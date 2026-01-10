Czekacie na Avengers Doomsday? Pomyślcie o super-dzieciach

Ładowanie...

Największy przeciwnik superbohaterów Marvela z Sagi Nieskończoności, na którą składały się trzy pierwsze Fazy MCU, kolekcjonował kamyki. Co w takim razie zrobi następca Thanosa, z którym kilkudziesięciu herosów zmierzy się na koniec Sagi Multiwersum, by go przebić? Wygląda na to, że Doktor Doom, bo o nim mowa, też ma hobby, a trailery „Avengers: Doomsday” mają swój motyw przewodni.

Doktor Doom i porwania dzieci w „Avengers: Doomsday”

Wszystko wskazuje na to, że zamiast, niczym Thanos, zbierać błyskotki, czyli Kamienie Nieskończoności działające tylko w obrębie jednego wszechświata, kolejny i tym razem multiwersalny przeciwnik superbohaterów z cyklu Marvel Cinematic Universe postanowi porywać dzieci herosów, którzy mogliby pokrzyżować mu szyki. I coś czuję, że Doktorowi Doomowi wcale nie chodzi jedynie o to, aby mieć na nich haka.

Pierwszą latoroślą, jaką łotr wziął na cel, okazał się Franklin Richards z Ziemi-828. Victora von Doom a.k.a. Doktora Dooma, granego przez Roberta Downeya Jr-a, przez co będzie miał twarz Tony’ego Starka, zobaczyliśmy już na ekranie w scenie po napisach filmu „Fantastyczna Czwórka”, w której włamał się do siedziby tej drużyny, by spotkać się z synem Reeda Richardsa i Sue Storm.

Można rozsądnie założyć, że Doomowi nie chodziło tylko o to, by pogaworzyć z dzieciakiem, który zdobył Moc Kosmiczną pozwalającą mu na wskrzeszenie matki. Franklin, tudzież jego zdolności, są Victorowi zapewne potrzebne, by zrealizować plan - jakikolwiek on by nie był. Mam przy tym nadzieję, że wszelkie szczegóły poznamy dopiero po premierze „Avengers: Doomsday”, ale… są już pewne poszlaki.

Co trailery „Avengers: Doomsday” mówią nam o fabule tego filmu?

Marvel od tygodni wypuszcza krótkie zajawki, które mają zachęcić widzów do tego, by w grudniu tego roku tłumnie udać się do kin na „Avengers: Doomsday”. Poświęcone są one konkretnym postaciom lub całym ich grupom. Pierwsze dwa z nich wprost wspominają o potomkach bohaterów, a pozostałe dwa pozostawiają pole do interpretacji, iż dotyczą tego samego motywu: dzieci z supermocami:

Avengers: Doomsday, trailer #1 : Steve Rogers cofnął się w czasie i związał z Peggy Carter, a zwiastun sugeruje, że para miała dziecko. Strzelam, że syn Kapitana Ameryki będzie nazywał się James Rogers na cześć Bucky’ego;

: Steve Rogers cofnął się w czasie i związał z Peggy Carter, a zwiastun sugeruje, że para miała dziecko. Strzelam, że syn Kapitana Ameryki będzie nazywał się na cześć Bucky’ego; Avengers: Doomsday, trailer #2 : Thor modli się do swojego ojca o to, by być dobrym rodzicem dla adoptowanej córki. Dzierży tu Stormbreakera, którego wcześniej jej przekazał, więc pewnie z jakiegoś powodu stracił Love ;

: Thor modli się do swojego ojca o to, by być dobrym rodzicem dla adoptowanej córki. Dzierży tu Stormbreakera, którego wcześniej jej przekazał, więc pewnie z jakiegoś powodu stracił ; Avengers: Doomsday, trailer #3 : zniszczoną siedzibę X-Menów, a w jednej ze scen widzimy załamanego Cyklopa. Co mogło go tak zdruzgotać? Stawiam na to, że Doktor Doom porwał córkę jego i Jean Grey, Rachel Summers *;

: zniszczoną siedzibę X-Menów, a w jednej ze scen widzimy załamanego Cyklopa. Co mogło go tak zdruzgotać? Stawiam na to, że Doktor Doom porwał córkę jego i Jean Grey, *; Avengers: Doomsday, trailer #4: Ben Grimm z Fantastycznej Czwórki wita się tu z Czarną Panterą, a Shuri mówi o tym, iż straciła wszystko - a wiemy, że poza matką i bratem miała siostrzeńca, którym jest T’Challa Jr.

A co łączy te wszystkie dzieciaki? Supermoce i to takie do kwadratu! Franklin Richards manipuluje rzeczywistością, James Rogers narodził się tylko dzięki multiwersum, Love została wskrzeszona przez Eternity, Rachel Summers jest córką kobiety o mocy Feniksa, a T’Challa Jr. to potomek królów faszerujących się zielem o kształcie serca hodowanym dzięki pochodzącemu z kosmosu vibranium.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Doktor Doom w MCU planuje, niczym jego odpowiednik z serii komiksów „Secrets Wars” z 2015 r., zniszczyć multiwersum, by utworzyć na jego zgliszczach w Pustce na Krańcu Czasu znanej z serialu „Loki” oraz filmu „Deadpool i Wolverine” nowy świat o nazwie Battleworld. Armia dzieci z supermocami mogłaby mu w tym pomóc…

*Warto nadmienić, że wedle plotek w Rachel Summers z Ziemi-10005 zamieszkiwanej przez X-Menów może wcielić się Sadie Sink w filmie… „Spider-Man: Brand New Day”. Inne wskazują na to, iż aktorka znana ze „Stranger Things” zagra tam Mayday Parker, córkę Petera Parkera i Mary Jane Watson (czy to z przyszłości, czy to z zupełnie innego uniwersum niż Ziemia-616).

A jakie inne dzieci Doktor Doom może wziąć na cel?

MCU pełne już jest potomków superbohaterów - czy to biologicznych, czy to przybranych, czy to wręcz ich zmodyfikowanych genetycznie klonów. Spodziewamy się co prawda, iż część z nich utworzy grupę Young Avengers albo Champions w serialu „Vision Quest”, no ale jeśli faktycznie Doktor Doom zdecydował się na to, by porywać młodych, to na jego celowniku mogą znaleźć się również:

Skaar, syn Bruce’a Bannera, czyli Hulka;

Billy i Tommy Maximoffowie, dzieci Scarlet Watch;

Elijah Bradley, syn protoplasty Kapitana Ameryki;

Angela Del Toro, siostrzenica White Tigera;

Laura Kinney a.k.a. X-23, żeński klon Wolverine’a;

Do tego dochodzą jeszcze Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel, Kate Bishop, Cassie Lang, America Chavez, Ironheart oraz… Morgan Stark, córka Tony’ego Starka z Ziemi-616. Nie zdziwię się, jeśli to właśnie jej i Doktorowi Doomowi poświęcony będzie kolejny, piąty już zwiastun „Avengers: Doomsday”. Liczymy na to, że tym razem nie będzie to kolejny teaser, tylko już pełnoprawny trailer!

Piotr Grabiec 10.01.2026 11:39

