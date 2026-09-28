Tom Cruise przyłapał ją na scrollowaniu. Idealny dzień w pracy
Wyobraź sobie, że przychodzisz do pracy. Akurat nic się nie dzieje, więc postanawiasz zrobić sobie przerwę i posiedzieć na telefonie. Kiedy próbujesz w ten sposób zabić czas, nagle zza drzwi wyłania się Tom Cruise. Co robisz?
Tom Cruise przyłapał dziewczynę na scrollowaniu w miejscu pracy. Gdyby to był szef, mogłoby się skończyć o wiele gorzej. Na szczęście był to aktor, który prawdopodobnie postanowił upewnić się, czy u pracowniczki wszystko jest w porządku. Tak przynajmniej możemy wnioskować z wideo z kamery monitoringu, które obiegło sieć. Jeśli to nie jest wytwór sztucznej inteligencji, to bohaterka filmiku zapamięta ten dzień jako najlepszą zmianę w swojej pracy.
Tom Cruise przyłapał pracowniczkę na scrollowaniu. Wideo obiegło sieć
Filmik przedstawia dziewczynę, która postanowiła zrobić sobie przerwę w pracy i przeznaczyć ją na scrollowanie mediów społecznościowych. Siedząc w przygarbionej pozycji, wyglądała, jakby coś ją gnębiło. Zauważył to Cruise, który przechadzał się po budynku w towarzystwie ochroniarzy i nagle postanowił zawrócić, aby podejść do dziewczyny. Prawdopodobnie zapytał pracowniczki, czy wszystko w porządku, a kiedy otrzymał twierdzącą odpowiedź, przybił jej żółwika i odszedł.
Nie możemy mieć pewności, czy nie jest to wytwór sztucznej inteligencji, ale wideo wygląda realistycznie. Szczególnie że nagrywany jest ekran laptopa, na którym wyświetlany jest materiał z kamer monitoringu. Jeśli nagranie jest prawdziwe, to możemy jednak spekulować, że nie jest to przypadek, a element promocji najnowszego filmu z Cruise'em, który niebawem pojawi się w kinach.
Chodzi o tytuł "Digger" w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu, w którym Cruise wciela się w główną rolę Diggera Rockwella. Z opisu produkcji dowiadujemy się, że koncentruje się ona na najpotężniejszym człowieku na świecie, który wyrusza w desperacką misję. Chce on w ten sposób udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Czas go nagli, ponieważ nieuchronnie zbliża się katastrofa, którą on sam wywołał.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.