Myślałam, że The Floor to kolejny niepotrzebny program. Wciągnął mnie niesamowicie

Wiadomo, przed telewizorem to wszyscy najmądrzejsi. Na pewnym etapie, czy to w "Milionerach", czy w "Postaw na milion", pytania są często tak abstrakcyjne, że w zasadzie nie ma co nawet próbować odpowiadać bez podejrzenia rozwiązania w internecie, a to w końcu żadna zabawa. Nieco łatwiejsze wydaje się być "Koło fortuny", ale program nie sprawdza zbytnio wiedzy telewidzów. Poza tym jedyna frajda, jaką za sobą niesie, to zgadywanie hasła z ujawnionych wcześniej liter. Jednym z programów, przy których faktycznie można być zaangażowanym przez cały czas, jest "Jaka to melodia?", no ale niekoniecznie każdy jest muzycznym omnibusem.