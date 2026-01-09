REKLAMA
Profesor X powróci w Avengers Doomday. Ile razy już go żegnaliśmy?

Patrick Stewart jest jak Sean Bean, bo ostatnio co się nie pojawi na ekranie w roli Profesora X, to ginie. Ile razy i w których filmach Charles Xavier faktycznie umiera?

Piotr Grabiec
profesor-x-smierc-lista-filmow-aktorzy-charles-xavier-patrick-stewart-avengers-doomsday
Hugh Jackman portretujący Wolverine’a nie jest jedynym aktorem, którego Myszka Miki nie wypuści ze swoich szponów aż do emerytury. Patrick Stewart w „Avengers: Doomsday” wcieli się w Charlesa Xaviera po raz dziewiąty (!). Wytwórni nie przeszkadza przy tym fakt, że uśmierciła tę postać już trzykrotnie (!!!), a fani już teraz się śmieją, że taki sam los czeka ją ponownie.

Profesor X powróci zginie w Avengers: Doomsday

Do sieci trafiają kolejne teasery najważniejszego jak dotąd filmu z cyklu MCU, który premierę będzie miał pod koniec tego roku. Anonsują one powrót uwielbianych przez fanów bohaterów - od Kapitana Ameryki i Thora, przez X-Menów, po Czarną Panterę i Fantastyczną Czwórkę. Od dawna znamy 27 nazwisk z obsady „Avengers: Doomsday”, wśród których jest oczywiście Patrick Stewart, czyli Charles Xavier.

Aktor jako Profesor X pojawił się w trzeciej zajawce u boku Iana McKellena (ponownie w roli Magneto). Starzy przyjaciele rozprawiali o tym, jak godnie odejść z tego świata. Uśmiercanie przywódcy X-Menów stało się zaś już memem, tak jak to, że Sean Bean, czyli Ned Stark z „Gry o tron”, gra postaci, które na ekranie spotyka marny los. Fani spodziewają się śmierci i tej wersji Charlesa Xaviera.

Na miejscu Kevina Feige’ego, jeśli chciałbym fanów zaskoczyć, to wywinąłbym im numer i postać Patricka Stewarta dla odmiany tym razem oszczędził. Niezależnie zaś od tego, jaka będzie fabuła „Avengers: Doomsday”, i tak cieszę się, że go zobaczymy ponownie, gdyż wariant uśmiercony ostatnio odszedł w brutalny, smutny sposób. A z iloma śmierciami Charlesa Xaviera mieliśmy już do czynienia?

Patrick Stewart i Charles Xavier: wszystkie śmierci Profesora X.

Aktor wystąpił jako Profesor X w pierwszym filmie o mutantach Marvela o tytule „X-Men” z 2000 r. W ramach pierwszej trylogii powrócił do roli dwukrotnie w jego sequelach, czyli „X-Men 2” z 2003 r. oraz „X-Men: Ostatni Bastion” z 2006 r. Profesor X pierwszy raz zmarł w tym ostatnim - zabiła go Jean Grey opętana mocą Feniksa, ale wrócił do żywych, transferując swoją świadomość do innego ciała.

W ramach głównej serii filmów o „X-Menach” ponownie zobaczyliśmy Charlesa Xaviera w roli Profesora X dopiero w filmie „X-Men: Przyszłość, która nadejdzie” z 2014 r. W nowej dystopijnej rzeczywistości mutanci przegrali walkę o swoje prawa, więc zdecydowali się wykorzystać podróże w czasie do tego, aby się uratować - i to się im udało na chwilę przed śmiercią ostatnich bohaterów, w tym Charlesa Xaviera

Profesor X przeżył tylko dlatego, że X-Menom udało się zmienić bieg historii, a ponownie Patrick Stewart wcielił się w tę postać w „Loganie” z 2017 r. Tu znów trafiliśmy do świata przyszłości, w którym mutanci przegrali z ludźmi, a w toku filmu Charles Xavier, cierpiący na problemy z pamięcią i będący zagrożeniem dla innych, został zabity po raz trzeci - tym razem przez klona Wolverine’a, X-24.

Patrick Stewart zaliczył też cameo jako Profesor X w dwóch innych spin-offach serii „X-Men” poświęconych Loganowi, czyli postaci granej przez Hugh Jackmana. Widzieliśmy go zarówno w końcówce „X-Men Geneza: Wolverine” z 2009 r., jak i w scenie po napisach w „The Wolverine” z 2013 r. W przypadku tych filmów nie zdecydowano się jednak na ponowne zabijanie tej postaci.

Patrick Stewart i Charles Xavier a.k.a. Profesor X w MCU.

„Logan” miał być ostatnim występem Hugh Jackmana i Patricka Stewarta w roli mutantów, ale Disney po wykupieniu wytwórni Fox zmienił zdanie. Aktor wcielający się w Profesora X od ponad dwóch dekad zagrał wariant tej postaci z Ziemi-838 w filmie będącym częścią cyklu MCU. Charles Xavier zginął tu na ekranie po raz trzeci z ręki Wandy Maximoff w filmie „Doktor Strange w multiwersum obłędu”.

Warto też nadmienić, że Charles Xavier wspomniany został również przez Bestię w ramach cyklu Marvel Cinematic Universe w scenie po napisach „The Marvels”. Jedna z głównych bohaterek, a konkretnie Monica Rambeau z Ziemi-616, trafiła do uniwersum pełnego mutantów. Można założyć, że mowa tutaj o Ziemii-10005, czyli tej samej, na której rozgrywały się inne filmy z serii „X-Men” oraz „Deadpool”.

Oczywiście te cykle są pełne sprzeczności, a do tego bohaterowie podróżowali wielokrotnie w czasie, tworząc nowe linie czasowe, więc fani od lat głowią się nad tym, jak fabularnie połączyć te wszystkie produkcje. Myślę jednak, że na tym etapie nie ma co się nad tym zbyt dużo głowić, tylko po prostu cieszyć się z tego, że X-Meni z Profesorem X na czele w „Avengers: Doomsday” powrócą i tyle.

Ja tam uznaję, iż wydarzenia z trylogii „X-Men” i pierwszych dwóch spin-offów zostały wymazane, a Ziemia-10005 zmierza do dystopii znanej z „Logana”. Mutanci, którzy pojawią się w „Avengers: Doomsday”, wyrwani zostaną natomiast z niej na chwilę po tym, jak Deadpool przytargał do świata, który Wolverine w „X-Men: Przyszłość, która nadejdzie” ocalił, jego inny wariant, by stał się istotą prymarną.

A jacy inni aktorzy grali Profesora X?

Patrick Stewart kojarzony jest z rolą dojrzałego Profesora X, ale seria „X-Men” pełna jest nie tylko spin-offów, ale też prequeli. Fox zdecydował zaś, że młodszego Charlesa Xaviera będzie portretował James McAvoy, który wystąpił jako Charles Xavier po raz pierwszy w „X-Men: Pierwsza klasa” z 2011 r. (w roli Magneto obsadzony został zamiast Iana McKellena z kolei Michael Fassbender).

Obaj aktorzy powrócili do swoich ról kilkukrotnie, w tym w ramach osadzonych przeszłości segmentach filmu „X-Men: Przeszłość, która nadejdzie” z 2014 r. Po zresetowaniu linii czasowej dostaliśmy jeszcze dwa filmy z ich udziałem, czyli „X-Men: Apocalypse” (2016) i „X-Men: Mroczna Phoenix” (2019). W międzyczasie James McAvoy zaliczył krótkie i żartobliwe cameo w „Deadpoolu 2” (2018).

Innym aktorem, który wcielali się w tę postać, był Laurence Belcher. Widzieliśmy go w retrospekcjach jako młodego Charlesa w „X-Men: Pierwsza klasa” oraz „X-Men: Przyszłość, która nadejdzie”. Na ekranie w tego bohatera wcielił się również Harry Lloyd, który pojawił się w trzech odcinkach niezwiązanego z MCU i serią „X-Men” serialu „Legion” opowiadającym o Davidzie Hallerze, synu Xaviera.

Co zaś ciekawe, w kilku filmach nakręconych przez wytwórnię Fox poświęconym mutantom Profesora X nie zobaczyliśmy wcale. Są nimi pierwszy „Deadpool” (2016), „Nowi mutanci” (2020) oraz „Deadpool i Wolverine” (2024). Ten ostatni jest pełnoprawną częścią MCU i odwiedziliśmy w nim liczne inne uniwersa pełne cameo, a przynajmniej w części z nich Charles Xavier był już martwy.

A co z animacją „X-Men” z lat 90. i „X-Men ’97”?

Kultowa kreskówka „X-Men: The Animated Series” emitowana w Polsce na kanale Fox Kids powstała jeszcze zanim film „X-Men” z Patrickiem Stewartem trafił do kin, a głos pod Profesora X podkładali w niej w oryginalnej wersji językowej Cedric Smith oraz, w retrospekcjach, Stuart Stone. Doczekała się przy tym wydanego po latach sequela w postaci „X-Men ’97”, ale… ta animacja miała nie być częścią MCU.

Wszystko wskazuje jednak na to, że jest inaczej. W jednym z odcinków „X-Men 97” pojawił się w końcu Watcher znany z animacji „A co, gdyby…?” eksplorującej wątek multiwersum. Co zaś ciekawe, również i w tej produkcji Charles Xavier został fabularnie uśmiercony, a X-Menom przewodził Magneto, aczkolwiek z czasem okazało się, iż tak naprawdę przeżył. Głosu użyczył mu tu Ross Marquand.

No i kto wie? Zakładamy co prawda, że X-Meni w „Avengers: Doomsday” pochodzą z tego samego uniwersum, które widzieliśmy w filmach z serii „X-Men” oraz „Deadpool”, czyli Ziemi-10005, ale nie jest wykluczone, iż na ekranie w ramach MCU pojawią się… postaci z tych kreskówek z Ziemi-92131! Jest szansa na potwierdzenie lub obalenie tej hipotezy już latem, po premierze 2. sezonu „X-Men 97”.

Na koniec warto dodać, że Profesor X pojawił się również w innych animacjach Marvela. Wśród nich są „X-Men: Pryde of the X-Men” (John Stephenson), „X-Men: Evolution” (David Kaye), „Wolverine and the X-Men” (Jim Ward) i „Marvel Anime: X-Men” (Cam Clarke / Katsunosuke Hori), a do tego dochodzą liczne cameo. Cedric Smith wystąpił zaś gościnnie w „Spider-Man: The Animated Series”.

Charles Xavier w MCU - pełna lista filmów i śmierci

Ziemia-10005 przed zmianą historii

  • X-Men (2000), Patrick Stewart
  • X-Men 2 (2003), Patrick Stewart
  • X-Men: Ostatni Bastion (2006), Patrick Stewart - zabity przez Jean Grey
  • X-Men Geneza: Wolverine (2009), Patrick Stewart; cameo
  • The Wolverine (2013), Patrick Stewart; cameo
  • X-Men: Przyszłość, która nadejdzie (2014), Patrick Stewart - zabiłby go Sentinel

Ziemia-10005 po zmianie historii

  • X-Men: Pierwsza klasa (2011), James McAvoy / Harry Lloyd
  • X-Men: Przyszłość, która nadejdzie (2014), James McAvoy / Harry Lloyd
  • X-Men: Apocalypse (2016), James McAvoy
  • X-Men: Dark Phoenix (2019), James McAvoy
  • Deadpool 2 (2018), James McAvoy; cameo
  • Logan (2017), Patrick Stewart - zabity przez klona Wolverine’a

Ziemia-838

  • Doktor Strange w multiwersum obłędu (2022), Patrick Stewart - zabity przez Wandę Maximoff

Ziemia-92131

  • X-Men: The Animated Series (1992-1997), Cedric Smith / Stuart Stone
  • X-Men ’97 (2024), Ross Marquand - jedynie uznawany był za zmarłego
Piotr Grabiec
09.01.2026 18:18
