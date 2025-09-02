REKLAMA
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?

Na małe ekrany wrócił teleturniej "The Floor". Po premierowym sezonie byłam bardzo miło zaskoczona, a dziś utwierdziłam się w przekonaniu, że to jeden z moich ulubionych formatów rozrywkowych - na żaden program tego typu nie czekałam z taką niecierpliwością, jak na ten.

Anna Bortniak
the floor 2 sezon opinia program tvn
Mimo że rzadko śledzę programy telewizyjne, to mam kilka swoich ulubionych, na które zawsze czekam. Są to przede wszystkim tytuły spod szyldu TVN-u, czyli "Top Model", "Azja Express" (w tym sezonie "Afryka Express") i "Kuchenne rewolucje". Niedawno dołączył do nich format "The Floor", który po 1. sezonie bardzo mnie zaskoczył. Przyznam szczerze, że początkowo nie pokładałam w tym teleturnieju wielkich nadziei, ale ostatecznie okazało się, że czegoś takiego w telewizji mi po prostu brakowało.

The Floor: opinia o nowym sezonie programu TVN

Oparty na holenderskim formacie program "The Floor" zadebiutował na antenie TVN w maju 2025 roku i zdobył niemałą publiczność. Stacja prędko zareagowała na rosnące zainteresowanie telewidzów i już w czerwcu, niedługo po finałowym odcinku, ogłoszono casting dla tych, którzy chcą zmierzyć się z innymi uczestnikami na tytułowej podłodze.

Widzów czekała jednak spora niespodzianka związana z najnowszą odsłoną - TVN poinformował, że jesienią zostanie wyemitowany nie jeden, nie dwa, a aż trzy sezony hitowego teleturnieju. Oznacza to, że na antenie pokazanych zostanie aż 60 nowych odcinków i trzy finałowe rywalizacje o główną nagrodę. Pierwszy epizod 2. sezonu zadebiutował w poniedziałek, 1 września, a ja oczywiście zdążyłam go już obejrzeć i mam kilka wniosków.

Pierwszy i najważniejszy jest taki, że odcinki są zdecydowanie za krótkie - w porównaniu do epizodów z 1. sezonu, najnowsze zostały skrócone o 15-20 minut. Wcześniej widzowie mogli oglądać rywalizację przez około 50 minut bez reklam, a obecnie jest to zaledwie około 30 minut bez przerw na reklamy. W efekcie pokazano tylko pięć rywalizacji, choć chciałoby się obejrzeć ich więcej.

Jestem natomiast mile zaskoczona różnorodnością kategorii i tym, w jaki sposób je zinterpretowano. Byłam ciekawa, czy w 2. sezonie będą się one powtarzały, co znacząco odjęłoby atrakcyjności temu programowi, ale - jak na razie - są one zupełnie inne, niż w poprzedniej odsłonie. Co więcej, rozgrywka nie polega wyłącznie na tym, by jak najszybciej zidentyfikować, co jest na obrazku, ale również odgadnąć markę danego produktu czy rozwiązać mini krzyżówkę.

Warto również podkreślić, że "The Floor" to jeden z bardziej pozytywnych programów w telewizji - uczestnicy są sympatyczni i widać, że na podłodze panuje przyjemna atmosfera. Dodatkowo Mikołaj Roznerski w roli prowadzącego sprawdza się wspaniale - jest przyjazny w stosunku do uczestników i swoją obecnością rozluźnia klimat po przebytej rywalizacji. Dzięki tej atmosferze zdrowej rywalizacji "The Floor" to jedna z niewielu produkcji, przy których angażuję się w odpowiedzi na pytania i tak dobrze bawię się przed telewizorem.

Nowe odcinki "The Floor" będą emitowane na kanale TVN cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 20:55, a pierwszy z nich zadebiutuje 1 września. Odcinki pojawią się również w serwisach HBO Max i Player.

Zdjęcie główne: fot. Mirosław Sosnowski/TVN.

O programach telewizyjnych czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak
02.09.2025
HBO Max, Player, Program TV, teleturnieje
