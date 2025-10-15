Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera

Ładowanie...

Podobnie jak "The Walking Dead", "Revival" powstał na podstawie komiksów Image Comics. Ich autorzy - Tim Seeley i Mike Norton - przenoszą nas do małego miasteczka w Wisconsin. W Wausau trupy wychodzą z grobów. Ale nie są to typowe zombie nastawione na jedzenie ludzi. Zmarli po prostu powracają - mają te same wspomnienia i (najczęściej) cechy osobowości. Co najwyżej ich wygląd się lekko zmienia i zyskują nadnaturalne moce regeneracji. Poza tym są tymi samymi ludźmi. Dzięki temu nie mamy do czynienia z kolejną survivalową opowieścią o apokalipsie. Żywe trupy stają się katalizatorem napięć społecznych i osobistych lęków ich najbliższych. Horror jest więc bardziej psychologiczny.



Aaron B. Koontz i Luke Boyce postanowili w swoim serialu oddać sprawiedliwość, a przede wszystkim klimat komiksowych oryginałów. I wygląda na to, że wyszło im to znakomicie. "Revival" zadebiutował w Stanach Zjednoczonych jeszcze w lipcu. Z miejsca przypadł do gustu krytykom, bo cieszy się 89 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Dużo? To nic w porównaniu z szałem, w jaki na punkcie produkcji wpadli widzowie.

Revival - serial lepszy od The Walking Dead?

Amerykańscy widzowie mieli już okazję obejrzeć wszystkie odcinki "Revival". Powiedzieć, że są nim zachwyceni, to jak nic nie powiedzieć. W mediach społecznościowych ciągle zachwycają się serialem, chętnie porównując go do "The Walking Dead". Według nich jest znacznie lepszy.

"Revival" to świeże spojrzenie na tropy opowieści o nieumarłych, z historią bardziej satysfakcjonującą i interesującą niż "The Walking Dead"



Zgadzam się z tą opinią. "Revival" jest zdecydowanie lepszy od "The Walking Dead"



"Revival" najlepszy serial z nie-zombie zombie - czytamy na X (dawny Twitter).

Dobrze widzicie! "Revival" tak się spodobał, że od czasu zakończenia serialu amerykańscy widzowie niestrudzenie błagają o jego kontynuację. Czy rzeczywiście jest tak dobry? Do tej pory nie mogliśmy się o tym w Polsce legalnie przekonać. Teraz to się zmienia. Produkcja debiutuje w naszym kraju właśnie teraz. Jej pierwszy odcinek zostanie wyemitowany dzisiaj, 15 października o 21:00 na kanale SCI FI. Kolejnych epizodów wypatrujcie na antenie stacji w nadchodzące środy o tej samej porze.



"Revival" na SCI FI: środy 21:00.



Rafał Christ 15.10.2025 13:18

