Rodzina The Pitt się powiększa. Nowe postacie w 3. sezonie

Nie ma co owijać w bawełnę - "The Pitt" to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy serial medyczny, jaki kiedykolwiek wypuściła telewizja. Doskonałe łączenie wątków, prosty i zarazem wymagający koncept, dużo przestrzeni do silnych aktorskich kreacji - serial słusznie święci sukcesy i wierzę, że 2. sezon zostanie doceniony przez gremia przyznające nagrody. Nie jest żadnym zaskoczeniem dla nikogo, że na początku 2027 roku otrzymamy kolejną jego odsłonę, a wraz z nią nowe twarze, które mogą zamieszać w fabule.

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The Pitt - nowe postacie w 3. sezonie. Kogo zobaczymy w serialu?

Poprzedni sezon "The Pitt" przedstawił nam kilka nowych postaci. W roli młodej lekarki Joy Kwon zadebiutowała Irene Choi, poznaliśmy młodą, uczącą się pielęgniarkę Emmę Nolan (Laetitia Hollard), pełnego wiedzy oraz wielkiego ego Ogilviego (James Iverson), a także dobrego kumpla doktora Robby'ego, Duke'a (Jeff Kober). To oczywiście tylko skrawek tej listy - przez 2. sezon przetoczyło się wiele postaci, zwłaszcza w rolach pacjentów. Kto zasilił listę obsady 3. sezonu "The Pitt"?

Jak poinformał portal Deadline, hit HBO Max wzbogaci się o aż sześć nowych twarzy. Na froncie lekarskim zobaczymy Malachiego Beasleya ("Dom pełen dynamitu"), Cheyenne Perez (Jo z "Życia seksualnego studentek") i Rosanny Zayas (Sophie Suarez z serialu "Słowo na L: Generacja Q"). Pierwsza dwójka wcieli się w studentów Taja Oseia i Marisol Elenę Sambrano Monterossę, zaś Zayas sportretuje asystentkę lekarza, Verę Delgado.

W 3. sezonie serial pokaże nam także nowych pacjentów. Wśród nich zobaczymy dość głośne nazwisko Pruitta Taylora Vince'a, którego dorobek to m.in. nagroda Emmy za udział w serialu "Morderstwo", role w takich filmach jak "Drabina Jakubowa", "1800: Człowiek legenda", "Tożsamość", czy zeszłoroczny "Superman", w którym wcielił się w Jonathana Kenta, ojca głównego bohatera. W obsadzie znaleźli się również Jeremy Radin ("Księgowy 2") i Charlz Williams ("SEAL Team"). Wszyscy trzej kolejno wcielą się w: Lance'a Candellę, Granta Emersona i Angusa Gunna.

Oprócz powyższych nazwisk, w 3. sezonie zobaczymy sporo znajomych twarzy. Ponownie spotkamy się m.in. z doktorem Robbym (Noah Wyle), Daną (Katherine LaNasa), Mel (Taylor Dearden), Whitakerem (Gerran Howell), Langdonem (Patrick Ball) i wieloma innymi. Ayesha Harris w roli doktor Parker Ellis dostanie więcej ekranowego czasu i teraz zobaczymy ją na nocnej zmianie. Według aktualnych doniesień akcja nowej odsłony serialu ma się rozgrywać jesienią. Wiele wskazuje na to, że przed nami sporo emocji.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.