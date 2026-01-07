REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Epicki serial fantasy wreszcie w Polsce. Ogląda się go jak Grę o tron

Już dziś polska premiera nowego serialu fantasy. Czy warto "Wojnę królestw" obejrzeć? Jeszcze jak! Po pierwszych dwóch odcinkach fani gatunku z niecierpliwością będą wyczekiwać kolejnych.

Rafał Christ
wojna królest fantasy sci fi co obejrzeć premiera
REKLAMA

Robienie jednocześnie filmu i serialu fantasy może się w Polsce źle kojarzyć. Choć "Wojna królestw" powstawała razem z pełnometrażowym "Hagen - Im Tal der Nibelungen", nie spodziewajcie się jakości rodem z rodzimego "Wiedźmina". W niemieckim serialu nie ma gumowych smoków, efektów specjalnych jak z chińskiego bazaru (dzisiaj z Temu) i plastikowych scenografii. To dopracowana w każdym calu europejska superprodukcja - zrealizowana nie tylko z dbałością o szczegóły, ale też z pomysłem.

W "Wojnie królestw" Cyrill Boss i Philip Stennert zabierają nas na dwór Burgundii. Za jej murami szaleją wojny. Świeżo ukoronowany król chce więc wzmocnić pozycję królestwa politycznym małżeństwem. Jego wybranką ma zostać Brunhilda – słynna królowa Walkirii obdarzona magicznymi mocami. W zdobyciu jej serca ma mu pomóc przede wszystkim wierny Naczelny Dowódca Hagen. Przyda mu się jednak też miecz legendarnego wojownika Zygfryda, który zyskał nieśmiertelność po zabiciu i wykąpaniu się w krwi smoka. Brzmi znajomo? Powinno.

REKLAMA

Wojna królestw - recenzja nowego serialu fantasy

"Wojna królestw" to nowe spojrzenie na legendę o Nibelungach. Średniowieczny epos bohaterski, który przetrwał stulecia w tradycjach germańskich i skandynawskich, doczekał się już paru adaptacji. I oczywiście wersja Bossa i Stennerta pod żadnym względem nie może się równać z epickimi "Nibelungami" Fritza Langa z 1924 roku (szczerze mówiąc, nic nie może), ale wygrywa świeżym spojrzeniem na dobrze nam znaną historię. Twórcy serialu na mały ekran przenoszą bowiem powieść "Hagen von Tronje" autorstwa Wolfganga Hohlbeina.

Posiłkowanie się prozą Hohlbeina przekłada się na kilka znaczących przesunięć fabularnych. W końcu Hagen von Tronje to w legendzie o Nibelungach antagonista, który w serialu zostaje wybielony. Natomiast Zygfryd z olśniewającego i nieskazitelnego herosa zmienia się w narwanego próżniaka, często zaglądającego do kieliszka. W pierwszych dwóch odcinkach ich rywalizacja dopiero nabiera kształtów, bo twórcy mają nam jeszcze do przedstawienia mnóstwo innych bohaterów (w tym magicznych stworzeń) i ich zależności.

Nie bójcie się. Boss i Stennert wiedzą, jak rozkładać pionki na swej planszy, żeby widzów nie zanudzić. Nie przechwalają się ogromnym jak na europejskie warunki budżetem przekraczającym 50 mln dol. To nie "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", żebyśmy mieli zadowalać się przepięknymi pocztówkami z fantastycznego świata. Od razu wchodzimy w sam środek akcji. Bezpieczeństwo Burgundii stoi pod znakiem zapytania, przez co na królewskim dworze nie brakuje intryg i manipulacji rodem z "Gry o tron". To im w pierwszych dwóch odcinkach twórcy poświęcają najwięcej uwagi, nie stroniąc przy tym od złowróżebnych omenów. Sny księżniczki i wizje Hagena, w których pojawia się pokryty smoczą krwią Zygfryd, nasączają opowieść surrealistyczną grozą.

W pierwszych dwóch odcinkach scen batalistycznych nie ma co prawda wiele. Pojawia się ich garstka i są całkiem krótkie, ale wystarczająco wysmakowane, żeby nas zachwycić. Rozbudzają wręcz apetyt na więcej, bo zdają się jedynie przedsmakiem czekających nas atrakcji. Boss i Stennert znajdują więc zgrabny sposób, żeby od początku przykuć widzów do ekranu. Stopniowo rozwijają swoją opowieść, mnożąc kolejne wątki, które cały czas się przecinają i zagęszczają. Już ogląda się to z fascynacją, a przecież swoje najlepsze karty twórcy dopiero przed nami odkryją. Nie mogę się doczekać.

Dwuodcinkowa premiera "Wojny królestw" dzisiaj, 7 stycznia na antenie SCI FI o 21:00. Kolejne epizody będą emitowane w nadchodzące środy o tej samej porze.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o fantasy poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
  • Tytuł serialu: Wojna królestw
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Cyrill Boss, Philipp Stennert
  • Aktorzy: Gijs Naber, Jannis Niewohner, Bela Gabor Lenz
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDB: 6,2/10
REKLAMA
Rafał Christ
07.01.2026 15:54
Tagi: Co obejrzeć?Fantasy
Najnowsze
15:54
Epicki serial fantasy wreszcie w Polsce. Ogląda się go jak Grę o tron
Aktualizacja: 2026-01-07T15:54:17+01:00
14:16
Conformity Gate i Stranger Things. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-07T14:16:34+01:00
13:19
Hitowy dreszczowiec dostanie sequel. Ledwo się pojawił, a to już oficjalne
Aktualizacja: 2026-01-07T13:19:21+01:00
12:50
Nowy film, legendarni bohaterowie. Ten akcyjniak podbija HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-07T12:50:34+01:00
11:20
Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy
Aktualizacja: 2026-01-07T11:20:10+01:00
10:51
Będzie więcej Emily w Paryżu. Netflix zapowiada kontynuację
Aktualizacja: 2026-01-07T10:51:59+01:00
10:04
Netflix opowie prawdziwą polską historię. Walka o życie śląskich dzieci
Aktualizacja: 2026-01-07T10:04:55+01:00
9:33
Wielka gwiazda w obsadzie Batmana 2. Co z Jokerem?
Aktualizacja: 2026-01-07T09:33:23+01:00
9:14
Co z 9. odcinkiem Stranger Things 5? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-07T09:14:21+01:00
14:07
Takiego Craiga nie widzieliście. Wrak człowieka w hicie na HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-06T14:07:00+01:00
13:10
Nie jestem fanką biografii geniuszy, ale ten film w HBO Max jest fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-06T13:10:00+01:00
12:01
Widzowie SkyShowtime rzucili się na ten dziwaczny film. Wy też powinniście
Aktualizacja: 2026-01-06T12:01:00+01:00
11:07
Krok od roli Bonda. Plotki o aktorze okazały się prawdą
Aktualizacja: 2026-01-06T11:07:32+01:00
9:53
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:53:39+01:00
9:29
O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:29:00+01:00
8:01
Dreams was sponiewiera. Łamie psychiki, nie serca
Aktualizacja: 2026-01-06T08:01:00+01:00
18:17
Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa
Aktualizacja: 2026-01-05T18:17:00+01:00
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
12:55
Nowy thriller z Sydney Sweeney to wielkie zaskoczenie. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-01-05T12:55:20+01:00
11:14
Krytycy nareszcie pokochali horrory. Nagrody dla tych filmów to dobry początek
Aktualizacja: 2026-01-05T11:14:39+01:00
10:37
Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?
Aktualizacja: 2026-01-05T10:37:36+01:00
9:59
Michael B. Jordan musiał iść na terapię. Nie mógł wyjść z roli czarnego charakteru
Aktualizacja: 2026-01-05T09:59:23+01:00
8:53
Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
Aktualizacja: 2026-01-05T08:53:26+01:00
13:02
To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję
Aktualizacja: 2026-01-04T13:02:11+01:00
12:07
25 lat historii telewizji. 25 najlepszych seriali
Aktualizacja: 2026-01-04T12:07:05+01:00
11:24
Netflix pozamiatał konkurencję w 2025 r. Możecie to wypierać, ale takie są fakty
Aktualizacja: 2026-01-04T11:24:02+01:00
10:31
Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-01-04T10:31:00+01:00
9:09
Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach
Aktualizacja: 2026-01-04T09:09:00+01:00
8:05
Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Aktualizacja: 2026-01-04T08:05:00+01:00
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA