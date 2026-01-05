Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?

Ładowanie...

Wszyscy kojarzymy ten tytuł, prawda? Bestsellerową powieść Anne Rice z 1976 r. - początek długiego cyklu - przeniesiono na ekran w 1994, a gwiazdorsko obsadzony film stał się jeszcze popularniejszy od oryginału. Była to adaptacja dość wierna a poziomie szkieletu fabuły, choć fani przez długi czas byli niezadowoleni z obsady (przede wszystkim nie pasował im Tom Cruise w roli wampira Lestata). Poza tym produkcja odbijała od tego, co u Rice było najostrzejsze, jak choćby moralna brzydota (przemoc klasowa, żerowanie na innych), erotyczno-romantyczne napięcie między wampirami i kilka kluczowych rysów postaci.



Serial od AMC, który zadebiutował w 2022 r., jest zdecydowanie mniej zgodny z oryginalną fabułą, ale za to lwia część fanów postrzega go jako wierniejszy „duchowi” prozy Rice. Robi coś, czego kino lat 90. albo nie mogło, albo nie chciało - rozbudowuje relacje, kładzie nacisk na tło społeczne i nie unika queerowego rdzenia historii.



Znajdziemy tu to, co stanowi o sile oryginału: gotycki romans, melancholię, toksyczne relacje, ten nietypowy rodzaj grozy bijący z poczynań całej „rodzinki” (Lestata, Louisa, Claudii), manipulacje i zdrady. Twórcy wprost mówili o balansie między lojalnością wobec materiału źródłowego i potrzebą zrobienia czegoś świeżego. Nie dziwi, że wielu odbiorców pisało o tchnięciu „nowego życia” w tę opowieść.

Wywiad z wampirem - gdzie obejrzeć serial online? Odbijamy największy zarzut

Jeden z największych zarzutów wymierzonych w serial dotyczył angażu Jacoba Andersona do roli Louisa de Pointe du Laca. Chodzi konkretnie o fakt, że aktor jest ciemnoskóry. Pamiętajmy jednak, że czas akcji jest tu kluczowy. Ten Louis nie jest białym plantatorem z XVIII w., tylko zamożnym ciemnoskórym właścicielem biznesów w Nowym Orleanie ok. 1910 r., żyjącym w realiach rasizmu i segregacji. To przesuwa ciężar całej historii: głód krwi jest tu nieznacznie tylko silniejszy od głodu władzy, bezpieczeństwa i uznania w społeczeństwie, które Louisa wcale uznać nie chce.

To nie jest dokładnie ten sam Louis, choć - mimo zmian - postać dalej ma podobny charakter i typ wątków fabularnych, co w książce. Serial sensownie przepisuje jego historię na realia Luizjany i pozwala wreszcie opowiedzieć o pragnieniu, wstydzie i władzy w kontekście rasowym. Zmienia się zatem nie tylko kolor skóry, ale też biografia i zawód, część dynamik. Koniec końców: w obrębie tej wersji opowieści wszystko trzyma się kupy. A zamiast odgrzewanego kotleta, dostajemy coś nowego i interesującego.



Do tej pory serial bardzo trudno było dorwać w Polsce legalnie. Przez chwilę wybrane odcinki mogliśmy obejrzeć w Polsat Box Go, ale od dawna ich tam nie ma. Na szczęście na ratunek fanom pośpieszył serwis streamingowy CANAL+. Cały 1. sezon serialu dorwiecie w bibliotece tej platformy. Dodanie kolejnego jest jedynie kwestią czasu.



Polecam obejrzeć - bez uprzedzeń, z otwartą głową. Wciąga, ekscytuje i wygląda niesamowicie (wielka dbałość o szczegóły, scenografię, kostiumy!).

Serial znajdziecie tutaj: WYWIAD Z WAMPIREM CANAL+

Wywiad z wampirem - obsada

Jacob Anderson — Louis de Pointe du Lac

Sam Reid — Lestat de Lioncourt

Eric Bogosian — Daniel Molloy

Bailey Bass — Claudia (sezon 1)

Delainey Hayles — Claudia (sezon 2)

Assad Zaman — Armand

Ben Daniels — Santiago

Kalyne Coleman — Grace de Pointe du Lac Freniere

Maura Grace Athari — Antoinette

Roxane Duran — Madeleine

Sheila Atim — Akasha

Jennifer Ehle — Gabriella

Damien Atkins — Magnus

Ella Ballentine — Baby Jenks

Jeanine Serralles — Christine Claire

Christopher Heyerdahl — Marius

Michał Jarecki 05.01.2026 10:37

