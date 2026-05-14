Reżyser ogłasza obsadę Batmana 2. Będzie grubo

Ładowanie...

Wokół prac nad "Batmanem 2" był gigantyczny wręcz szum. Głównie był on spowodowany wielokrotnymi opóźnieniami i zastanawiającym bardzo wielu widzów zastojem w pisaniu scenariusza przez Matta Reevesa. Stojący na czele filmowego DC James Gunn wielokrotnie uspokajał kinomanów i sugerował, że warto dać twórcy czas i zaufać procesowi. Cierpliwość się opłaciła - kilka miesięcy temu reżyser oficjalnie ogłosił ukończenie materiału, a od tego momentu dostajemy coraz więcej informacji na temat drugiej części nowego "Batmana".

REKLAMA

Matt Reeves spamuje nazwiskami obsady Batmana 2. Oby tak dalej

Matt Reeves to jeden z najciekawszych współczesnych reżyserów, mający na koncie takie tytuły jak "Projekt: Monster", "Pozwól mi wejść", czy "Wojna o planetę małp". Początkowo nie każdy mu ufał, gdy ogłoszono, że to właśnie on zrealizuje nową odsłonę "Batmana", ale ten spektakularnie zamknął usta krytykom i pokazał, że Reeves ma pomysł na to, jak podejść współcześnie do Człowieka-Nietoperza, nadać mu kolejnych ciekawych kontekstów, osadzić historię bliżej ziemi i odróżnić od poprzedników. Nic dziwnego, że tak wielu z ekscytacją czeka na kolejny owoc prac reżysera.

Reeves raczej nie jest regularnym użytkownikiem Twittera aka X - ostatnimi czasy ogranicza się raczej do komunikatów związanych z "Batmanem 2" lub z aktorami i produkcjami osadzonymi w świecie, nad którego kształtem pracuje. Od kilkunastu godzin wykazuje jednak szczególną aktywność na wspomnianym portalu, ogłaszając postacie, które powrócą w kolejnym filmie - co należy uznać za oficjalne, potwierdzone komunikaty. Zgodnie z wpisami Reevesa, widzowie na pewno znów zobaczą na wielkim ekranie: Roberta Pattinsona (Batman), Jeffreya Wrighta (James Gordon), Andy'ego Serkisa (Alfred), Jayme Lawson (Bella Real, burmistrzyni Gotham) i Gila Pereza-Abrahama (oficer Martinez).

Matt Reeves zapowiedział również, że to nie koniec "maratonu" i wkrótce zacznie ujawniać kolejne nazwiska. Niektóre są już od dawna znane w przestrzeni publicznej i nie będą raczej niespodziankami, ale i tak warto śledzić, co reżyser wykombinował.

Batman 2 - kiedy premiera filmu?

Po niejednym opóźnieniu i zamieszaniu, wygląda na to, że w Bat-świecie zapanował spokój, co do daty kolejnego spotkania z Człowiekiem-Nietoperzem. "The Batman: Part II" trafi na ekrany kin jesienią przyszłego roku - a konkretnie 1 października 2027 roku. Szczegóły fabuły na ten moment są bardzo dobrze chronione i praktycznie nieznane, ale pewne tropy pozwalają przypuszczać, co się wydarzy.

Wiemy, że akcja filmu będzie rozgrywać się zimą, a Matt Reeves wielokrotnie zapowiadał, że główny złoczyńca z "dwójki" nigdy wcześniej nie pojawił się na wielkim ekranie. To sprawia, że na pole position jest Christopher Dent, ojciec Harveya Denta, znanego później jako Dwie Twarze. Z niektórych materiałów źródłowych można wywnioskować, że jest to postać silnie stosująca przemoc fizyczną i psychiczną, mająca swój znaczący wpływ na późniejszą przemianę Harveya. Barry Keoghan wciąż nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na to, czy powróci jako zapowiedziany pod koniec poprzedniej części Joker. Wokół tego filmu jest wiele fascynujących niewiadomych.

Batman 2 - obsada filmu

Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman

Colin Farrell jako Pingwin

Andy Serkis jako Alfred Pennyworth

Jeffrey Wright jako James Gordon

Jayme Lawson jako Bella Real

Gil Perez-Abraham jako oficer Martinez

Sebastian Stan jako Harvey Dent

Scarlett Johansson jako Gilda Dent

Charles Dance jako Christopher Dent

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 14.05.2026 13:27

Ładowanie...

REKLAMA