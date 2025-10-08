REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem

Według widzów ten serial Prime Video jest znacznie lepszy niż "Gra o tron". Podobnych głosów pojawia się w mediach społecznościowych coraz więcej. A to dlatego że zainteresowanie "Hazbin Hotel" ostatnio wzrosło. Wszystko przez zbliżającą się premierę 2. sezonu produkcji.

Rafał Christ
hazbin hotel amazon prime video lepszy niż gra o tron
REKLAMA

Oczywiście jest to jedno z nieoczywistych porównań. W końcu trudno przykładać serial Prime Video do "Gry o tron". "Hazbin Hotel" jest bowiem animacją dla dorosłych, która z adaptacją prozy George'a R.R. Martina ma tylko tyle wspólnego, że nie wstydzi się wyuzdanego seksu i przemocy. Nie jest jednak tak poważna, a do tego jej bohaterowie lubią sobie pośpiewać częściej niż księżniczki Disneya. I bardzo dobrze, bo każda z piosenek, jakie usłyszycie w trakcie seansu 1. sezonu, z miejsca trafi na wasze playlisty.

"Hazbin Hotel" zabiera nas do piekła. W dodatku przeludnionego. Z tego właśnie względu anioły regularnie urządzają w nim masakrę. Córka samego Lucyfera ma tego dość, więc znajduje bardziej pokojowy sposób na rozwiązanie problemu. Otwiera hotel rehabilitacyjny, gdzie najgorsi odmieńcy mają zyskać szansę na odkupienie. Mieszkańcom nieba nie za bardzo się to jednak podoba.

"HAZBIN HOTEL" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
HAZBIN HOTEL
Prime Video
REKLAMA

Hazbin Hotel - serial Prime Video lepszy niż Gra o tron?

Koncept "Hazbin Hotel", choć stosunkowo prosty, okazał się nad wyraz chwytliwy. Jak inaczej wytłumaczyć 78 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes? Krytycy nie są w swych zachwytach odosobnieni, bo przecież produkcja cieszyła się na Prime Video wystarczającą popularnością, żeby platforma zamówiła 2. sezon. I nie jest to ten przypadek, że wszyscy serial oglądali, ale niekoniecznie im się podobał. W mediach społecznościowych wystawiają mu przecież najwyższe noty (10/10), a do tego nazywają go "najlepszą animacją wszech czasów".

Co tu dużo mówić. "Hazbin Hotel" po prostu zawróciło widzom w głowach. Według fanów jest bezkonkurencyjny. Stąd też pewnie biorą się te wszystkie porównania do "Gry o tron".

"Hazbin Hotel" jest znacznie lepsze niż ta gówniana "Gra o tron"

"Hazbin Hotel" jeszcze zostanie uznane najlepszą animacją wszech czasów. Zapamiętajcie moje słowa

Kocham "Hazbin Hotel". To najlepszy serial

- czytamy na X (dawny Twitter).

Biorąc pod uwagę powyższe opinie, rzeczywiście można się ekscytować nadchodzącym 2. sezonem. Jeśli jednak nie dołączyliście jeszcze do grona fanów "Hazbin Hotel" wciąż macie czas, aby do premiery nowych odcinków nadrobić pierwszą odsłonę. W końcu kolejne epizody zadebiutują na Prime Video dopiero 29 października. I wygląda na to, że również będą piekielnie dobre.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA


REKLAMA
Rafał Christ
08.10.2025 14:32
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Gra o tronPrime Video
Najnowsze
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
12:37
Streamerka Fandy urodziła na żywo. Chcę wylogować się z tego świata
Aktualizacja: 2025-10-08T12:37:20+02:00
11:38
Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
Aktualizacja: 2025-10-08T11:38:10+02:00
10:51
Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła
Aktualizacja: 2025-10-08T10:51:01+02:00
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
9:55
Jakość tego serialu zaskoczyła widzów Netfliksa. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-07T09:55:52+02:00
9:25
Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-07T09:25:38+02:00
19:44
O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Aktualizacja: 2025-10-06T19:44:13+02:00
16:01
Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają
Aktualizacja: 2025-10-06T16:01:00+02:00
15:01
Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
Aktualizacja: 2025-10-06T15:01:00+02:00
13:54
Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:54:20+02:00
12:32
Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny
Aktualizacja: 2025-10-06T12:32:21+02:00
11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
Aktualizacja: 2025-10-06T11:35:01+02:00
10:39
Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Aktualizacja: 2025-10-06T10:39:01+02:00
9:32
Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Aktualizacja: 2025-10-06T09:32:53+02:00
9:23
Trwają zdjęcia do filmu Szwagier. To będzie bardzo nietypowa polska produkcja
Aktualizacja: 2025-10-06T09:23:59+02:00
8:56
Nowy hit Netfliksa sprawia, że użytkownicy czują się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2025-10-06T08:56:16+02:00
8:30
Zaginiony autokar - recenzja filmu. Wielki powrót Matthew McConaugheya
Aktualizacja: 2025-10-06T08:30:57+02:00
17:13
Najlepsze filmy 2025 roku. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-10-05T17:13:00+02:00
14:14
Obserwujemy właśnie narodziny wielkiej gwiazdy. Kim jest Chase Infiniti?
Aktualizacja: 2025-10-05T14:14:00+02:00
12:12
Szybcy i wściekli - kolejność oglądania. Co z tym Tokyo Drift?
Aktualizacja: 2025-10-05T12:12:00+02:00
11:20
Zaskoczenie roku? Ten horror. Miałam gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-05T11:20:00+02:00
10:17
Na Disney+ wleciał najbardziej WTF dreszczowiec tego roku. Widzowie nie mogą się pozbierać
Aktualizacja: 2025-10-05T10:17:00+02:00
9:15
Wstrząsający serial kryminalny bazuje na faktach. To była pierwsza taka sprawa w historii
Aktualizacja: 2025-10-05T09:15:00+02:00
8:02
Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Aktualizacja: 2025-10-05T08:02:00+02:00
6:43
Kiedy wraca Wspaniałe stulecie? To najważniejszy turecki serial
Aktualizacja: 2025-10-05T06:43:00+02:00
22:09
Randka w ciemno to współczesny relikt. A mogło się udać
Aktualizacja: 2025-10-04T22:09:21+02:00
17:05
Steve - recenzja. Mocne, społeczne kino Netfliksa z Cillianem Murphym
Aktualizacja: 2025-10-04T17:05:00+02:00
16:08
Obejrzałem dokument o Frizie i Wersow. Nikt mi tego czasu nie zwróci
Aktualizacja: 2025-10-04T16:08:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA