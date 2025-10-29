Zmiany w teleturnieju Jeden z dziesięciu. To był ostatni taki odcinek
W teleturnieju "Jeden z dziesięciu" zaszła wielka zmiana, która zasmuci fanów. To bowiem koniec pewnej ery - z programem Telewizji Polskiej po ponad 14 latach pożegnała się pani Sylwia.
Telewizja Polska wyemitowała dziś, 29 października, wyjątkowy odcinek "Jednego z dziesięciu", który kończy pewną erę programu. Jest to niestety smutna informacja dla fanów formatu emitowanego na antenie TVP od 1994 r. Chodzi o Sylwię Toczyńską, znaną po prostu jako "pani Sylwia" - nieodłączną część teleturnieju, która po zakończeniu finałowej rozgrywki rozdawała uczestnikom słodkie upominki. Pani Sylwia zdecydowała, że po ponad 14 latach pracy odchodzi z programu.
Pani Sylwia odchodzi z programu Jeden z dziesięciu
Toczyńska była obecna w "Jeden z dziesięciu" z przerwami przez ponad 14 lat. W przeszłości już kilka razy znikała z anteny z powodu innych obowiązków, raz z powodu ciąży, jednak ostatecznie nie żegnała się z programem na długo. Teraz wiadomo już, że wielkiego powrotu nie będzie - pani Sylwia, która przez lata wręczała uczestnikom słodkie upominki, odchodzi na dobre.
Pani Sylwia została pożegnana przez prowadzącego Tadeusza Sznuka w finale 151. edycji programu, który został wyemitowany w środę, 29 października.
Mam wspomnienia, do których będę z całą sympatią i życzliwością wracać. I powiem krótko, bo bardzo nie lubię pożegnań: nie mówię "do widzenia", a mówię "do zobaczenia"
- skomentowała wzruszona.
Toczyńska była hostessą w teleturnieju "Jeden z dziesięciu" przez ponad 14 lat. Znana była z wręczania graczom na koniec każdego odcinka kuferków i toreb ze słodkimi upominkami. W czerwcu 2024 r. zniknęła z programu na kilka miesięcy i wróciła na ekrany w marcu 2025 r. Wcześniej, w 2011 r., była uczestniczką konkursu Miss Polonia, docierając do finału. Zdobyła również tytuł Miss Polonia Województwa Lubelskiego.
