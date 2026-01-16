Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację

Ładowanie...

Na początku stycznia Mikołaj Roznerski, prowadzący "The Floor", ujawnił, że zdjęcia do 5. sezonu teleturnieju właśnie się zakończyły. Ogłosił, że najnowsze odcinki zadebiutują w HBO Max już w lutym, lecz konkretna data nie została jeszcze podana. Wiadomo jednak, że nowa odsłona będzie się różniła od dotychczasowych. Jest to dobra wiadomość - mimo że widzowie uwielbiają teleturniej i na każdy sezon czekają z niecierpliwością, to twórcy zdecydowali się wprowadzić pewne modyfikacje, aby jeszcze bardziej urozmaicić rozgrywkę.

The Floor - nowe zasady teleturnieju

Głównym zadaniem uczestników "The Floor" jest zdobycie jak największej powierzchni tytułowej podłogi, pokonując przeciwników w kolejnych rundach. Aby tego dokonać, należy jak najszybciej nazwać obrazki, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii, by nie stracić miejsca na podłodze.

Podłoga składa się ze stu pól, a każde z nich zajmuje jeden uczestnik. Do pola danego gracza przypisana jest konkretna kategoria, w której uważa się on za eksperta. Po każdej rozgrywce zwycięzca ma dwie opcje: albo walczyć z kolejnym przeciwnikiem w jego kategorii i mieć szansę powiększenia swojej powierzchni na podłodze, albo zrezygnować z pojedynku i zachować swoje dotychczasowe terytorium, nie ryzykując odpadnięcia z programu.

To tych podstawowych zasad, które pozostają niezmienne, dodano jednak 2 nowe reguły, które zaostrzą rywalizację miedzy uczestnikami. Dzięki temu podniesione zostaną również emocje widzów przed telewizorami. Z mediów społecznościowych dowiadujemy się, że:

wygranych pojedynkach uczestnik będzie mógł wybrać pomiędzy znanym już złotym kwadratem a - , dodatkowo na podłodze pojawi się ukryty kwadrat z nagrodą 50 tysięcy złotych, którą można zdobyć, jeśli pole zostanie wylosowane lub przejęte w pojedynku.

Nowy sezon, podobnie jak 3 poprzednie, będzie liczył najpewniej 19-20 odcinków. Po premierze 1. sezonu ich długość została skrócona, ale dzięki temu widzowie mogą oglądać teleturniej częściej - emisja wcześniejszych odsłon odbywała się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 20:55 i taki harmonogram najprawdopodobniej będzie dotyczył również 5. sezonu.

