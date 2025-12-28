Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista

Ładowanie...

Marvel Cinematic Universe od Disneya powoli się kończy, a świeżutkie DC Universe od Warner Bros. jeszcze raczkuje. Mimo to nadchodzące dwanaście miesięcy będzie stanowiło o „być albo nie być” oby tych serii. Kevin Feige musi porwać tłumnie cały świat kolejnym filmem z cyklu „Avengers”, a zadaniem Jamesa Gunna jest udowodnienie odbiorcom, że wytwórnia pod jego kierownictwem potrafi kręcić coś innego niż tylko kolejne remake’i jego „Strażników Galaktyki”.

W planach obu firm jest przy tym cała nowych produkcji - niektóre z nich skupią się na największych herosach i pchną całe fikcyjne uniwersum do przodu, podczas gdy inne to kameralne historie, które równie dobrze mogłyby istnieć poza nawiasem tych większych serii, czyli Marvel Cinematic Universe i DC Universe. Do tego niektóre z nich nie są w ogóle powiązane z tymi cyklami! Podsumujmy więc, na co konkretnie czekają fani superbohaterów.

MCU w 2026 - filmy i seriale

W przypadku Marvel Cinematic Universe nie ma wątpliwości, że najważniejszą produkcją jest ta zaplanowana na koniec roku, „Avengers: Doomsday”. To właśnie tu ponownie spotkają się niemal wszystkie postaci i to z kilku epok ekranizacji superbohaterskich komiksów, które zmierzą się z przeciwnikiem noszącym twarz poległego sojusznika. Zanim to się jednak stanie, dostaniemy szereg przystawek. Lista filmów i seriali Marvela w 2026 r. prezentuje się następująco:

Oprócz tego w planach na 2026 r. jest 2. sezon animacji „Your Friendly Neighborhood Spider-Man” od Marvel Television, aczkolwiek to produkcja rozgrywająca się w zupełnie innym uniwersum niż pozostałe. Jak na razie nie wiadomo, czy połączy się fabularnie z resztą Marvel Cinematic Universe, czy jedynie będzie dalej dzielić z nim jedynie motywy.

Jeszcze bardziej oderwana jest animacja „X-Men ’97”, kontynuacja kultowego „X-Men: The Animated Series” z lat 90. ubiegłego wieku kierowana raczej do dorosłych. Jej twórcy przekonywali, że nie jest częścią tego głównego cyklu, aczkolwiek… pojawił się w niej Watcher znany z „What If…?”. Zobaczymy, czy jej 2. sezon, również zaplanowany na 2026 r., nadal będzie rozwijał się niezależnie od MCU.

Warto też napomknąć, że czekamy też na ekranizacje komiksów Marvela, którymi nie zajmuje się Disney. Co prawda „Spider-Man: Brand New Day” z Tomem Hollandem jako Peterem Parkerem od wytwórni Sony jest częścią MCU na mocy umowy z Marvel Studios, tak serial „Spider-Noir” z Nicolasem Cage’em w roli Bena Reilly’ego, również zaplanowany na 2026 r. przez Amazon we współpracy z Sony i MGM, już nie.

A co dalej z ekranizacjami Marvela po 2026 r.?

Disney ma w planach „Avengers: Secret Wars”, które będzie zwieńczeniem 6. fazy oraz Sagi Multiwersum, a Sony pracuje nad 3. częścią cyklu „Spider-Verse”. Otwartym pozostaje pytanie, co z innymi projektami, które były rozwijane po cichu lub wręcz oficjalnie zapowiadane przez Marvel Studios, takimi jak „Armor Wars”, „Blade”, „Shang-Chi 2” i różnymi spin-offami „Czarnej Pantery”…

Niewykluczone, że część z nich zostanie zrealizowana w okresie pomiędzy „Avengers: Doomsday” i „Avengers: Secret Wars”, a ich miejscem akcji będzie Pustka na Krańcu Czasu znana z seriali Loki, będącą odpowiednikiem Battleworldu z serii komiksowych „Secret Wars”. Po wielkim finale spodziewamy się zaś soft-rebootu, po którym w centrum uwagi znajdą się wreszcie nowi X-Meni.

DC w 2026 - filmy i seriale

W przypadku konkurencyjnego DC Studios plany są naprawdę ambitne. James Gunn przejmując władzę nad ekranizacjami komiksów o Supermanie i Batmanie zapowiedział od razu pierwszy rozdział o nazwie „Gods and Monsters” i aż 10 nowych projektów. Teraz już wiemy, że prace nad niektórymi z nich utknęły w martwym punkcie. W przyszłym roku DC Universe ma rozrosnąć się jedynie o:

Supergirl, 26 czerwca 2026 r. - film;

Lanterns, połowa 2026 r. - serial, 1. sezon;

Clayface, 11 września 2026 r. - film;

Kolejny film z Davidem Corenswetem w roli Clarka Kenta, czyli „Man of Tomorrow”, pojawi się dopiero 9 lipca 2027 r. Powróci w nim również Nicolas Hoult jako Lex Luthor, a dwójka wrogów będzie musiała połączyć siły w walce z jakimś nowym zagrożeniem, prawdopodobnie Brainiaciem. Oprócz tego w planach są inne części rozdziału „Gods and Monsters”, aczkolwiek nie mają jeszcze daty premiery:

The Authority - film;

The Brave and the Bold - film;

Swamp Thing - film;

niezatytułowana produkcja o Wonder Woman - film;

Booster Gold - serial;

Waller - serial;

Paradise Lost - serial.

James Gunn ze swoimi planami wybiega jeszcze dalej w przyszłość. W ramach kolejnego rozdziału DC Universe już po „Gods and Monsters” pojawią się również niezatytułowane jeszcze filmy o Teen Titans oraz Banie i Deathstroke’u oraz Sgt. Rock. Do tego dojdą seriale, w tym „Mister Miracle”, 2. sezon „Koszmarnego Komando” i niezatytułowane jeszcze serie o Blue Beetle’u i Jimmy’ym Olsenie.

W przypadku ekranizacji komiksów DC mamy przy tym nadal do czynienia z produkcjami spoza DC Universe, a najważniejszą z nich jest powstający w bólach „The Batman 2” z Robertem Pattinsonem, ale jego spodziewamy się dopiero w 2027 r. Osadzony w tym samym uniwersum serial „Pingwin” również może doczekać się kontynuacji, aczkolwiek tutaj data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Piotr Grabiec 28.12.2025 07:13

