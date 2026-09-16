Digger miał być hitem, a ma problem. Tom Cruise zaliczy wpadkę?

Październik pod wieloma względami zapowiada się jako znakomity czas dla kina. Między innymi z powodu premiery wyczekiwanego "Diggera". Jednym z kluczowych magnesów przyciągających uwagę widzów jest obecność w projekcie Toma Cruise'a, dla którego tytułowa rola jest jedną z pierwszych nie-akcyjnych od jakiegoś czasu. Kolejną gratką jest fakt, że za sterami filmu stoi Alejandro G. Inarritu, meksykański reżyser, mający na koncie takie znakomite tytuły, jak "Birdman" czy "Zjawa". Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Nie jest to aż tak pewne...

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Digger skazał świat na apokalipsę

Digger Rockwell (Tom Cruise), to najpotężniejszy człowiek na świecie, ekscentryczny potentat naftowy z Teksasu, dzierżący w swoich rękach niebywałe wpływy oraz potęgę. Wkrótce dochodzi do tragedii w postaci katastrofy ekologicznej, wywołanej przez firmę Diggera. Gdy przed światem staje ryzyko globalnej zagłady, prezydent USA (John Goodman) zleca głównemu bohaterowi, by naprawił wyrządzone przez siebie szkody. Rockwell rusza na pomoc światu, ale przede wszystkim chce zrobić wszystko, by zostać uznany za zbawcę ludzkości.

Satyry na bogaczy są gatunkiem, który, biorąc pod uwagę jak wielu współcześnie mamy zepsutych i zarazem potężnych ludzi, nie ma szans się zdezaktualizować. Popularność i siła przekazu nie jest jednak zawsze kluczem do tego, by zachęcić ludzi do wizyty w kinie. "Digger" może się niebawem o tym, niestety, boleśnie przekonać.

Od dawna trwają dywagacje na temat tego, ile tak naprawdę wynosi budżet filmu Inarritu. Oficjalnie mowa o 130 milionach dolarów, jednak wiele branżowych źródeł twierdzi, że Warner Bros. zaniża tę kwotę, a realnie "Digger" kosztuje studio 180 milionów. To oznacza, że pułap, który musiałby osiągnąć film, by się zwrócić, jest spory. World of Reel cytuje dziennikarza Matta Belloniego, który informuje, że aktualne prognozy przewidują box office'owe otwarcie dla filmu w Stanach Zjednoczonych rzędu zaledwie 20 milionów dolarów. To oczywiście kwota szacunkowa (choć zdaniem World of Reel, i tak zawyżona), a więcej dowiemy się zapewne w przyszłym tygodniu, kiedy ma ruszyć sprzedaż biletów na "Diggera". Jeśli te informacje się potwierdzą, możemy mieć do czynienia z jedną z większych finansowych porażek 2026 roku.

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Oczywiście nie kibicuję, by do tego doszło - od samego początku jestem zainteresowany tym, co ma nam do pokazania słynący z wyjątkowego warsztatu Inarritu, a perspektywa obejrzenia na wielkim ekranie Toma Cruise'a w mocno zmieniającej jego wygląd charakteryzacji, jest dla mnie wręcz pokoleniową szansą, na którą się nie załapałem przy okazji "Jaj w tropikach", gdzie aktor wcielał się w przepięknie karykaturalnego Lesa Grossmana. Wiele mówi się o tym, że marketing "Diggera" też niekoniecznie wykorzystuje okazję do interesującej promocji.

Już niedługo dowiemy się, czy prognozowane liczby staną się rzeczywistością. Póki co Tom Cruise figuruje w przewidywaniach wielu mediów jako jeden z czołowych kandydatów do oscarowej nominacji za rolę Diggera Rockwella. Myślę, że nawet w przypadku finansowego niepowodzenia ten stan nie jest zbyt mocno zagrożony zmianą. Nie ma wątpliwości co do tego, że Cruise, będący również współproducentem filmu, podjął się sporego artystycznego ryzyka. Właśnie dlatego szczerze ufam, że "Digger" okaże się znakomitym dziełem.

Digger - obsada filmu

Tom Cruise jako Digger Rockwell

Riz Ahmed jako Ganesh, naukowiec i asystent prezydenta USA

John Goodman jako prezydent USA

Sandra Huller jako Emma Rockwell

Jesse Plemons jako Kenny

Michael Stuhlbarg jako wiceprezydent USA

Emma D'Arcy jako Lina

Sophie Wilde

"Digger" trafi do kin 9 października.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.