Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację

Najnowsza edycja teleturnieju "The Floor" już lada moment zadebiutuje na ekranach. Nie będzie ona jednak taka sama jak dotychczas - na widzów czeka niespodzianka w postaci nowych zasad, które znacznie zaostrzą rywalizację między uczestnikami.

Anna Bortniak
Na początku stycznia Mikołaj Roznerski, prowadzący "The Floor", ujawnił, że zdjęcia do 5. sezonu teleturnieju właśnie się zakończyły. Ogłosił, że najnowsze odcinki zadebiutują w HBO Max już w lutym, lecz konkretna data nie została jeszcze podana. Wiadomo jednak, że nowa odsłona będzie się różniła od dotychczasowych. Jest to dobra wiadomość - mimo że widzowie uwielbiają teleturniej i na każdy sezon czekają z niecierpliwością, to twórcy zdecydowali się wprowadzić pewne modyfikacje, aby jeszcze bardziej urozmaicić rozgrywkę.

The Floor - nowe zasady teleturnieju

Głównym zadaniem uczestników "The Floor" jest zdobycie jak największej powierzchni tytułowej podłogi, pokonując przeciwników w kolejnych rundach. Aby tego dokonać, należy jak najszybciej nazwać obrazki, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii, by nie stracić miejsca na podłodze.

Podłoga składa się ze stu pól, a każde z nich zajmuje jeden uczestnik. Do pola danego gracza przypisana jest konkretna kategoria, w której uważa się on za eksperta. Po każdej rozgrywce zwycięzca ma dwie opcje: albo walczyć z kolejnym przeciwnikiem w jego kategorii i mieć szansę powiększenia swojej powierzchni na podłodze, albo zrezygnować z pojedynku i zachować swoje dotychczasowe terytorium, nie ryzykując odpadnięcia z programu.

To tych podstawowych zasad, które pozostają niezmienne, dodano jednak 2 nowe reguły, które zaostrzą rywalizację miedzy uczestnikami. Dzięki temu podniesione zostaną również emocje widzów przed telewizorami. Z mediów społecznościowych dowiadujemy się, że:

  • po trzech wygranych pojedynkach uczestnik będzie mógł wybrać pomiędzy znanym już złotym kwadratem a nowością - kradzieżą kategorii,
  • dodatkowo na podłodze pojawi się ukryty kwadrat z nagrodą 50 tysięcy złotych, którą można zdobyć, jeśli pole zostanie wylosowane lub przejęte w pojedynku.

Nowy sezon, podobnie jak 3 poprzednie, będzie liczył najpewniej 19-20 odcinków. Po premierze 1. sezonu ich długość została skrócona, ale dzięki temu widzowie mogą oglądać teleturniej częściej - emisja wcześniejszych odsłon odbywała się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 20:55 i taki harmonogram najprawdopodobniej będzie dotyczył również 5. sezonu.

16.01.2026 17:06
Tagi: HBO Maxmikołaj roznerskiteleturniejeTVN
