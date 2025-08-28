W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video

Ładowanie...

"Czarne żagle" to serial o piratach. Opowiada historię kapitana Flinta, który bierze do załogi Johna Silvera. Wspólnie walczą o New Providence - raj piratów, prostytutek i złodziei, a także miejsce oświeconych ideałów i brutalności. Brzmi to dość zagadkowo? Nie przejmujcie się. Mówimy o produkcji bardzo złożonej, przez co trudno całe jej skomplikowanie przedstawić w kilku zdaniach. Na pewno jednak warto ją obejrzeć.



"Czarne żagle" zadebiutowały jeszcze w 2014 roku. Cieszyły się wystarczającą popularnością, żeby doczekać się łącznie czterech sezonów. W naszym kraju można było je swego czasu oglądać na Netfliksie. Potem serial zniknął z oferty streamingowego giganta i nigdzie w Polsce nie dało się go obejrzeć. A apetyt na niego musiał rosnąć rodzimym widzom, którzy nie zdążyli go obejrzeć.

Czarne żagle - opinie o nowym serialu na Prime Video

W czasie, gdy "Czarne żagle" nie były w Polsce dostępne, cały czas zdobywały nowych fanów. W ostatnich latach w mediach społecznościowych zaroiło się od opinii, że to serial wyjątkowy. Kryminalnie wręcz niedoceniony, bo zasłużył na takie samo uznanie (a nawet większe) jak... "Gra o tron". Serio! Fani porównują produkcję do adaptacji książek George'a R.R. Martina.

"Czarne żagle" zasługują na znacznie większe uznanie. Odważny scenariusz i skomplikowani bohaterowie sprawiają, że to jedna z najlepszych opowieści o piratach, jaka kiedykolwiek trafiła na ekran



Wszystko, co zdobyła "Gra o tron" powinno być dane "Czarnym żaglom". 4 sezony chwytającej za serce fabuły, wspaniałych efektów specjalnych, świetnie wyreżyserowanych scen akcji i niesamowitego aktorstwa. Natychmiast ten serial oglądajcie



"Czarne żagle" to epicki dramat, jakim "Gra o tron" chciałaby być. Fantastyczny finałowy sezon! Rozwój fabuły przyprawia o ciarki, ale ma sens! Śmierć bohaterów jest logiczna, a nie jedynie dla szoku! To także jedna z najbardziej błyskotliwych krytyk imperializmu i wczesnego kapitalizmu - czytamy na X (dawny Twitter).

Prawda, że powyższe opinie brzmią obiecująco? Na szczęście teraz każdy, kto nie zdążył się z serialem zapoznać, kiedy był dostępny na Netfliksie, może po niego sięgnąć na Prime Video. Nie trafił on jednak do regularnej oferty serwisu, żeby dało się go obejrzeć w ramach opłacanego abonamentu. Trzeba za niego zapłacić.

Dosłownie chwilę temu Prime Video ruszyło z nową ofertą. Już wcześniej na platformie Amazona można było wykupić dostęp do filmów. Teraz to samo tyczy się seriali. I w takim właśnie systemie można tam obejrzeć "Czarne żagle". Całe sezony kosztują między 20,99 a 25 zł. Za pojedyncze odcinki trzeba natomiast zapłacić niecałe 5 zł.



Rafał Christ 28.08.2025 16:56

