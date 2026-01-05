REKLAMA
Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?

Serialowa adaptacja prozy Anne Rice nie miała lekko - wielu fanów oryginału skreśliło ją już na wstępie za odstępstwa od źródła. A szkoda, bo pomimo zmian (a może właśnie dzięki nim?) to kawał znakomitej telewizji. I wreszcie możemy go obejrzeć w polskim streamingu.

Michał Jarecki
wywiad z wampirem serial gdzie obejrzeć
Wszyscy kojarzymy ten tytuł, prawda? Bestsellerową powieść Anne Rice z 1976 r. - początek długiego cyklu - przeniesiono na ekran w 1994, a gwiazdorsko obsadzony film stał się jeszcze popularniejszy od oryginału. Była to adaptacja dość wierna a poziomie szkieletu fabuły, choć fani przez długi czas byli niezadowoleni z obsady (przede wszystkim nie pasował im Tom Cruise w roli wampira Lestata). Poza tym produkcja odbijała od tego, co u Rice było najostrzejsze, jak choćby moralna brzydota (przemoc klasowa, żerowanie na innych), erotyczno-romantyczne napięcie między wampirami i kilka kluczowych rysów postaci.

Serial od AMC, który zadebiutował w 2022 r., jest zdecydowanie mniej zgodny z oryginalną fabułą, ale za to lwia część fanów postrzega go jako wierniejszy „duchowi” prozy Rice. Robi coś, czego kino lat 90. albo nie mogło, albo nie chciało - rozbudowuje relacje, kładzie nacisk na tło społeczne i nie unika queerowego rdzenia historii.

Znajdziemy tu to, co stanowi o sile oryginału: gotycki romans, melancholię, toksyczne relacje, ten nietypowy rodzaj grozy bijący z poczynań całej „rodzinki” (Lestata, Louisa, Claudii), manipulacje i zdrady. Twórcy wprost mówili o balansie między lojalnością wobec materiału źródłowego i potrzebą zrobienia czegoś świeżego. Nie dziwi, że wielu odbiorców pisało o tchnięciu „nowego życia” w tę opowieść.

Wywiad z wampirem - gdzie obejrzeć serial online? Odbijamy największy zarzut

Jeden z największych zarzutów wymierzonych w serial dotyczył angażu Jacoba Andersona do roli Louisa de Pointe du Laca. Chodzi konkretnie o fakt, że aktor jest ciemnoskóry. Pamiętajmy jednak, że czas akcji jest tu kluczowy. Ten Louis nie jest białym plantatorem z XVIII w., tylko zamożnym ciemnoskórym właścicielem biznesów w Nowym Orleanie ok. 1910 r., żyjącym w realiach rasizmu i segregacji. To przesuwa ciężar całej historii: głód krwi jest tu nieznacznie tylko silniejszy od głodu władzy, bezpieczeństwa i uznania w społeczeństwie, które Louisa wcale uznać nie chce.

To nie jest dokładnie ten sam Louis, choć - mimo zmian - postać dalej ma podobny charakter i typ wątków fabularnych, co w książce. Serial sensownie przepisuje jego historię na realia Luizjany i pozwala wreszcie opowiedzieć o pragnieniu, wstydzie i władzy w kontekście rasowym. Zmienia się zatem nie tylko kolor skóry, ale też biografia i zawód, część dynamik. Koniec końców: w obrębie tej wersji opowieści wszystko trzyma się kupy. A zamiast odgrzewanego kotleta, dostajemy coś nowego i interesującego.

Do tej pory serial bardzo trudno było dorwać w Polsce legalnie. Przez chwilę wybrane odcinki mogliśmy obejrzeć w Polsat Box Go, ale od dawna ich tam nie ma. Na szczęście na ratunek fanom pośpieszył serwis streamingowy CANAL+. Cały 1. sezon serialu dorwiecie w bibliotece tej platformy. Dodanie kolejnego jest jedynie kwestią czasu.

Polecam obejrzeć - bez uprzedzeń, z otwartą głową. Wciąga, ekscytuje i wygląda niesamowicie (wielka dbałość o szczegóły, scenografię, kostiumy!).

Serial znajdziecie tutaj:
CANAL+
WYWIAD Z WAMPIREM
CANAL+

Jest tego więcej:
Wywiad z wampirem - obsada

  • Jacob Anderson — Louis de Pointe du Lac
  • Sam Reid — Lestat de Lioncourt
  • Eric Bogosian — Daniel Molloy
  • Bailey Bass — Claudia (sezon 1)
  • Delainey Hayles — Claudia (sezon 2)
  • Assad Zaman — Armand
  • Ben Daniels — Santiago
  • Kalyne Coleman — Grace de Pointe du Lac Freniere
  • Maura Grace Athari — Antoinette
  • Roxane Duran — Madeleine
  • Sheila Atim — Akasha
  • Jennifer Ehle — Gabriella
  • Damien Atkins — Magnus
  • Ella Ballentine — Baby Jenks
  • Jeanine Serralles — Christine Claire
  • Christopher Heyerdahl — Marius
Tagi: Canal+Wywiad z wampirem
