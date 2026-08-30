Oby 3. sezon The Pitt odpowiedział na te pytania. To niejasne wątki

Bohaterowie serialu "The Pitt" wracają na nową zmianę i zapewne nie są oni z tego powodu tak szczęśliwi, jak widzowie. Nic dziwnego, bo produkcja o tematyce medycznej okazała się być sporym zaskoczeniem. Okazało się, że w tym gatunku da się jeszcze wymyślić coś tak świeżego, co sprawi, że ten, kto zaczyna oglądać "The Pitt", nie może się od niego oderwać. Wciągająca fabuła, intrygujący bohaterowie i koncept 15-godzinnej zmiany zamkniętej w 15-odcinkowym sezonie to dowód na to, że gatunek ma jeszcze widzom sporo do zaoferowania.

"The Pitt" udowodnił to 1. i 2. sezonem, a niebawem okaże się, czy utrzyma poziom w nadchodzącej odsłonie. Wiadomo już, że 3. sezon zadebiutuje w HBO Max w styczniu 2027 roku, a pierwsza zapowiedź zdradza, że na zmianie w Pittsburgh Trauma Medical Center będzie gorąco. Jakie pytania zadają sobie widzowie przed premierą nowego sezonu? Jest kilka istotnych wątków, na które - miejmy nadzieję - dostaniemy odpowiedzi.

The Pitt - pytania przed premierą 3. sezonu

Jaka jest przeszłość Robby'ego?

Pod koniec 2. sezonu Robby (Noah Wyle) udaje się na zasłużony urlop. Bohater planuje nie być obecny w szpitalu przez 3 miesiące, choć sugeruje, że nie wie, czy w ogóle wróci. Oddział ratunkowy opuszczał w bardzo złym stanie psychicznym. Wiemy już, że lekarz na szczęście wróci i będzie nadzorował zespół na swojej pierwszej zmianie po dłuższej przerwie. W finałowym odcinku pojawił się jednak wątek, który aż się prosi, aby go rozwinąć.

Kiedy Robby zostaje sam na sam z noworodkiem, bardzo się wzrusza. Kołysząc dziecko, zaczyna opowiadać, że on też został porzucony przez rodziców, gdy był mały. To wyznanie sprowokowało pytanie, czy to właśnie dlatego Robby zdecydował się zostać lekarzem i jaka właściwie jest jego przeszłość. W końcu nie mieliśmy okazji lepiej go poznać, a pod koniec 2. sezonu zaczął się łamać i pokazywać swoją bardziej ludzką stronę.

Jak poradziła sobie dr Baran Al-Hashimi?

W poprzednim sezonie dr Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi) ujawniła Robby'emu, że ma problemy ze zdrowiem, co skutkuje kilkusekundowymi stanami zawieszenia. W związku z tym Robby nie był pewien, czy Al-Hashimi poradzi sobie jako lekarka prowadząca, kiedy jego nie będzie w szpitalu. Był przeciwnikiem tego rozwiązania, ale ostatecznie nie wiadomo, jak to się rozwiązało.

Al-Hashimi jest obecna w zapowiedzi 3. sezonu, co oznacza, że lekarka została w Pittsburgh Trauma Medical Center. Pytanie, czy ktoś pomagał jej na stanowisku, czy może przez ten czas udawało jej się samodzielnie prowadzić oddział? Do tej rozmowy z Robbym po jego dłuższej nieobecności z pewnością musi dojść.

Czy Langdon zostanie zaakceptowany na oddziale?

W 1. sezonie dr Frank Langdon (Patrick Ball) został zdemaskowany przez dr Santos (Isa Briones). Trinity odkryła, że Frank jest uzależniony i kradnie leki ze szpitala. Od tej pory Robby był mocno zdystansowany i nie chciał rozmawiać z przyjacielem. Po zapowiedzi 3. sezonu wygląda na to, że emocje nieco opadły i ich relacja może się poprawić. W końcu wcześniej byli dobrymi przyjaciółmi.

Pojawia się jednak pytanie, czy tak samo będzie w przypadku Langdona i Santos. W poprzedniej odsłonie między lekarzami doszło do konfrontacji, a Trinity postawiła mu ultimatum - dopóki nie powie wszystkim pracownikom, dlaczego tak naprawdę na jakiś czas opuścił The Pitt, nie ma między nimi szans na dobre stosunki. Widzowie mogą się zatem zastanawiać, czy Langdon zdecyduje się wyznać prawdę, czy wciąż będzie ukrywał swoją niedyspozycję.

Czy dr Dennis Whitaker jest w związku?

Jedna z ostatnich scen mogła większość widzów nieźle zaskoczyć. Po skończonej zmianie po dr. Dennisa Whitakera (Gerran Howell) podjeżdża dziewczyna. W środku znajduje się małe dziecko, z którym lekarz zaczyna czule rozmawiać. Czy była to dziewczyna Whitakera, a on sam jest ojcem? W scenie para zachowuje się swobodnie i można przypuszczać, że są razem. Można dopatrzyć się jednak sprzeczności.

Gdyby Whitaker był ojcem, z pewnością chciałby zamieszkać razem z dzieckiem i ukochaną. Tymczasem wciąż wynajmował on pokój u Santos, dopóki Robby nie zaproponował mu opieki nad swoim mieszkaniem pod jego nieobecność. Na ten moment życie prywatne Whitakera, podobnie zresztą jak jego kolegów i koleżanek, jest zagadką. Miejmy nadzieję, że ten stan rzeczy zmieni się w 3. sezonie.

Czy dr Samira Mohan zrezygnowała z pracy na SOR-ze?

Dr Mohan (Supriya Ganesh) w 2. sezonie mierzyła się z wątpliwościami co do swojej specjalizacji. Po drobnych zgrzytach i stresie związanym z życiem prywatnym, lekarka zaczęła zastanawiać się nad zmianą swojej ścieżki zawodowej. Robby zasugerował jej, że ma dobry kontakt ze starszymi pacjentami i być może dobrze poradziłaby sobie na oddziale geriatrii. Samira wydawała się być przekonana do tego pomysłu.

Tym bardziej martwi to, że dr Mohan nie jest widoczna w zapowiedzi 3. sezonu. Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście poszła w inną stronę, czy może jeszcze zobaczymy ją w The Pitt, lecz pokaże to kolejny zwiastun? Tego dowiemy się zapewne za jakiś czas.

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