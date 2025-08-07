Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Po ciągłych przesunięciach, niepokojących pogłoskach, wydłużającym się okresie milczenia ze strony studia i piętrzących się spekulacjach, wreszcie pojawiły się dobre wieści na temat filmu „The Batman: Part II” w reżyserii Matta Reevesa.
Mówiono, że Matt Reeves ma spore problemy osobiste, a kontynuacja świetnego „Batmana” z 2022 r. może nigdy nie powstać. Przez bardzo długi czas plotki krążyły nad tym projektem niczym sępy - wydawało się, że wstępne prace nad nim wydłużają się bez końca. Przypomnę, że sequel, pierwotnie planowany na rok 2025, został „zrzucony” na rok 2026, a wreszcie wyznaczono mu kolejną datę premiery: odległy 1 października 2027. Na tym etapie wielu widzów zdążyło już zwątpić w to, ze kiedykolwiek zobaczymy te obraz.
Wygląda jednak na to, że ekipa wkrótce weźmie się do roboty.
Batman 2: szef Warner Bros. potwierdza rozpoczęcie zdjęć
CEO Warner Bros., David Zaslav, oficjalnie potwierdził: produkcja filmu wystartuje wiosną 2026 r., zgodnie z pogłoskami z początku maja tego roku. W zeszłym miesiącu reżyser potwierdził, że oficjalnie złożył gotowy scenariusz. Mattson Tomlin, który pomagał przy poprawkach do części pierwszej z 2022 r. bez oficjalnego uwzględnienia, tym razem został ogłoszony współscenarzystą. Jak można się domyślić, szczegóły fabuły owiane są tajemnicą.
Rzecz jasna, Robert Pattinson powróci jako Bruce Wayne, a wiele wskazuje na to, że u jego boku znów zobaczymy Zoë Kravitz, Paula Dano, Jeffreya Wrighta, Andy’ego Serkisa oraz Colina Farrella. Barry Keoghan, którego krótka rola Jokera w finale pierwszego filmu rozgrzała internet do czerwoności, według licznych przecieków ma tym razem otrzymać znacznie więcej przestrzeni - choć niczego jeszcze nie potwierdzono.
„Jedynka” spotkała się z entuzjastycznymi recenzjami i bardzo dobrym wynikiem w box office. Droga do kontynuacji nie była jednak prosta. Co ważne, Reeves od początku planował pełną trylogię z Batmanem, zamierzając napisać i wyreżyserować każdy z rozdziałów. Wszystko wskazuje na to, że ten plan wciąż pozostaje aktualny.
Kontynuację ogłoszono oficjalnie podczas CinemaConu w kwietniu 2022 r. - wtedy też Reeves rozpoczął pracę nad scenariuszem. Jego ukończenie zajęło mu cztery lata. W ciągu najbliższych miesięcy możemy spodziewać się ogłoszeń obsadowych.
