zadebiutują na Prime Video dopiero 29 października. I wygląda na to, że również będą piekielnie dobre.



Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA





REKLAMA

Rafał Christ 08.10.2025 14:32

Ładowanie...