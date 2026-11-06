Netflix pokaże znakomity polski serial medyczny. Znieczulenie w strachu

Netflix dostarczył widzom hit, który stał się premierą tego miesiąca. Serial medyczny "Znieczulenie" zmiótł konkurencję z planszy i rozgościł się na samym szczycie najchętniej oglądanych produkcji streamingowego giganta. To zresztą już drugi serial tego typu, który pojawił się w ostatnim czasie - niedawno Prime Video we współpracy z TVP pokazał przecież "SOR", który oceny zebrał gorsze, ale również był chętnie oglądany przez widzów. Oznacza to, że Polacy nie zatrzymali się na tytule "Na dobre i na złe" i wciąż czekają na medyczne nowości.

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Wcale jednak nie jest tak, że twórcy dopiero teraz zaczęli eksplorować gatunek seriali, których akcja rozgrywa się w gmachu szpitala. Po wspomnianym już "Na dobre i na złe", który jest z pewnością najbardziej znanym polskim serialem o lekarzach i ich pacjentach, powstało jeszcze kilka solidnych tytułów. Jeden z nich był swego czasu hitem TVN-u, a teraz nie każdy o nim pamięta. Na fali popularności polskich seriali medycznych Netflix zdecydował się przypomnieć widzom o tej perełce, która może stać się sporą konkurencją dla "Znieczulenia".

Diagnoza pojawi się w serwisie Netflix. Kiedy premiera polskiego serialu medycznego?

Wśród listopadowych nowości Netfliksa pojawił się tytuł "Diagnoza". Niektórzy mogą tego serialu w ogóle nie kojarzyć, a niektórym coś z pewnością zaświtało w głowie. Nic dziwnego, to dosyć stara produkcja - tytuł zadebiutował w 2017 r. i był emitowany na antenie TVN do 2019 r. Ostatecznie doczekał się 4 sezonów, które do tej pory można było obejrzeć wyłącznie w serwisie Player. Niebawem ma się to zmienić - "Diagnoza" pojawi się w serwisie Netflix w środę, 11 listopada. Z rozpiski platformy wynika, że widzowie będą mogli obejrzeć tylko pierwsze 2 sezony tej polskiej produkcji.

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"Diagnoza" zadebiutuje w serwisie Netflix

"Diagnoza" jest serialem wyjątkowym, ponieważ koncentruje się na pacjentce. Jest nią Anna (w tej roli Maja Ostaszewska), która wraca do Polski po latach nieobecności. Zrobiła to w konkretnym celu: chce raz na zawsze rozprawić się z przeszłością i stanąć oko w oko z kimś, kto ją skrzywdził i odebrał bliskich. Świat Anny staje na głowie, kiedy nieoczekiwanie pada ona ofiarą wypadku i trafia do rybnickiego szpitala. Lekarze diagnozują u niej wówczas amnezję, co sprawia, że Anna będzie musiała dowiedzieć się, z jakiego powodu wróciła do Polski. W odkrywaniu kluczowych wspomnień z przeszłości pomogą jej znakomici chirurdzy - Jan Artman (Adam Woronowicz) oraz Michał Wolski (Maciej Zakościelny).

Serial nie skupia się jednak wyłącznie na Annie, ale również na innych pacjentach ze szpitala w Rybniku. W każdym odcinku przedstawione zostają nowe przypadki medyczne, a także poruszające i zaskakujące historie osób, które trafiły do placówki. Będą miały one bezpośredni wpływ na Annę, ponieważ wydarzenia związane z pacjentami pozwolą kobiecie przywołać głęboko ukryte wspomnienia, dzięki którym dowie się prawdy na temat swojego życia. Brzmi jak idealna konkurencja dla "Znieczulenia".

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