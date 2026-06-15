Najlepszy serial 2026 roku już w Polsce. Będziecie zarywać dla niego nocki

3. sezon hitowego "Wywiadu z wampirem" tylko dla niepoznaki nazywa się "The Vampire Lestat". Ale tak. Historia tytułowego wampira, który zakłada zespół rockowy i rusza w trasę koncertową, to kontynuacja serialowej adaptacji prozy Ann Rice. W dodatku niesamowicie dobra. Trzymanie poziomu nie było łatwe, bo przecież już poprzednia odsłona produkcji zebrała 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.



"The Vampire Lestat" też nie ma złych recenzji. Jeszcze przed swoją premierą zdobył perfekcyjny wynik na Rotten Tomatoes. Dopiero później zawrócił widzom w głowach. Wystarczył jeden odcinek, aby fani oszaleli na jego punkcie, dokładnie tak jak krytycy. Twierdzą, że czegoś tak dobrego dawno nie widzieli. Chcą więcej, bo mają do czynienia z produkcją wyjątkową.

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The Vampire Lestat - opinie o nowym serialu

Takie określenia jak przy okazji "The Vampire Lestat" padają niezmiernie rzadko. Fani zdążyli bowiem zauważyć, że to najlepiej oceniany serial 2026 roku, a do tego sami się nim zachwycają, nazywając najlepszym serialem nie tylko roku, ale też dekady. Takie właśnie opinie bez trudu można znaleźć w mediach społecznościowych.

"The Vampire Lestat" może być najlepszym serialem 2026 roku



"The Vampire Lestat" to bez wątpienia najlepszy serial dekady



"The Vampire Lestat" to najlepszy serial jaki widziałem od bardzo dawna - czytamy na X (dawny Twitter).

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Po takich opiniach od razu chce się odpalić serial i sprawdzić, czy fani nie przesadzają. Na szczęście możemy to zrobić. "The Vampire Lestat" jest przecież dostępny w Polsce. Nie pozwólcie więc, żeby przemknął wam pod radarem.

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The Vampire Lestat - gdzie oglądać w Polsce?

"The Vampire Lestat" debiutuje w Polsce tak jak w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że pierwszy odcinek pojawił się u nas dokładnie temu. Został wyemitowany o 3:00 w nocy z 7 na 8 czerwca na kanale AMC. 8 czerwca o 22:00 była natomiast jego powtórka. Bo na taką właśnie formę emisji zdecydowała się stacja.

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Dla jasności: odcinki "The Vampire Lestat" są aktualnie emitowane o 3:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek, a potem powtarzany w poniedziałek o 22:00 na antenie AMC. Tym samym dzisiaj załapiecie się jeszcze na emisję drugiego epizodu. A jakbyście potrzebowali wcześniej obejrzeć pierwszy, możecie to zrobić na platformie CANAL+. Tylko uważajcie!

"THE VAMPIRE LESTAT" OBEJRZYSZ NA: THE VAMPIRE LESTAT CANAL+

Sądząc po opiniach w mediach społecznościowych, po obejrzeniu choćby dwóch pierwszych odcinków "The Vampire Lestat" prawdopodobnie zechcecie śledzić kolejne na bieżąco. Z tego właśnie względu szykujcie się na zarywanie nocek w nadchodzące tygodnie, żeby na antenie AMC śledzić nowe epizody serialu, gdy będą emitowane jak w Stanach Zjednoczonych.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.