The Floor wraca z 9. sezonem. Kiedy nowe odcinki i gdzie je obejrzeć?

Program "The Floor" przywędrował do nas z Holandii - to właśnie na holenderskiej licencji oparta jest polska wersja teleturnieju. Produkcja zadebiutowała w maju ubiegłego roku i od tamtej pory doczekała się nie tylko kolejnych sezonów, ale również odcinków specjalnych w ramach "The Floor VIP Challenge", w których brały udział gwiazdy show-biznesu oraz influencerzy. Co więcej, w międzyczasie powstała nawet gra planszowa "The Floor", dzięki której fani i ich przyjaciele mogli w domowych warunkach sprawdzić swoją wiedzę. Ten teleturniej po prostu zrobił furorę.

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Już lada moment widzowie będą mogli wrócić do swojego codziennego rytuału oglądania kolejnych odcinków formatu. 9. sezon "The Floor" niebawem zadebiutuje w sieci oraz w telewizji. Kiedy premiera, gdzie go oglądać i ile odcinków będzie liczył? Oto wszystkie informacje.

The Floor - gdzie oglądać 9. sezon? Kiedy premiera? Harmonogram odcinków

9. sezon "The Floor" będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online. Program o godzinie 20:50 pokaże stacja TVN, natomiast w sieci będzie można go obejrzeć za pośrednictwem serwisów HBO Max oraz Player. Tam również będą dostępne od godziny premiery w telewizji.

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Teleturniej "The Floor" wraca z 9. sezonem. Na zdjęciu prowadzący Mikołaj Roznerski wraz z uczestnikami

Odcinków będzie w sumie 12. Po premierze 1. sezonu skrócono ich długość, ale dzięki temu widzowie mogą oglądać teleturniej częściej - emisja 9. sezonu będzie odbywała się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku.

Harmonogram emisji The Floor prezentuje się następująco:

The Floor, 9. sezon, odc. 1 - 12 października

The Floor, 9. sezon, odc. 2 - 13 października

The Floor, 9. sezon, odc. 3 - 14 października

The Floor, 9. sezon, odc. 4 - 15 października

The Floor, 9. sezon, odc. 5 - 19 października

The Floor, 9. sezon, odc. 6 - 20 października

The Floor, 9. sezon, odc. 7 - 21 października

The Floor, 9. sezon, odc. 8 - 22 października

The Floor, 9. sezon, odc. 9 - 26 października

The Floor, 9. sezon, odc. 10 - 27 października

The Floor, 9. sezon, odc. 11 - 28 października

The Floor, 9. sezon, odc. 12 - 29 października

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Głównym zadaniem uczestników "The Floor" jest zdobycie jak największej powierzchni tytułowej podłogi, pokonując przeciwników w kolejnych rundach. Aby tego dokonać, należy jak najszybciej nazwać obrazki, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii. Podłoga składa się ze 100 pól, a każde z nich zajmuje jeden uczestnik. Do pola danego gracza przypisana jest konkretna kategoria, w której uważa się on za eksperta. Po każdej rozgrywce zwycięzca ma dwie opcje: albo walczyć z kolejnym przeciwnikiem w jego kategorii, albo zrezygnować z pojedynku i zachować swoje dotychczasowe terytorium.

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