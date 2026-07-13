Digger wreszcie dostał zwiastun. Tom Cruise rusza po nagrody
Połowa roku za nami. Najbliższe miesiące rysują się doskonale, jeśli chodzi o głośne i spektakularne premiery. Jedną z nich jest "Digger", film, na którego zwiastun czekał cały świat. Właśnie trafił on do sieci i tylko podkręca już bardzo wysokie oczekiwania.
Trudno w to uwierzyć, ale Tom Cruise nie dostał jeszcze Oscara. To znaczy dostał, ale honorowego - to jednak nie to samo. Aktor jest legendą swojej branży, wybitnym artystą, który przez wiele dekady udowadniał, że traktowanie go wyłącznie jako speca od kina akcji i kaskaderskich wyczynów jest niedopowiedzeniem. Cruise był trzykrotnie nominowany w aktorskich kategoriach ("Urodzony 4 lipca", "Jerry Maguire", "Magnolia"), ma na koncie wiele innych świetnych ról ("Ostatni samuraj", "Ludzie honoru", "Rain Man", "Vanilla Sky"), jednak nigdy nie było mu dane usłyszeć swojego nazwiska w gronie wyczytanych zwycięzców. Jego najnowszy film zapowiada się na przełom, który zbliży go do tego stanu.
Do sieci trafił zwiastun Diggera. Tom Cruise rusza po nagrody
Tytułowy bohater, Digger Rockwell (Tom Cruise), to najpotężniejszy człowiek na świecie, ekscentryczny potentat naftowy z Teksasu. Mimo tego, że doprowadza do katastrofy mogącej zniszczyć ludzkość, postanawia wyruszyć na szaloną misję, by udowodnić światu, że jest jego zbawcą. Reżyserem oraz współtwórcą scenariusza jest Alejandro G. Inarritu, jeden z najlepszych współczesnych twórców, znany z takich tytułów jak m.in. "Biutiful", "Birdman", "Zjawa" czy "Bardo".
Jego najnowszy projekt jest określany jako czarna komedia i opowieść pełna szalonego rozmachu. Smaczku dodaje fakt, że Tom Cruise, wcielający się w główną rolę, przeszedł kosmiczną przemianę wizualną - zobaczymy go w wydaniu z brzuszkiem, siwymi włosami i wyraźnie zmienionym (zwłaszcza za sprawą akcentu) głosem. Sympatycy kariery aktora na ten widok przypominają sobie z pewnością jego legendarną szarżę w "Jajach w tropikach, gdzie wcielił się w jedynego w swoim rodzaju, egocentrycznego producenta filmowego, Lesa Grossmana.
Dotychczasowe materiały dość skromnie uchylały nam to, co zobaczymy w "Diggerze", mieliśmy do czynienia z "trailerową retrospektywą" Cruise'a, podczas gdy samego materiału z filmu było bardzo niewiele. To jednak już nieaktualne - do sieci właśnie trafił najnowszy, oficjalny zwiastun filmu. Możecie go zobaczyć poniżej:
"Digger" to jeden z najbardziej elektryzujących projektów tego roku. Spekuluje się wiele na temat jego wysokiego budżetu (padają kwoty od 125 do 200 milionów), wygląda również na to, że to właśnie ten film będzie głównym graczem studia Warner Bros. w walce o nagrody. Można powiedzieć, że wraz z oficjalnym zwiastunem filmu Inarritu rozpoczyna się kampania oscarowa dla Toma Cruise'a. Szczerze liczę, że "Digger" okaże się tak świetnym dziełem, na jakie się zapowiada.
Digger - obsada filmu
- Tom Cruise
- Sandra Huller
- Riz Ahmed
- Jesse Plemons
- John Goodman
- Michael Stuhlbarg
- Emma D'Arcy
- Sophie Wilde
- Robert John Burke
- Pip Torrens
- Burn Gorman
Premiera "Diggera" w kinach jest zaplanowana na 2 października.
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