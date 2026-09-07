Batman 2 będzie inny. Pattinson mówi o radykalnych zmianach

"The Batman: Part II" został ogłoszony w kwietniu 2022 roku, miesiąc po premierze pierwszego "Batmana" z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Mało kto spodziewał się wówczas, że trzeba będzie solidnie uzbroić się w cierpliwość, aby doczekać się kolejnej części z Mrocznym Rycerzem. A przecież od ogłoszenia sequela minęły już ponad 3 lata.

Tymczasem fani otwarcie okazywali swoje zniecierpliwienie. Część z nich zaczęło nawet szerzyć spekulacje, że skoro twórcy przez tak długi czas nie poinformowali o żadnych postępach w związku z pracą nad filmem, to najpewniej został on po prostu skasowany. Wątpliwości rozwiał jednak sam James Gunn, który podkreślił, że "Batman 2" nie został anulowany i że wciąż trwają prace nad scenariuszem. Później pojawiła się informacja, że prace nad produkcją ruszyły wiosną tego roku.

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Teraz okazało się, że Pattinson coś już wie. Aktor ujawnił, że widzowie mogą spodziewać się radykalnych zmian.

Robert Pattinson zapowiedział radykalne zmiany w Batmanie 2

Pattinson w rozmowie z serwisiem MyMovies zasugerował, że w drugiej części wyczekiwanej produkcji widzów czekają spore zmiany:

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Matt napisał po prostu niesamowity scenariusz. Trudno jest na nowo wymyślić Batmana jako coś zupełnie nowego. A potem pójść w zupełnie innym kierunku… Nawet kiedy po prostu oglądam powtórki niektórych scen, wygląda to inaczej niż w pierwszej części. To po prostu niesamowite. To dość radykalna zmiana w scenariuszu. I fajnie, że Warner i DC to wspierają. To po prostu szaleństwo.

I dodał:

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Myślę, że Matt jest jedyną osobą, której ktokolwiek pozwoliłby to zrobić, bo to naprawdę radykalne przeinterpretowanie tamtego momentu. Myślę, że ludzie będą tym podekscytowani.

Wygląda zatem na to, że "dwójka" będzie czymś zupełnie innym niż "jedynka", choć wciąż nie wiadomo, czego te zmiany będą dotyczyły. Na ten moment pewnym jest, że do roli wróci oczywiście Pattinson. Do obsady dołączą za to Sebastian Stan i Scarlett Johansson. Krążą plotki, że mają oni zagrać odpowiednio Harveya Denta oraz jego żonę Gildę. Nie jest to jednak potwierdzona informacja.

Premiera filmu "The Batman: Part II" zaplanowana jest na 18 lutego 2028 roku.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.